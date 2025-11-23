Trực tiếp bóng đá Nam Định - Long An: Chờ đợi Xuân Son bùng nổ (Cúp Quốc gia)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Leeds United vs Aston Villa
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
RB Leipzig vs Werder Bremen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Real Betis vs Girona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Brest vs Metz
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Metz - MET Metz
-
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Atlético de Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Milan
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Lille vs Paris FC
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs Everton
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Ajax vs Benfica
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Napoli vs Qarabağ
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Olympique Marseille vs Newcastle United
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Bayer Leverkusen
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Bodø / Glimt vs Juventus
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Chelsea vs Barcelona
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Borussia Dortmund vs Villarreal
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Pafos vs Monaco
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Paris Saint-Germain vs Tottenham Hotspur
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Olympiakos Piraeus vs Real Madrid
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Liverpool vs PSV
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Atlético de Madrid vs Inter Milan
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Arsenal vs Bayern Munich
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-

Trực tiếp bóng đá Nam Định - Long An: Chờ đợi Xuân Son bùng nổ (Cúp Quốc gia)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Long An CLB Nam Định

(18h, 23/11) Nam Định được đánh giá cao hơn hẳn so với Long An. Và đây là cơ hội để tiền đạo Xuân Son tiếp tục ghi dấu ấn cá nhân.

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Leeds United vs Aston Villa
Leeds United
-
Aston Villa
-
K+Sport1
RB Leipzig vs Werder Bremen
RB Leipzig
-
Werder Bremen
-
TV360
Real Betis vs Girona
Real Betis
-
Girona
-
SCTV
Brest vs Metz
Brest
-
Metz
-
Đang cập nhật
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Arsenal
-
Tottenham Hotspur
-
K+Sport1
Getafe vs Atlético de Madrid
Getafe
-
Atlético de Madrid
-
SCTV
Inter Milan vs Milan
Inter Milan
-
Milan
-
On Football
Lille vs Paris FC
Lille
-
Paris FC
-
On Sports News
Elche vs Real Madrid
Elche
-
Real Madrid
-
SCTV
Manchester United vs Everton
Manchester United
-
Everton
-
K+Sport1

Cúp quốc gia Việt Nam | 18h, 23/11 | Thiên Trường

Nam Định
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Long An: Chờ đợi Xuân Son bùng nổ (Cúp Quốc gia) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Long An: Chờ đợi Xuân Son bùng nổ (Cúp Quốc gia) - 1
Long An
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Long An: Chờ đợi Xuân Son bùng nổ (Cúp Quốc gia) - 1
Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Văn Tới, Văn Kiên, Văn Vĩ, Tuấn Anh, A Mít, Romulo, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh, Xuân Son
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Long An: Chờ đợi Xuân Son bùng nổ (Cúp Quốc gia) - 1
Minh Duy, Anh Tài, Hoàng Mỹ, Ivan, Vũ Em, Tuấn Đạt, Hồng Sơn, Trọng Đại, Đình Mạnh, Văn Trung, Văn Soạn

Đội chủ nhà ở vị thế cửa trên

Nam Định nhiều khả năng giữ cấu trúc 4-3-3 với định hướng kiểm soát bóng. Hai biên sẽ là điểm nổ khi Văn Vĩ và Văn Kiên có xu hướng leo biên liên tục, khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Long An. Ở trung tuyến, Tuấn Anh và A Mít giữ vai trò then chốt trong việc duy trì nhịp độ và hỗ trợ pressing ngay khi mất bóng, mở ra các pha chuyển trạng thái nhanh cho mũi nhọn phía trên.

Long An được dự báo dựng khối phòng ngự thấp, tập trung quân số trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công qua Trọng Đại hoặc các pha leo biên của Vũ Em. Vấn đề nằm ở khả năng chịu đựng sức ép kéo dài từ chủ nhà và môi trường Thiên Trường vốn luôn tạo áp lực.

Chờ đợi Xuân Son bùng nổ

Nam Định tiếp Long An ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 trên sân Thiên Trường. Điểm nhấn lớn nhất là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son – tiền đạo vừa ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam sau gần một năm điều trị chấn thương – trong cấu trúc 4-3-3 thiên về kiểm soát mà HLV Mauro Jeronimo muốn định hình.

8

Arsenal - Bayern Munich 27.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Bayern Munich
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 27/11
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/11/2025 12:32 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay
Xem thêm
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN