Trực tiếp bóng đá HAGL - Becamex TP.HCM: Dấu hỏi "Đội bóng phố núi" (V-League)

Quốc Khánh 02/09/2025

Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá HAGL - Becamex TP.HCM: Dấu hỏi "Đội bóng phố núi" (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Becamex Bình Dương CLB LPBank HAGL

(17h, 17/8, vòng 1) Sau kỳ chuyển nhượng đầy biến động, HAGL và Becamex TP.HCM sẽ thể hiện ra sao ở trận ra quân mùa 2025/26?

   

V-League | 17h, 17/8 | SVĐ Pleiku

HAGL
Trực tiếp bóng đá HAGL - Becamex TP.HCM: Dấu hỏi "Đội bóng phố núi" (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá HAGL - Becamex TP.HCM: Dấu hỏi "Đội bóng phố núi" (V-League) - 1
Becamex TP.HCM
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá HAGL - Becamex TP.HCM: Dấu hỏi "Đội bóng phố núi" (V-League) - 1
Trung Kiên, Văn Triệu, Jairo, Anh Tài, Thanh Sơn, Hoàng Minh, Du Học, Vĩnh Nguyên, Marciel, Ryan Ha, Conceicao
Trực tiếp bóng đá HAGL - Becamex TP.HCM: Dấu hỏi "Đội bóng phố núi" (V-League) - 1
Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Zlatkovic, Minh Trọng,, Ferreira Hugo, Minh Khoa, Trung Hiếu, Thanh Hậu, Việt Cường, Jose Carios

Dấu hỏi của chủ lẫn khách

Mùa giải này, HAGL và Becamex TP.HCM đều trải qua những biến động lớn về lực lượng. Về phía HAGL, "Đội bóng phố núi" chia tay một loạt trụ cột như Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Lý Đức.

Theo chiều ngược lại, họ lầ lượt chào đón những tân binh trẻ như Hoàng Vĩnh Nguyên, Ryan Hà cùng bộ đôi ngoại binh Khevin Fraga, Gabriel Conceicao đến từ Brazil.

ỞCũng như HAGL, Becamex TP.HCM gặp nhiều khó khăn khi mất cả Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải, trong khi Bùi Vĩ Hào dính chấn thương dài hạn.

Theo Đỗ Anh

17/08/2025 12:23 PM (GMT+7)
