Trực tiếp chuyển nhượng 27/7: Baleba muốn đến MU, Real Madrid chốt giá bán Vinicius

Baleba "rất muốn" gia nhập MU

Mối quan tâm kéo dài của MU dành cho Carlos Baleba có thể được nối lại, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng tiền vệ người Cameroon rất mong muốn chuyển đến sân Old Trafford.

Cầu thủ 22 tuổi từng nằm trong danh sách mục tiêu của MU vào mùa hè năm ngoái, nhưng mức giá 100 triệu bảng mà Brighton yêu cầu được đánh giá là quá cao. Tuy nhiên, tờ The Sun (Anh) cho biết "Chim mòng biển" hiện đã hạ mức phí chuyển nhượng xuống còn khoảng 70 triệu bảng.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cũng khẳng định Baleba "rất muốn" gia nhập MU. Theo Romano, tiền vệ người Cameroon đã thúc đẩy thương vụ chuyển đến Old Trafford từ 12 tháng trước.

MU đã chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, nhưng vẫn muốn bổ sung thêm một tiền vệ trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.