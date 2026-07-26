ĐT Việt Nam đại thắng Timor Leste 7-0, báo Indonesia vẫn chỉ ra điểm yếu

Hàng công Việt Nam phô diễn sức mạnh đáng sợ

Đội tuyển Việt Nam đã gửi lời cảnh báo mạnh mẽ tới các đối thủ tại ASEAN Championship 2026 bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Màn trình diễn áp đảo không chỉ mang về ba điểm quan trọng mà còn cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể của nhà đương kim vô địch.

ĐT Việt Nam đại thắng Timor Leste

Trước giải đấu, truyền thông Indonesia đã đặc biệt chú ý đến cách HLV Kim Sang Sik xây dựng đội hình cho đội tuyển Việt Nam. Sau quá trình tập huấn và thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc, cùng chiến thắng 4-0 trước Myanmar, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã hoàn thiện danh sách 25 cầu thủ tham dự giải đấu.

Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Với việc các đối thủ không phải lúc nào cũng có thể sử dụng đội hình mạnh nhất, “Những ngôi sao vàng” được đánh giá là ứng viên sáng giá cho vị trí đầu bảng và mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Theo truyền thông Indonesia, sức mạnh đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam nằm trên hàng công. Sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc giúp HLV Kim Sang Sik có thêm một phương án chất lượng để chia sẻ trọng trách với Nguyễn Xuân Son, chân sút đã trở thành trụ cột không thể thay thế của đội tuyển Việt Nam kể từ ASEAN Championship 2024.

Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Bắc cũng được xem là một nhân tố giàu tiềm năng. Cầu thủ trẻ này sở hữu tốc độ, năng lượng và khát khao thể hiện, đồng thời đã có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia từ thời HLV Philippe Troussier. Cú hat-trick vào lưới Timor Leste là lời khẳng định của Đình Bắc, rằng anh đã sẵn sàng ở sân khấu lớn nhất khu vực.

Những phương án như Phạm Gia Hưng hay Nguyễn Trần Việt Cường cũng mang đến chiều sâu đáng kể. Đây là những cầu thủ có kỹ thuật tốt và hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Tuyến giữa giàu sức sáng tạo, nhưng thiếu “lá chắn”

Không chỉ hàng công, khu vực giữa sân cũng là nơi HLV Kim Sang Sik sở hữu nhiều lựa chọn có xu hướng tấn công. Trong số bảy tiền vệ được triệu tập, truyền thông Indonesia nhận định có tới năm cầu thủ mang phong cách chơi thiên về sáng tạo và hỗ trợ tấn công, gồm Nguyễn Hải Long, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Tờ Super Ball nhận định về khả năng phòng ngự của ĐT Việt Nam

Về lý thuyết, bộ ba Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức có thể được xem là những lựa chọn hàng đầu cho đội hình xuất phát. Đỗ Hoàng Hên, giống như Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc, là cầu thủ nhập tịch, trong khi Quang Hải và Hoàng Đức đều sở hữu kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật cùng kinh nghiệm thi đấu dày dạn.

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste phần nào chứng minh nhận định ấy. Việt Nam kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép và khai thác hiệu quả những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Khi có những cầu thủ giàu khả năng tạo đột biến, đội bóng của Kim Sang Sik có thể duy trì sức ép trong thời gian dài và biến những cơ hội nhỏ thành bàn thắng.

Tuy nhiên, chính cấu trúc giàu tính tấn công ấy lại khiến truyền thông Indonesia đặt dấu hỏi về khả năng phòng ngự của Việt Nam.

Theo phân tích của tờ Super Ball, HLV Kim Sang Sik chỉ có một tiền vệ thực sự thiên về phòng ngự là Lê Phạm Thành Long. Trong khi đó, Lê Văn Đô có xu hướng hoạt động rộng và thường xuyên dâng cao hơn, khiến khả năng bảo vệ tuyến dưới không được đánh giá toàn diện như một tiền vệ trụ thuần túy.

Đây có thể là vấn đề mà Việt Nam phải đối mặt khi gặp những đối thủ mạnh hơn Timor Leste.

7-0 chưa thể xóa đi bài toán cân bằng

Thực tế, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu nhiều hậu vệ có khả năng tham gia tấn công. Phạm Xuân Mạnh, Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh hay Nguyễn Văn Vĩ đều không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà còn có thể dâng cao hỗ trợ triển khai bóng, tạo ra sự áp đảo quân số trong các tình huống tấn công hoặc tham gia những pha bóng cố định.

HLV Kim Sang Sik đặt mục tiêu lớn cùng ĐT Việt Nam

Ký giả Ragil Darmawan nhận định: "Điều này giúp Việt Nam có thể duy trì sức ép lớn trước những đối thủ yếu hơn. Tuy nhiên, khi nhiều cầu thủ cùng dâng cao, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự sẽ trở thành khu vực mà những đội bóng có tốc độ và khả năng chuyển trạng thái tốt có thể khai thác".

Vì thế, chiến thắng 7-0 trước Timor Leste dù rất ấn tượng vẫn chưa phải bài kiểm tra đủ lớn để đánh giá chính xác năng lực phòng ngự của Việt Nam. Khi gặp Indonesia, một trong những đối thủ đáng gờm nhất bảng A, hệ thống của HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với thử thách hoàn toàn khác.

Dẫu vậy, ở góc nhìn tích cực, ASEAN Championship 2026 cũng là cơ hội để nhà cầm quân người Hàn Quốc thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện bộ khung cho những mục tiêu lớn hơn. Với hàng công giàu sức mạnh, tuyến giữa sáng tạo và khả năng hỗ trợ tấn công từ hàng thủ, Việt Nam đang có đủ cơ sở để tự tin bảo vệ ngôi vương.

Nhưng nếu muốn tiến xa hơn và cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu khu vực, “Những ngôi sao vàng” sẽ cần giải bài toán cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Chiến thắng 7-0 là lời khẳng định về sức mạnh, nhưng cũng có thể là lời nhắc nhở rằng khi gặp đối thủ mạnh hơn, hàng công bùng nổ chưa chắc đủ để che lấp những khoảng trống phía sau.