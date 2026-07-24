Báo chí Indonesia dè chừng 4 cầu thủ nhập tịch của ĐT Việt Nam

Theo Bola, ĐT Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 25 cầu thủ tham dự ASEAN Cup 2026, trong đó sự xuất hiện của 4 cầu thủ nhập tịch thu hút nhiều sự chú ý. Với lực lượng được tăng cường đáng kể, đặc biệt là bộ 3 cầu thủ gốc Brazil trên hàng công, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, đồng thời là đối thủ đáng gờm của Indonesia tại bảng A.

Trong danh sách ĐT Việt Nam, 4 cầu thủ nhập tịch gồm thủ môn Patrik Lê Giang, tiền đạo Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), tiền vệ tấn công Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và tiền đạo Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Đây đều là những cầu thủ đã có nhiều năm thi đấu tại V.League và được đánh giá cao về chuyên môn cũng như khả năng thích nghi với bóng đá Việt Nam.

Tờ Bola đánh giá cao Nguyễn Xuân Son và Hoàng Hên (giữa). Ảnh: VFF.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong đợt tập trung lần này là quyết định làm mới hàng công của HLV Kim Sang-sik. So với những giải đấu trước, chiến lược gia người Hàn Quốc không còn đặt trọng tâm vào các tiền đạo quen thuộc như Nguyễn Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải, mà thay vào đó kỳ vọng vào sức sáng tạo và khả năng tạo đột biến của nhóm cầu thủ nhập tịch.

Trong số này, Nguyễn Xuân Son tiếp tục được xem là mũi nhọn chủ lực của đội tuyển. Tiền đạo gốc Brazil đã hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam từ tháng 11/2024 và nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trên hàng công nhờ khả năng săn bàn, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu tại V.League.

Hai cái tên mới là Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) cũng nhận được nhiều kỳ vọng. Cả hai vừa hoàn tất quá trình nhập tịch và thi đấu khá ấn tượng ở trận giao hữu gặp Myanmar trên sân Thái Nguyên hôm 18/7. Trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thi đấu áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-0, qua đó mang đến những tín hiệu tích cực trước khi bước vào giải đấu.

Theo miêu tả của Bola, Đỗ Hoàng Hên năm nay 32 tuổi và đã có khoảng 5 năm thi đấu tại Việt Nam, trong khi Nguyễn Tài Lộc cũng 32 tuổi, gắn bó với bóng đá Việt Nam suốt 7 năm qua. Việc cả hai đều hiểu rõ môi trường bóng đá trong nước được kỳ vọng sẽ giúp họ nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của đội tuyển quốc gia.

Nếu kết hợp cùng Nguyễn Xuân Son, bộ ba cầu thủ gốc Brazil hứa hẹn sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công của ĐT Việt Nam. Khả năng phối hợp, kiểm soát bóng và tạo đột biến của họ được đánh giá có thể tạo ra nhiều khó khăn cho các đối thủ, đặc biệt là Indonesia - đội bóng được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng A.

Theo lịch thi đấu, ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8/2026. ĐT Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Đông Timor.