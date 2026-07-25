Trực tiếp bóng đá Myanmar - Malaysia: Dấu hỏi "Hổ Mã Lai" sau biến động (AFF Cup 2026)

AFF Cup | 17h, 25/7 | SVĐ Thuwunna Myanmar 0 - 0 Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Myanmar vs Malaysia Malaysia Điểm Sann Satt Naing Hein Phyo Win Soe Moe Kyaw Nanda Kyaw Hein Zeyar Lin Lwin Moe Aung Myat Kaung Khant Maung Maung Lwin Khun Kyaw Zin Hein Hein Htet Aung Win Naing Tun Điểm Azri Ghani Jimmy Raymond Ubaidullah Shamsul Rodney Celvin V. Ruventhiran Endrick Wan Kuzain Daryl Sham Ezequiel Agüero Zhafri Yahya Syafiq Ahmad Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Myanmar Myanmar Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sann Satt Naing, Hein Phyo Win, Soe Moe Kyaw, Nanda Kyaw, Hein Zeyar Lin, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Maung Maung Lwin, Khun Kyaw Zin Hein, Hein Htet Aung, Win Naing Tun Azri Ghani, Jimmy Raymond, Ubaidullah Shamsul, Rodney Celvin, V. Ruventhiran, Endrick, Wan Kuzain, Daryl Sham, Ezequiel Agüero, Zhafri Yahya, Syafiq Ahmad

Dấu hỏi "Hổ Mã Lai" sau biến động

Gần 1 năm kể từ khi vướng vào bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định và chịu án phạt nặng từ FIFA và AFC, bóng đá Malaysia vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc.

Trận đấu chính thức gần nhất của họ là thất bại 1-3 trước ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 3. Đến tháng 6, HLV trưởng Peter Cklamovski cũng chính thức ra đi, buộc Liên Đoàn bóng đá Malaysia phải bổ nhiệm "người cũ" Tan Cheng Hoe tạm quyền dẫn dắt đội tuyển ở AFF Cup.

Malaysia cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị cho AFF Cup. Do giải đấu số 1 khu vực không nằm trong lịch FIFA Days nên "Hổ Mã Lai" chỉ có 1 tuần tập luyện, lắp ghép đội hình. Thậm chí, đây mới là đợt tập trung đầu tiên của “Hổ Mã lai” dưới thời HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe.

Nằm ở bảng A cùng đương kim á quân Thái Lan, Philippines, Myanmar và Lào, cơ hội đi tiếp của Malaysia vẫn là dấu hỏi lớn.

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