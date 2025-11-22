Trực tiếp bóng đá Fiorentina - Juventus: Đội De Gea mơ trận thắng đầu tiên (Serie A)

Serie A | 0h, 23/11 | Artemio Franchi Fiorentina 0 - 0 Juventus (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Fiorentina vs Juventus Juventus Điểm De Gea Pongracic Mari Ranieri Dodo Mandragora Caviglia Sohm Fortini Gudmunsson Kean Điểm Di Gregorio Kalulu Gatti Koopmeiners McKennie Locatelli Thuram Cambiaso Conceicao Yildiz Openda Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Fiorentina Fiorentina Juventus Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Caviglia, Sohm, Fortini, Gudmunsson, Kean Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, Openda

Chủ nhà chưa biết thắng là gì

Fiorentina đang ó khởi đầu cực kỳ tệ trong mùa giải này khi chưa biết đến chiến thắng sau 11 vòng Serie A. 5 điểm họ có được từ 5 trận hòa và thua 6 trận khác. Đây được coi là điều bất ngờ bởi cũng đội hình năm ngoái, Fiorentina còn cạnh tranh cho vị trí dự cúp châu Âu. Hàng thủ đang là vấn đề của "The Violet" khi họ để thủng lưới tới 18 bàn/11 trận, nhiều nhất giải đấu.

Juventus cũng khát khao điểm số

Sau 11 vòng, Juventus đang xếp thứ 6 với 19 điểm. Họ chỉ cách đội đứng thứ 3 là AC Milan đúng 3 điểm. Bởi vậy, thầy trò HLV Spaletti chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm ngay tại Artemio Franchi để có thể gây áp lực lên những CLB đang xếp trên.