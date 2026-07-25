Trực tiếp bóng đá Myanmar - Malaysia: Dấu hỏi "Hổ Mã Lai" sau biến động (AFF Cup 2026)
(17h, 25/7, lượt trận mở màn bảng B) ĐT Malaysia tham dự AFF Cup 2026 với nhiều nghi ngờ sau quãng thời gian dài biến động.
AFF Cup | 17h, 25/7 | SVĐ Thuwunna
Điểm
Sann Satt Naing
Hein Phyo Win
Soe Moe Kyaw
Nanda Kyaw
Hein Zeyar Lin
Lwin Moe Aung
Myat Kaung Khant
Maung Maung Lwin
Khun Kyaw Zin Hein
Hein Htet Aung
Win Naing Tun
Điểm
Azri Ghani
Jimmy Raymond
Ubaidullah Shamsul
Rodney Celvin
V. Ruventhiran
Endrick
Wan Kuzain
Daryl Sham
Ezequiel Agüero
Zhafri Yahya
Syafiq Ahmad
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
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Dấu hỏi "Hổ Mã Lai" sau biến động
Gần 1 năm kể từ khi vướng vào bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định và chịu án phạt nặng từ FIFA và AFC, bóng đá Malaysia vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc.
Trận đấu chính thức gần nhất của họ là thất bại 1-3 trước ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 3. Đến tháng 6, HLV trưởng Peter Cklamovski cũng chính thức ra đi, buộc Liên Đoàn bóng đá Malaysia phải bổ nhiệm "người cũ" Tan Cheng Hoe tạm quyền dẫn dắt đội tuyển ở AFF Cup.
Malaysia cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị cho AFF Cup. Do giải đấu số 1 khu vực không nằm trong lịch FIFA Days nên "Hổ Mã Lai" chỉ có 1 tuần tập luyện, lắp ghép đội hình. Thậm chí, đây mới là đợt tập trung đầu tiên của “Hổ Mã lai” dưới thời HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe.
Nằm ở bảng A cùng đương kim á quân Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào, cơ hội đi tiếp của Malaysia vẫn là dấu hỏi lớn.
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Trận khai mạc của AFF Cup 2026 đã chứng kiến màn kiểm tra VAR kéo dài tới tận 7 phút.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/07/2026 12:04 PM (GMT+7)