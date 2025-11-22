Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: "Chích chòe" phải cản Haaland (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Newcastle United Manchester City

(0h30, 23/11, vòng 12 Ngoại hạng Anh) Newcastle có nhiệm vụ phải cản bằng được Haaland ghi bàn.

   

Premier League | 0h30, 23/11 | St James' Park

Newcastle
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: "Chích chòe" phải cản Haaland (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: "Chích chòe" phải cản Haaland (Ngoại hạng Anh) - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: "Chích chòe" phải cản Haaland (Ngoại hạng Anh) - 1
Pope, Botman, Hall, Thiaw, Trippier, Joelinton, Bruno Guimaraes, Tonali, Barnes, Murphy, Woltemade
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Man City: "Chích chòe" phải cản Haaland (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Bernado, Doku, Nico, Cherki, Foden, Haaland

Pep tuyên bố mùa giải bây giờ mới chính thức bắt đầu

Trong buổi họp báo trước trận, Pep Guardiola thẳng thắn tuyên bố mùa giải bây giờ mới chính thức bắt đầu do không còn bị ngắt quãng bởi các đợt tập trung của ĐTQG cho tới tận tháng 3 năm sau. " Mùa giải bắt đầu từ bây giờ. Lần bắt đầu đầu tiên là khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc. Và bây giờ lại một lần nữa khi các đợt tập trung đội tuyển quốc gia kết thúc.

Từ giờ đến tháng 3, chúng tôi gặp nhau sau mỗi 3 ngày. Đó mới là lúc mùa giải thực sự bắt đầu. Điều quan trọng là phải duy trì vị thế tới thời điểm đó và bước vào giai đoạn cuối mùa với cơ hội để chiến đấu. Chiến thắng (tại Newcastle) sẽ là bước quan trọng với chúng tôi”. 

Haaland đứng trước ngưỡng cửa lịch sử

Nếu ghi bàn trong trận đấu này, Erling Haaland sẽ đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với kỷ lục cán mốc 100 bàn thắng nhanh nhất. Hiện tại, cầu thủ người Na Uy đã có 99 bàn sau 108 trận. Trong khi đó, kỷ lục cũ đang thuộc về Alan Shearer, huyền thoại của Newcastle, với 100 bàn sau 126 trận. 

8

Man City "lột xác" đua vô địch: Pep Guardiola đáng sợ trở lại, Doku bùng nổ
Man City "lột xác" đua vô địch: Pep Guardiola đáng sợ trở lại, Doku bùng nổ

Man City đã trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. HLV Pep Guardiola điều chỉnh chiến thuật ở một số khía cạnh, đồng thời mang đến nguồn năng lượng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-22/11/2025 15:58 PM (GMT+7)
