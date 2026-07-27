Trực tiếp bóng đá Indonesia - Campuchia: Mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup)

AFF Cup | 20h30, 27/7 | Pakansari Indonesia 0 - 0 Campuchia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Indonesia vs Campuchia Campuchia Điểm Nadeo Sandy Walsh Amat Pamungkas Pattynama Haye Klok Jenner Marselino Oratmangoen Vikri Điểm Kimhuy Sovann Mizuno Dimong Sokha Ogawa Bento Alisher Mirzaev Sieng Chanthea Kader Coulibaly Sa Ty Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Indonesia Indonesia Campuchia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nadeo, Sandy Walsh, Amat, Pamungkas, Pattynama, Haye, Klok, Jenner, Marselino, Oratmangoen, Vikri Kimhuy, Sovann, Mizuno, Dimong, Sokha, Ogawa, Bento, Alisher Mirzaev, Sieng Chanthea, Kader Coulibaly, Sa Ty

Ngày ra quân của Indonesia

Indonesia không thi đấu ở lượt đầu tiên nên cuộc đối đầu với Campuchia sẽ là trận đầu tiên của thầy trò HLV John Herdman. So với lực lượng thi đấu vòng loại World Cup, Indonesia vắng nhiều trụ cột như thủ môn Audero, Paes; các hậu vệ Justin Hubner, Jay Idzes, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks hay bộ đôi tiền đạo Ole Romeny, Miliano Jonathans.

Campuchia rơi vào thế khó

Để thua 1-2 trước Singapore trong ngày ra quân khiến Campuchia rơi vào thế khó. Công bằng mà nói, họ đã chơi ngang ngửa với Singapore nhưng lại để thủng lưới trong những phút cuối. Nếu tiếp tục thua Indonesia ở lượt thứ hai, khả năng đi tiếp của đội bóng này sẽ cực thấp.

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