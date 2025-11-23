Trực tiếp bóng đá Nam Định - Long An: Chờ đợi Xuân Son bùng nổ (Cúp Quốc gia)

Cúp quốc gia Việt Nam | 18h, 23/11 | Thiên Trường Nam Định 0 - 0 Long An (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs Long An Long An Điểm Nguyên Mạnh Thanh Hào Văn Tới Văn Kiên Văn Vĩ Tuấn Anh A Mít Romulo Lâm Ti Phông Hoàng Anh Xuân Son Điểm Minh Duy Anh Tài Hoàng Mỹ Ivan Vũ Em Tuấn Đạt Hồng Sơn Trọng Đại Đình Mạnh Văn Trung Văn Soạn Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Long An Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Văn Tới, Văn Kiên, Văn Vĩ, Tuấn Anh, A Mít, Romulo, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh, Xuân Son Minh Duy, Anh Tài, Hoàng Mỹ, Ivan, Vũ Em, Tuấn Đạt, Hồng Sơn, Trọng Đại, Đình Mạnh, Văn Trung, Văn Soạn

Đội chủ nhà ở vị thế cửa trên

Nam Định nhiều khả năng giữ cấu trúc 4-3-3 với định hướng kiểm soát bóng. Hai biên sẽ là điểm nổ khi Văn Vĩ và Văn Kiên có xu hướng leo biên liên tục, khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Long An. Ở trung tuyến, Tuấn Anh và A Mít giữ vai trò then chốt trong việc duy trì nhịp độ và hỗ trợ pressing ngay khi mất bóng, mở ra các pha chuyển trạng thái nhanh cho mũi nhọn phía trên.

Long An được dự báo dựng khối phòng ngự thấp, tập trung quân số trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công qua Trọng Đại hoặc các pha leo biên của Vũ Em. Vấn đề nằm ở khả năng chịu đựng sức ép kéo dài từ chủ nhà và môi trường Thiên Trường vốn luôn tạo áp lực.

Chờ đợi Xuân Son bùng nổ

Nam Định tiếp Long An ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 trên sân Thiên Trường. Điểm nhấn lớn nhất là sự trở lại của Nguyễn Xuân Son – tiền đạo vừa ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam sau gần một năm điều trị chấn thương – trong cấu trúc 4-3-3 thiên về kiểm soát mà HLV Mauro Jeronimo muốn định hình.