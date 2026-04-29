Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
V-League 2025-2026: Hấp dẫn cuộc đua "song mã" về đích

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

(NLĐO) - Kết thúc vòng 20 V-League 2025-2026 cũng là thời điểm Công an Hà Nội và Thể Công Viettel tạo nên cuộc đua "song mã" về đích đầy kịch tính.

Trận hòa trước Đà Nẵng ở vòng 20 khiến Thể Công Viettel bị Công an Hà Nội nới rộng khoảng cách điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, ở 6 vòng đấu còn lại của V-League 2025-2026, hai đội bóng này đều phải chạm trán những thử thách không dễ dàng.

Quang Hải và các đồng đội đang nắm thế chủ động trong cuộc đua vô địch V-League 2025-2026

Quang Hải và các đồng đội đang nắm thế chủ động trong cuộc đua vô địch V-League 2025-2026

Công an Hà Nội vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 51 điểm sau 20 trận đã đấu và Thể Công Viettel áp sát với 42 điểm. Ở chặng đua nước rút, đội bóng của HLV Polking lần lượt đối đầu Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Becamex TP HCM và Thể Công Viettel. Những đối thủ sừng sỏ này đều cố gắng tích điểm tối đa để hoàn thành mục tiêu riêng.

Theo nhận định của các chuyên gia, Quang Hải và đồng đội đang nắm thế chủ động, khi cần giành khoảng 10 đến 12 điểm nữa (tùy thuộc vào kết quả của đối thủ bám đuổi) trong 6 vòng đấu còn lại để chắc chắn vô địch.

Công an Hà Nội rộng cửa đăng quang giải đấu V-League mùa này

Công an Hà Nội rộng cửa đăng quang giải đấu V-League mùa này

Nhiệm vụ này không quá khó đối với Công an Hà Nội trong bối cảnh họ có lợi thế sân nhà khi tiếp đón các "bại tướng" như Thanh Hóa hoặc Becamex TP HCM ở lượt trận thứ 23 và 25. Hai đội bóng này từng thua đậm thầy trò ông Polking ở giai đoạn lượt đi của mùa giải.

Trong khi đó, Thể Công Viettel không những cần phải tích điểm số tối đa mà còn trông chờ Công an Hà Nội "sẩy chân" ở hành trình về đích, mới mong lật ngược "thế cờ". San bằng khoảng cách lên đến 9 điểm so với đội đầu bảng là thử thách khó đối với đội bóng áo lính ở thời điểm hiện tại.

Trận hòa đáng tiếc trên sân Chi Lăng khiến Thể Công Viettel bị Công an Hà Nội bỏ lại khá xa

Trận hòa đáng tiếc trên sân Chi Lăng khiến Thể Công Viettel bị Công an Hà Nội bỏ lại khá xa

Hơn nữa, đoàn quân HLV Popov cũng chạm mặt không ít đội bóng mạnh ở những vòng đấu còn lại, lần lượt là Ninh Bình, Hà Tĩnh, Nam Định và Công an TP HCM, trước khi kết thúc giải đấu bằng trận so tài Công an Hà Nội.

Tương quan phong độ và lịch trình thi đấu của hai đội, khả năng Công an Hà Nội đăng quang V-League 2025-2026 nhiều hơn Thể Công Viettel. Tuy nhiên bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ và đây là yếu tố khiến môn thể thao vua thu hút người xem.

Lần cuối Thể Công Viettel đứng trên bục cao nhất ở sân chơi V-League cách đây cũng 6 năm, trong khi Công an Hà Nội nhanh chóng thể hiện vị thế đỉnh cao bằng chức vô địch mùa giải 2023, thời điểm biểu tượng bóng đá ngành Công an được "hồi sinh" mạnh mẽ ở sân chơi chuyên nghiệp.

Video bóng đá Công an Hà Nội - Đà Nẵng: Rực rỡ 6 bàn, Đình Bắc toả sáng (V-League)
Video bóng đá Công an Hà Nội - Đà Nẵng: Rực rỡ 6 bàn, Đình Bắc toả sáng (V-League)

Đà Nẵng rơi vào thế phải tấn công để tìm bàn gỡ nhưng càng chơi lại càng nhận thêm bàn thua.

