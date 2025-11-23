Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Thể Công Viettel: Cuộc đấu khó lường (Cúp Quốc gia)
(19h15, 23/11, vòng 1/8 Cúp Quốc gia) Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều có phong độ tốt nên đôi bên dự báo sẽ tạo nên cuộc đấu khó lường.
Cúp quốc gia Việt Nam | 19h15, 23/11 | Hàng Đẫy
Điểm
Văn Việt
Viết Tú
Tiến Dũng
Colonna
Tuấn Tài
Tiến Anh
Hữu Thắng
Wesley
Văn Tú
Lucao
Damian An
Điểm
Nguyễn Filip
Đình Trọng
Adou Minh
Pendant Quang Vinh
Minh Phúc
Quang Hải
Mauk Stefan
Thành Long
Leo Artur
Lê Văn Đô
Alves Rogerio
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cuộc đấu khó lường
Công an Hà Nội và Thể Công Viettel đều có phong độ không hề tồi trong thời gian gần đây. Trong khi đội bóng ngành Công an thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận trong 5 trận đã qua, thì Thể Công - Viettel giành 2 chiến thắng, hòa 2 trận và cũng chỉ nhận 1 thất bại.
Sự cân bằng còn đến ở thành tích đối đầu giữa 2 đội trong 5 trận trở lại đây. Cụ thể, mỗi đội đều từng giành 2 chiến thắng, còn lại là 1 trận hòa.
HLV Polking của Công an Hà Nội và Popov phía Thể Công - Viettel vốn được đánh giá cao ở V-League. Nay họ lại có cơ hội chạm mặt nhau ở sân chơi Cúp Quốc gia có tầm quan trọng không hề nhỏ.
(Vòng 11) Thể Công Viettel trải qua những giây phút đầy khó khăn khi hành quân tới sân của PVF-CAND.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/11/2025 12:32 PM (GMT+7)