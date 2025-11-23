Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Thể Công Viettel: Cuộc đấu khó lường (Cúp Quốc gia)

Cúp quốc gia Việt Nam | 19h15, 23/11 | Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Thể Công Viettel (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Thể Công Viettel Thể Công Viettel Điểm Văn Việt Viết Tú Tiến Dũng Colonna Tuấn Tài Tiến Anh Hữu Thắng Wesley Văn Tú Lucao Damian An Điểm Nguyễn Filip Đình Trọng Adou Minh Pendant Quang Vinh Minh Phúc Quang Hải Mauk Stefan Thành Long Leo Artur Lê Văn Đô Alves Rogerio Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Thể Công Viettel Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Hữu Thắng, Wesley, Văn Tú, Lucao, Damian An Nguyễn Filip, Đình Trọng, Adou Minh, Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Quang Hải, Mauk Stefan, Thành Long, Leo Artur, Lê Văn Đô, Alves Rogerio

Cuộc đấu khó lường

Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều có phong độ không hề tồi trong thời gian gần đây. Trong khi đội bóng ngành Công an thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận trong 5 trận đã qua, thì Thể Công - Viettel giành 2 chiến thắng, hòa 2 trận và cũng chỉ nhận 1 thất bại.

Sự cân bằng còn đến ở thành tích đối đầu giữa 2 đội trong 5 trận trở lại đây. Cụ thể, mỗi đội đều từng giành 2 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa.

HLV Polking của Công an Hà Nội và Popov phía Thể Công - Viettel vốn được đánh giá cao ở V-League. Nay họ lại có cơ hội chạm mặt nhau ở sân chơi Cúp Quốc gia có tầm quan trọng không hề nhỏ.