Trực tiếp bóng đá Indonesia - Campuchia: Mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup)
(20h30, 27/7) Indonesia mơ sẽ có khởi đầu rực rỡ giống Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup.
AFF Cup | 20h30, 27/7 | Pakansari
Điểm
Nadeo
Sandy Walsh
Amat
Pamungkas
Pattynama
Haye
Klok
Jenner
Marselino
Oratmangoen
Vikri
Điểm
Kimhuy
Sovann
Mizuno
Dimong
Sokha
Ogawa
Bento
Alisher Mirzaev
Sieng Chanthea
Kader Coulibaly
Sa Ty
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ngày ra quân của Indonesia
Indonesia không thi đấu ở lượt đầu tiên nên cuộc đối đầu với Campuchia sẽ là trận đầu tiên của thầy trò HLV John Herdman. So với lực lượng thi đấu vòng loại World Cup, Indonesia vắng nhiều trụ cột như thủ môn Audero, Paes; các hậu vệ Justin Hubner, Jay Idzes, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks hay bộ đôi tiền đạo Ole Romeny, Miliano Jonathans.
Campuchia rơi vào thế khó
Để thua 1-2 trước Singapore trong ngày ra quân khiến Campuchia rơi vào thế khó. Công bằng mà nói, họ đã chơi ngang ngửa với Singapore nhưng lại để thủng lưới trong những phút cuối. Nếu tiếp tục thua Indonesia ở lượt thứ hai, khả năng đi tiếp của đội bóng này sẽ cực thấp.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/07/2026 12:50 PM (GMT+7)