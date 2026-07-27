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Trực tiếp bóng đá Indonesia - Campuchia: Mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Indonesia AFF Cup 2026

(20h30, 27/7) Indonesia mơ sẽ có khởi đầu rực rỡ giống Việt Nam và Thái Lan tại AFF Cup.

   

AFF Cup | 20h30, 27/7 | Pakansari

Indonesia
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Campuchia: Mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Campuchia: Mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup) - 1
Campuchia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Campuchia: Mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup) - 1
Nadeo, Sandy Walsh, Amat, Pamungkas, Pattynama, Haye, Klok, Jenner, Marselino, Oratmangoen, Vikri
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Campuchia: Mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup) - 1
Kimhuy, Sovann, Mizuno, Dimong, Sokha, Ogawa, Bento, Alisher Mirzaev, Sieng Chanthea, Kader Coulibaly, Sa Ty

Ngày ra quân của Indonesia

Indonesia không thi đấu ở lượt đầu tiên nên cuộc đối đầu với Campuchia sẽ là trận đầu tiên của thầy trò HLV John Herdman. So với lực lượng thi đấu vòng loại World Cup, Indonesia vắng nhiều trụ cột như thủ môn Audero, Paes; các hậu vệ Justin Hubner, Jay Idzes, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks hay bộ đôi tiền đạo Ole Romeny, Miliano Jonathans.

Campuchia rơi vào thế khó

Để thua 1-2 trước Singapore trong ngày ra quân khiến Campuchia rơi vào thế khó. Công bằng mà nói, họ đã chơi ngang ngửa với Singapore nhưng lại để thủng lưới trong những phút cuối. Nếu tiếp tục thua Indonesia ở lượt thứ hai, khả năng đi tiếp của đội bóng này sẽ cực thấp.

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Campuchia: Mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup) - 1

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/07/2026 12:50 PM (GMT+7)
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