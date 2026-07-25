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Trực tiếp bóng đá Myanmar - Malaysia: Dấu hỏi "Hổ Mã Lai" sau biến động (AFF Cup 2026)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Malaysia AFF Cup 2026

(17h, 25/7, lượt trận mở màn bảng B) ĐT Malaysia tham dự AFF Cup 2026 với nhiều nghi ngờ sau quãng thời gian dài biến động.

   

AFF Cup | 17h, 25/7 | SVĐ Thuwunna

Myanmar
Trực tiếp bóng đá Myanmar - Malaysia: Dấu hỏi "Hổ Mã Lai" sau biến động (AFF Cup 2026) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Myanmar - Malaysia: Dấu hỏi "Hổ Mã Lai" sau biến động (AFF Cup 2026) - 1
Malaysia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Myanmar - Malaysia: Dấu hỏi "Hổ Mã Lai" sau biến động (AFF Cup 2026) - 1
Sann Satt Naing, Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Hein Zeyar Lin, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Maung Maung Lwin, Khun Kyaw Zin Hein, Hein Htet Aung, Win Naing Tun
Trực tiếp bóng đá Myanmar - Malaysia: Dấu hỏi "Hổ Mã Lai" sau biến động (AFF Cup 2026) - 1
Azri Ghani, Jimmy Raymond, Ubaidullah Shamsul, Rodney Celvin, V. Ruventhiran, Endrick, Wan Kuzain, Daryl Sham, Ezequiel Agüero, Zhafri Yahya, Syafiq Ahmad

Dấu hỏi "Hổ Mã Lai" sau biến động

Gần 1 năm kể từ khi vướng vào bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định và chịu án phạt nặng từ FIFA và AFC, bóng đá Malaysia vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc.

Trận đấu chính thức gần nhất của họ là thất bại 1-3 trước ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 3. Đến tháng 6, HLV trưởng Peter Cklamovski cũng chính thức ra đi, buộc Liên Đoàn bóng đá Malaysia phải bổ nhiệm "người cũ" Tan Cheng Hoe tạm quyền dẫn dắt đội tuyển ở AFF Cup.

Malaysia cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị cho AFF Cup. Do giải đấu số 1 khu vực không nằm trong lịch FIFA Days nên "Hổ Mã Lai" chỉ có 1 tuần tập luyện, lắp ghép đội hình. Thậm chí, đây mới là đợt tập trung đầu tiên của “Hổ Mã lai” dưới thời HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe. 

Nằm ở bảng A cùng đương kim á quân Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào, cơ hội đi tiếp của Malaysia vẫn là dấu hỏi lớn.

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Trận khai mạc của AFF Cup 2026 đã chứng kiến màn kiểm tra VAR kéo dài tới tận 7 phút.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/07/2026 12:04 PM (GMT+7)
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