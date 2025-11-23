Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Thể Công Viettel: Cuộc đấu khó lường (Cúp Quốc gia)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cúp quốc gia Việt Nam CLB Viettel

(19h15, 23/11, vòng 1/8 Cúp Quốc gia) Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều có phong độ tốt nên đôi bên dự báo sẽ tạo nên cuộc đấu khó lường.

Cúp quốc gia Việt Nam | 19h15, 23/11 | Hàng Đẫy

Công an Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Thể Công Viettel: Cuộc đấu khó lường (Cúp Quốc gia) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Thể Công Viettel: Cuộc đấu khó lường (Cúp Quốc gia) - 1
Thể Công Viettel
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Thể Công Viettel: Cuộc đấu khó lường (Cúp Quốc gia) - 1
Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Hữu Thắng, Wesley, Văn Tú, Lucao, Damian An
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Thể Công Viettel: Cuộc đấu khó lường (Cúp Quốc gia) - 1
Nguyễn Filip, Đình Trọng, Adou Minh, Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Quang Hải, Mauk Stefan, Thành Long, Leo Artur, Lê Văn Đô, Alves Rogerio

Cuộc đấu khó lường

Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều có phong độ không hề tồi trong thời gian gần đây. Trong khi đội bóng ngành Công an thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận trong 5 trận đã qua, thì Thể Công - Viettel giành 2 chiến thắng, hòa 2 trận và cũng chỉ nhận 1 thất bại.

Sự cân bằng còn đến ở thành tích đối đầu giữa 2 đội trong 5 trận trở lại đây. Cụ thể, mỗi đội đều từng giành 2 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa. 

HLV Polking của Công an Hà Nội và Popov phía Thể Công - Viettel vốn được đánh giá cao ở V-League. Nay họ lại có cơ hội chạm mặt nhau ở sân chơi Cúp Quốc gia có tầm quan trọng không hề nhỏ. 

Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

23/11/2025 12:32 PM (GMT+7)
