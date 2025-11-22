Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: "Chích chòe" phải cản Haaland (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 23/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh) Newcastle có nhiệm vụ phải cản bằng được Haaland ghi bàn.
Premier League | 0h30, 23/11 | St James' Park
Điểm
Pope
Botman
Hall
Thiaw
Trippier
Joelinton
Bruno Guimaraes
Tonali
Barnes
Murphy
Woltemade
Điểm
Donnarumma
Nunes
Dias
Gvardiol
O'Reilly
Bernado
Doku
Nico
Cherki
Foden
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Pep tuyên bố mùa giải bây giờ mới chính thức bắt đầu
Trong buổi họp báo trước trận, Pep Guardiola thẳng thắn tuyên bố mùa giải bây giờ mới chính thức bắt đầu do không còn bị ngắt quãng bởi các đợt tập trung của ĐTQG cho tới tận tháng 3 năm sau. " Mùa giải bắt đầu từ bây giờ. Lần bắt đầu đầu tiên là khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc. Và bây giờ lại một lần nữa khi các đợt tập trung đội tuyển quốc gia kết thúc.
Từ giờ đến tháng 3, chúng tôi gặp nhau sau mỗi 3 ngày. Đó mới là lúc mùa giải thực sự bắt đầu. Điều quan trọng là phải duy trì vị thế tới thời điểm đó và bước vào giai đoạn cuối mùa với cơ hội để chiến đấu. Chiến thắng (tại Newcastle) sẽ là bước quan trọng với chúng tôi”.
Haaland đứng trước ngưỡng cửa lịch sử
Nếu ghi bàn trong trận đấu này, Erling Haaland sẽ đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với kỷ lục cán mốc 100 bàn thắng nhanh nhất. Hiện tại, cầu thủ người Na Uy đã có 99 bàn sau 108 trận. Trong khi đó, kỷ lục cũ đang thuộc về Alan Shearer, huyền thoại của Newcastle, với 100 bàn sau 126 trận.
Man City đã trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. HLV Pep Guardiola điều chỉnh chiến thuật ở một số khía cạnh, đồng thời mang đến nguồn năng lượng...
