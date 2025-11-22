Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Fiorentina - Juventus: Đội De Gea mơ trận thắng đầu tiên (Serie A)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Serie A 2025-26 Juventus F.C

(0h, 23/11, vòng 12 Serie A) Fiorentina sẽ chiến đấu hết mình để giành trọng 3 điểm đầu tiên trong mùa giải.

  

Serie A | 0h, 23/11 | Artemio Franchi

Fiorentina
Trực tiếp bóng đá Fiorentina - Juventus: Đội De Gea mơ trận thắng đầu tiên (Serie A) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Fiorentina - Juventus: Đội De Gea mơ trận thắng đầu tiên (Serie A) - 1
Juventus
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Fiorentina - Juventus: Đội De Gea mơ trận thắng đầu tiên (Serie A) - 1
De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Caviglia, Sohm, Fortini, Gudmunsson, Kean
Trực tiếp bóng đá Fiorentina - Juventus: Đội De Gea mơ trận thắng đầu tiên (Serie A) - 1
Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, Openda

Chủ nhà chưa biết thắng là gì

Fiorentina đang ó khởi đầu cực kỳ tệ trong mùa giải này khi chưa biết đến chiến thắng sau 11 vòng Serie A. 5 điểm họ có được từ 5 trận hòa và thua 6 trận khác. Đây được coi là điều bất ngờ bởi cũng đội hình năm ngoái, Fiorentina còn cạnh tranh cho vị trí dự cúp châu Âu. Hàng thủ đang là vấn đề của "The Violet" khi họ để thủng lưới tới 18 bàn/11 trận, nhiều nhất giải đấu.

Juventus cũng khát khao điểm số

Sau 11 vòng, Juventus đang xếp thứ 6 với 19 điểm. Họ chỉ cách đội đứng thứ 3 là AC Milan đúng 3 điểm. Bởi vậy, thầy trò HLV Spaletti chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm ngay tại Artemio Franchi để có thể gây áp lực lên những CLB đang xếp trên. 

Video bóng đá Juventus - Torino: Derby của sự vô duyên (Serie A)
Video bóng đá Juventus - Torino: Derby của sự vô duyên (Serie A)

(Vòng 11 Serie A) Trận derby thành Turin chứng kiến chân sút hai đội vô duyên còn các thủ môn quá hay.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

22/11/2025 15:58 PM (GMT+7)
