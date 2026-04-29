Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
"Viên ngọc" Đình Bắc vẫn cần được mài giũa

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Nguyễn Đình Bắc CLB Công an Hà Nội

(NLĐO) - Đình Bắc bùng nổ ở giai đoạn cuối V-League 2025-2026 với thành tích ghi bàn ấn tượng: 7 pha lập công trong 4 trận liên tiếp.

Tài năng của Đình Bắc đã được minh chứng ở sân chơi cấp độ U23 quốc tế, khi anh góp công mang về tấm HCV SEA Games 33, HCĐ Giải U23 châu Á 2026. Với cá nhân Đình Bắc, danh hiệu "Vua phá lưới" ở Giải U23 châu Á diễn ra tại Ả Rập Saudi hồi tháng 1-2026 khiến tên tuổi của anh vươn tầm châu Á.

"Viên ngọc" Đình Bắc vẫn cần được mài giũa - 1

Nhưng khi trở về sân chơi V-League 2025-2026, Đình Bắc chỉ có thể tìm được bàn thắng đầu tiên ở những loạt trận gần cuối mùa giải. Sau khi lập cú đúp trong trận thắng đậm CLB Đà Nẵng ở vòng đấu thứ 17, tài năng 21 tuổi xứ Nghệ liên tục "nổ súng", đáng chú ý là cú hat-trick vào lưới Sông Lam Nghệ An ở vòng 20.

Với 7 pha lập công, Đình Bắc lọt vào tốp 7 "Vua phá lưới" V-League mùa này và thành tích ghi bàn cũng đã sánh ngang với các ngoại binh hàng đầu giải quốc nội, thậm chí vượt trội tiền đạo Nguyễn Xuân Son.

"Viên ngọc" Đình Bắc vẫn cần được mài giũa - 2

"Viên ngọc" Đình Bắc vẫn cần được mài giũa - 3

Tuy nhiên, đối với HLV Polking, Đình Bắc vẫn là "viên ngọc thô" cần thêm thời gian để mài giũa, hoàn thiện. Chiến lược gia của Công an Hà Nội bày tỏ: "Đình Bắc chắc chắn là một viên ngọc quý nhưng cần thời gian để mài giũa. Tôi đã nói điều này từ nhiều tháng trước, Đình Bắc còn có thể hay hơn rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc khi có Đình Bắc trong đội hình nhưng cậu ấy cần lặp lại những màn trình diễn ấn tượng thêm nhiều lần nữa".

Thực tế, Đình Bắc đã tạo ấn tượng khi mới 19 tuổi. Những cú bứt tốc cùng bóng đầy tự tin và bàn thắng vào lưới Nhật Bản tại Asian Cup của tiền đạo sinh năm 2004 ở đội tuyển Việt Nam khiến người xem mãn nhãn, được tán dương. Tuy nhiên, tài năng trẻ khi ấy vẫn chưa đủ chững chạc để chơi bóng ở cấp độ V-League.

"Viên ngọc" Đình Bắc vẫn cần được mài giũa - 4

Khi đang "rơi" tự do trong hành trình thi đấu chuyên nghiệp, Đình Bắc bừng tỉnh sau những lời giáo huấn tận tâm từ HLV Văn Sỹ Sơn. Chiến lược gia xứ Nghệ là người giúp Đình Bắc lấy lại cân bằng, nhận thức thực lực bản thân bằng những lời dạy dỗ gay gắt, trước khi cậu học trò chia tay Quảng Nam, chuyển đến đầu quân cho CLB Công an Hà Nội.

Đây cũng là yếu tố tạo nên hình ảnh đẹp khi Đình Bắc tái ngộ thầy cũ trong trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An hôm 26-4. Sau khi lập hat-trick vào lưới đội bóng quê nhà, Đình Bắc đã chủ động đến ôm chặt HLV Văn Sỹ Sơn, tri ân công ơn dạy dỗ của vị chiến lược gia đầy cá tính.

"Viên ngọc" Đình Bắc vẫn cần được mài giũa - 5

Ngược lại, ông Sơn cũng không giấu được sự tự hào dù đội nhà vừa nhận trận thua đậm vì màn tỏa sáng của chính Đình Bắc. “Đình Bắc đã khẳng định được phẩm chất vốn có. Tôi chúc mừng cậu ấy. Cậu ấy cũng được hỗ trợ bởi nhiều vệ tinh chất lượng và tôi tin sẽ tiếp tục phát triển đúng hướng” - ông Văn Sỹ Sơn nhận xét về học trò cũ.

Ngày càng chững chạc và tự tin, Đình Bắc đang trở thành ngôi sao thực thụ của bóng đá Việt Nam. Ở hành trình sắp tới, một suất trong đội hình tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 sẽ khó thoát tầm tay của Đình Bắc.

-28/04/2026 12:58 PM (GMT+7)
