Cầu thủ Việt Nam cao gần 2m sắp xuất hiện ở V-League

Sinh năm 2005, trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, Vũ Khang từng gây chú ý ở các giải trẻ nhờ vóc dáng vượt trội, phản xạ nhanh và sự điềm tĩnh khi trấn giữ khung thành. Ở tuổi 20, anh chính thức được đôn lên đội một, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi có cơ hội xuất hiện ở V-League.

Thủ môn cao 1m98 Nguyễn Vũ Khang

Sở hữu lợi thế hình thể hiếm có, Vũ Khang đặc biệt mạnh ở các pha bóng bổng, từ chống phạt góc cho tới cản phá những đường treo bóng của đối phương. Sự xuất hiện của anh giúp HAGL tăng chiều sâu đội hình ở vị trí thủ môn, bên cạnh Trần Trung Kiên - thủ thành số 1 của U23 Việt Nam.

Dù khó có cơ hội chiếm suất bắt chính do Trần Trung Kiên đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, tuy nhiên, việc cùng HAGL chinh chiến V-League và Cúp quốc gia có thể giúp Vũ Khang trưởng thành hơn và từng bước khẳng định mình.

Vũ Khang là cầu thủ nội cao nhất tính đến thời điểm này. Anh thậm chí cao hơn phần lớn ngoại binh ở V-League và có lẽ chỉ kém tiền đạo Hudlin của Nam Định, người cao tới 2m06.