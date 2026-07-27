Tuyển thủ 'triệu đô' của Indonesia bị cấm dự ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia mới đây công bố danh sách 26 tuyển thủ dự ASEAN Cup 2026, trước khi chính thức ra quân giải đấu bằng trận gặp Campuchia ngày 27-7.

Đáng chú ý, trung vệ đội trưởng Justin Hubner dù có tên nhưng gần như chắc chắn không thể góp mặt.

Justin Hubner không được CLB chủ quản cấp phép cùng Indonesia dự ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Bola Sport)

"CLB chủ quản của Justin Hubner là Fortuna Sittard không cho phép cầu thủ này lên tuyển Indonesia đá ASEAN Cup 2026. Đội bóng Hà Lan có quyền này, do ASEAN Cup nằm ngoài hệ thống thi đấu chính thức của FIFA. Bản thân Justin Hubner cũng đã cùng CLB Fortuna Sittard đến Pháp tập huấn, chuẩn bị cho mùa giải VĐQG Hà Lan 2026/26 sẽ khởi tranh vào ngày 8-8 tới", Bola Sport (Indonesia) cho hay.

Tờ báo dẫn lời HLV trưởng đội tuyển Indonesia - John Herdman: "Justin Hubner là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi. Song nếu CLB chủ quản không cho phép anh ấy gia nhập đội tuyển Indonesia, chúng tôi phải tôn trọng quyết định đó".

Justin Hubner sinh 2003 tại Hà Lan, nhập tịch Indonesia, là trụ cột của tuyển Indonesia tại các chiến dịch quan trọng vừa qua, gần nhất là vòng loại World Cup 2026. Trung vệ cao 1m87 này được Transfermakt định giá 1,14 triệu USD - tương đương cả đội hình 26 tuyển thủ Lào dự ASEAN Cup 2026 cộng lại.

Với động thái từ CLB chủ quản, Justin Hubner gần như chắc chắn không thể đồng hành cùng Indonesia tại ASEAN Cup 2026, bao gồm trận cạnh tranh ngôi đầu bảng A với tuyển Việt Nam ngày 3-8.

Indonesia dự ASEAN Cup 2026 với khát khao lần đầu vô địch, sau 6 lần vào chung kết nhưng thua cả 6.