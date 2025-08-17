Trực tiếp bóng đá HAGL - Becamex TP.HCM: Dấu hỏi "Đội bóng phố núi" (V-League)
(17h, 17/8, vòng 1) Sau kỳ chuyển nhượng đầy biến động, HAGL và Becamex TP.HCM sẽ thể hiện ra sao ở trận ra quân mùa 2025/26?
V-League | 17h, 17/8 | SVĐ Pleiku
Điểm
Trung Kiên
Văn Triệu
Jairo
Anh Tài
Thanh Sơn
Hoàng Minh
Du Học
Vĩnh Nguyên
Marciel
Ryan Ha
Conceicao
Điểm
Minh Toàn
Tùng Quốc
Đình Khương
Zlatkovic
Minh Trọng,
Ferreira Hugo
Minh Khoa
Trung Hiếu
Thanh Hậu
Việt Cường
Jose Carios
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Dấu hỏi của chủ lẫn khách
Mùa giải này, HAGL và Becamex TP.HCM đều trải qua những biến động lớn về lực lượng. Về phía HAGL, "Đội bóng phố núi" chia tay một loạt trụ cột như Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Lý Đức.
Theo chiều ngược lại, họ lầ lượt chào đón những tân binh trẻ như Hoàng Vĩnh Nguyên, Ryan Hà cùng bộ đôi ngoại binh Khevin Fraga, Gabriel Conceicao đến từ Brazil.
ỞCũng như HAGL, Becamex TP.HCM gặp nhiều khó khăn khi mất cả Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải, trong khi Bùi Vĩ Hào dính chấn thương dài hạn.
