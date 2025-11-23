Trực tiếp bóng đá Nam Định - Long An: Chờ đợi Xuân Son bùng nổ (Cúp Quốc gia)
(18h, 23/11) Nam Định được đánh giá cao hơn hẳn so với Long An. Và đây là cơ hội để tiền đạo Xuân Son tiếp tục ghi dấu ấn cá nhân.
Cúp quốc gia Việt Nam | 18h, 23/11 | Thiên Trường
Nguyên Mạnh
Thanh Hào
Văn Tới
Văn Kiên
Văn Vĩ
Tuấn Anh
A Mít
Romulo
Lâm Ti Phông
Hoàng Anh
Xuân Son
Minh Duy
Anh Tài
Hoàng Mỹ
Ivan
Vũ Em
Tuấn Đạt
Hồng Sơn
Trọng Đại
Đình Mạnh
Văn Trung
Văn Soạn
Đội chủ nhà ở vị thế cửa trên
Nam Định nhiều khả năng giữ cấu trúc 4-3-3 với định hướng kiểm soát bóng. Hai biên sẽ là điểm nổ khi Văn Vĩ và Văn Kiên có xu hướng leo biên liên tục, khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Long An. Ở trung tuyến, Tuấn Anh và A Mít giữ vai trò then chốt trong việc duy trì nhịp độ và hỗ trợ pressing ngay khi mất bóng, mở ra các pha chuyển trạng thái nhanh cho mũi nhọn phía trên.
Long An được dự báo dựng khối phòng ngự thấp, tập trung quân số trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công qua Trọng Đại hoặc các pha leo biên của Vũ Em. Vấn đề nằm ở khả năng chịu đựng sức ép kéo dài từ chủ nhà và môi trường Thiên Trường vốn luôn tạo áp lực.
Chờ đợi Xuân Son bùng nổ
Nam Định tiếp Long An ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 trên sân Thiên Trường. Điểm nhấn lớn nhất là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son – tiền đạo vừa ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam sau gần một năm điều trị chấn thương – trong cấu trúc 4-3-3 thiên về kiểm soát mà HLV Mauro Jeronimo muốn định hình.
