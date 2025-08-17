Trực tiếp bóng đá HAGL - Becamex TP.HCM: Dấu hỏi "Đội bóng phố núi" (V-League)

V-League | 17h, 17/8 | SVĐ Pleiku HAGL 0 - 0 Becamex TP.HCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: HAGL vs Becamex TP.HCM Becamex TP.HCM Điểm Trung Kiên Văn Triệu Jairo Anh Tài Thanh Sơn Hoàng Minh Du Học Vĩnh Nguyên Marciel Ryan Ha Conceicao Điểm Minh Toàn Tùng Quốc Đình Khương Zlatkovic Minh Trọng, Ferreira Hugo Minh Khoa Trung Hiếu Thanh Hậu Việt Cường Jose Carios Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận HAGL HAGL Becamex TP.HCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Trung Kiên, Văn Triệu, Jairo, Anh Tài, Thanh Sơn, Hoàng Minh, Du Học, Vĩnh Nguyên, Marciel, Ryan Ha, Conceicao Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Zlatkovic, Minh Trọng,, Ferreira Hugo, Minh Khoa, Trung Hiếu, Thanh Hậu, Việt Cường, Jose Carios

Dấu hỏi của chủ lẫn khách

Mùa giải này, HAGL và Becamex TP.HCM đều trải qua những biến động lớn về lực lượng. Về phía HAGL, "Đội bóng phố núi" chia tay một loạt trụ cột như Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Lý Đức.

Theo chiều ngược lại, họ lầ lượt chào đón những tân binh trẻ như Hoàng Vĩnh Nguyên, Ryan Hà cùng bộ đôi ngoại binh Khevin Fraga, Gabriel Conceicao đến từ Brazil.

ỞCũng như HAGL, Becamex TP.HCM gặp nhiều khó khăn khi mất cả Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải, trong khi Bùi Vĩ Hào dính chấn thương dài hạn.