Trực tiếp chuyển nhượng 27/7: Baleba muốn đến MU, Real Madrid chốt giá bán Vinicius
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 27/7.
Mối quan tâm kéo dài của MU dành cho Carlos Baleba có thể được nối lại, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng tiền vệ người Cameroon rất mong muốn chuyển đến sân Old Trafford.
Cầu thủ 22 tuổi từng nằm trong danh sách mục tiêu của MU vào mùa hè năm ngoái, nhưng mức giá 100 triệu bảng mà Brighton yêu cầu được đánh giá là quá cao. Tuy nhiên, tờ The Sun (Anh) cho biết "Chim mòng biển" hiện đã hạ mức phí chuyển nhượng xuống còn khoảng 70 triệu bảng.
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định Baleba "rất muốn" gia nhập MU. Theo Romano, tiền vệ người Cameroon đã thúc đẩy thương vụ chuyển đến Old Trafford từ 12 tháng trước.
MU đã chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, nhưng vẫn muốn bổ sung thêm một tiền vệ trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.
Tờ SPORT (Tây Ban Nha) cho biết Real Madrid sẽ không xem xét bất kỳ lời đề nghị nào dưới 160 triệu euro nếu buộc phải chia tay Vinicius. Nếu thương vụ diễn ra ở mức giá này, ngôi sao người Brazil sẽ trở thành cầu thủ được bán với giá cao nhất trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, vượt kỷ lục 117 triệu euro mà Juventus từng chi để chiêu mộ Cristiano Ronaldo vào năm 2018.
Hôm 25/7, xuất hiện thông tin cho biết Arsenal đang xem xét khả năng chiêu mộ Vinicius, khi hợp đồng của anh với Real Madrid hiện chỉ còn chưa đầy 1 năm. Hiện chưa có cuộc đàm phán chính thức nào giữa hai CLB về thương vụ này. Tuy nhiên, Arsenal được cho là đã liên hệ với người đại diện của Vinicius như bước đi đầu tiên, trong bối cảnh quá trình gia hạn hợp đồng giữa cầu thủ chạy cánh người Brazil và Real Madrid vẫn rơi vào bế tắc.
Theo The Standard, Liverpool đã tiến hành các cuộc đàm phán ban đầu về khả năng chiêu mộ Bradley Barcola, cầu thủ đang nổi lên là một trong những mục tiêu hàng đầu của "Lữ đoàn đỏ" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Arsenal cũng dành sự quan tâm cho cầu thủ chạy cánh người Pháp, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có động thái tiếp cận chính thức. PSG định giá Barcola ở mức 170 triệu euro và đang chuẩn bị cho làn sóng quan tâm lớn từ các đội bóng hàng đầu châu Âu.
Về phía Liverpool, đội chủ sân Anfield sẽ nỗ lực đàm phán để giảm mức phí chuyển nhượng. Trong khi đó, những người thân cận với Barcola được cho là sẽ thúc đẩy việc ra đi của cầu thủ này với mức giá thấp hơn con số mà PSG đưa ra.
Theo nhà báo Ekrem Konur, Juventus đang cân nhắc chiêu mộ Guglielmo Vicario trong quá trình tìm người thay thế Michele Di Gregorio.
Emiliano Martinez vẫn là mục tiêu số một của đội bóng thành Turin. Tuy nhiên, khi thương vụ này ngày càng trở nên khó khăn, Vicario đã vươn lên trở thành một trong những phương án ưu tiên.
Tottenham được cho là sẵn sàng để Vicario ra đi với mức phí khoảng 20 triệu bảng. Dẫu vậy, Juventus sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh, bởi Inter Milan trước đó cũng đã có các cuộc đàm phán với thủ thành người Italia.
Theo Corriere Dello Sport (Italia), Arsenal đã nổi lên như một ứng viên bất ngờ trong cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Cristian Romero bên phía Tottenham.
Bên cạnh Arsenal, Inter Milan và Barcelona cũng đang theo dõi sát tuyển thủ Argentina. Romero được cho là sẵn sàng chuyển sang thi đấu tại Serie A.
Tottenham hiện yêu cầu khoảng 42,5 triệu bảng cho Romero, dù mức phí này có thể được giảm xuống nhằm tạo điều kiện để thương vụ sớm hoàn tất.
Theo The Standard, PSG đang chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ tư tới Monaco nhằm chiêu mộ Maghnes Akliouche, qua đó cạnh tranh với Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký của tài năng trẻ người Pháp.
Monaco muốn thu về 50 triệu euro từ thương vụ này, nhưng mức giá cao nhất mà PSG đưa ra cho đến nay mới chỉ là 35 triệu euro.
Theo Sky Sports Italia, Juventus đang xem Joshua Zirkzee của MU là một trong những phương án tăng cường hàng công. Hiện tại, Randal Kolo Muani, tiền đạo đã thi đấu cho Tottenham theo dạng cho mượn ở mùa giải trước, vẫn là mục tiêu ưu tiên của đội bóng thành Turin. Tuy nhiên, Juventus và PSG vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về mức phí chuyển nhượng.
Trong trường hợp không thể đạt thỏa thuận với PSG, Zirkzee sẽ nằm trong nhóm những phương án thay thế mà Juventus cân nhắc. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng Juventus sẽ tìm cách chiêu mộ cả Zirkzee lẫn Kolo Muani trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Zirkzee nằm trong số nhiều cầu thủ đội một của MU được dự đoán sẽ rời Old Trafford trong mùa hè năm nay.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/07/2026 23:43 PM (GMT+7)