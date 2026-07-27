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Trực tiếp bóng đá Singapore - Timor Leste: 3 điểm để vượt Việt Nam (AFF Cup 2026)

Sự kiện: AFF Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(Vòng bảng AFF Cup 2026) Nhận 3 điểm là mục tiêu tối thượng của Singapore khi đụng độ Timor Leste. Nếu làm được, Singapore sẽ tạm thời vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng bảng A.

   

AFF Cup | 18h, 27/7 | Jalan Besar

Singapore
Trực tiếp bóng đá Singapore - Timor Leste: 3 điểm để vượt Việt Nam (AFF Cup 2026) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Singapore - Timor Leste: 3 điểm để vượt Việt Nam (AFF Cup 2026) - 1
Timor Leste
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Singapore - Timor Leste: 3 điểm để vượt Việt Nam (AFF Cup 2026) - 1
Mahbud, Stewart, Harun, Fandi Irfan, Tan Han Wei, Nakamura, Shahiran, Syahin, Anuar, Fandi Ilhan
Trực tiếp bóng đá Singapore - Timor Leste: 3 điểm để vượt Việt Nam (AFF Cup 2026) - 1
Dylan Jose Niski, Tomas Silva, Anizo Correia, Joao BVarudo, Luis Figo, Claudio Gomes, Joao Rangel, Zenivio Mota,, Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Oatnasio Da Silva

Phân tích phong độ Singapore và Timor Leste

Cả Singapore và Timor Leste đều đã ra quân tại AFF Cup 2026. Trong khi Timor Leste chạm trán ứng viên vô địch ĐT Việt Nam, Singapore chỉ làm khách trước Campuchia. Màn trình diễn của hai đội phản ánh đúng đẳng cấp thực tế tại Đông Nam Á.

Trực tiếp bóng đá Singapore - Timor Leste: 3 điểm để vượt Việt Nam (AFF Cup 2026) - 1

Dù gọi 13 cầu thủ thi đấu ở Bồ Đào Nha, Úc hay Malaysia, Timor Leste vẫn cần học hỏi nhiều khi chất lượng nhóm này chỉ ở mức trung bình. Họ không thể gây khó cho ĐT Việt Nam nếu đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không chủ động nhường "đất diễn". Mấy tình huống sóng gió hướng về khung thành thủ môn Lê Giang chỉ xuất hiện khi ĐT Việt Nam lơ là nhử đối thủ dâng cao. Thất bại 0-7 cho thấy sự yếu kém toàn diện của đội bóng xếp hạng 211 FIFA.

Về phần mình, Singapore quyết tâm tìm lại ánh hào quang của đội bóng 4 lần vô địch. Dù thắng Campuchia, HLV Gavin Lee thừa nhận đội nhà bộc lộ nhiều khoảng trống ở tuyến giữa, khiến khâu tấn công bị ảnh hưởng. Phải tới nửa cuối hiệp 2, Singapore mới cải thiện thế trận để ghi bàn quyết định ấn định thắng lợi.

Trực tiếp bóng đá Singapore - Timor Leste: 3 điểm để vượt Việt Nam (AFF Cup 2026) - 2

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Tài Lộc báo tin cực vui với tuyển Việt Nam trước trận đấu Singapore
Tài Lộc báo tin cực vui với tuyển Việt Nam trước trận đấu Singapore

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/07/2026 12:20 PM (GMT+7)
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