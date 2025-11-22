Trực tiếp bóng đá Fiorentina - Juventus: Đội De Gea mơ trận thắng đầu tiên (Serie A)
(0h, 23/11, vòng 12 Serie A) Fiorentina sẽ chiến đấu hết mình để giành trọng 3 điểm đầu tiên trong mùa giải.
Serie A | 0h, 23/11 | Artemio Franchi
Điểm
De Gea
Pongracic
Mari
Ranieri
Dodo
Mandragora
Caviglia
Sohm
Fortini
Gudmunsson
Kean
Điểm
Di Gregorio
Kalulu
Gatti
Koopmeiners
McKennie
Locatelli
Thuram
Cambiaso
Conceicao
Yildiz
Openda
Chủ nhà chưa biết thắng là gì
Fiorentina đang ó khởi đầu cực kỳ tệ trong mùa giải này khi chưa biết đến chiến thắng sau 11 vòng Serie A. 5 điểm họ có được từ 5 trận hòa và thua 6 trận khác. Đây được coi là điều bất ngờ bởi cũng đội hình năm ngoái, Fiorentina còn cạnh tranh cho vị trí dự cúp châu Âu. Hàng thủ đang là vấn đề của "The Violet" khi họ để thủng lưới tới 18 bàn/11 trận, nhiều nhất giải đấu.
Juventus cũng khát khao điểm số
Sau 11 vòng, Juventus đang xếp thứ 6 với 19 điểm. Họ chỉ cách đội đứng thứ 3 là AC Milan đúng 3 điểm. Bởi vậy, thầy trò HLV Spaletti chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm ngay tại Artemio Franchi để có thể gây áp lực lên những CLB đang xếp trên.
