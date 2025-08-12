Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến cho ngôi nhất bảng (ASEAN Cup)

19h30, 12/8 | Lạch Tray Việt Nam 0 - 0 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Việt Nam vs Thái Lan Thái Lan Điểm Kim Thanh Diễm My Chương Thị Kiều Thu Hương Trần Thị Duyên Thái Thị Thảo Hải Linh Vạn Sự Bích Thuỳ Huỳnh Như Hải Yến Điểm Homyamyen Kaewnta Intaraprasit Klinklai Rodthong Phomsri Manowang Sontisawat Jinantuya Casteen Moondong Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Việt Nam Việt Nam Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Hương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Vạn Sự, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Hải Yến Homyamyen, Kaewnta, Intaraprasit, Klinklai, Rodthong, Phomsri, Manowang, Sontisawat, Jinantuya, Casteen, Moondong

🥇 ĐT Việt Nam phải thắng nếu muốn nhất bảng

Ngôi nhất bảng A đang thuộc về Thái Lan mặc dù hai đội đang bằng điểm nhau, lý do là bởi Thái Lan đã hơn Việt Nam đúng 1 đơn vị hiệu số do thắng 2 trận với cùng tỷ số 7-0, trong khi ĐT Việt Nam thắng 1 trận tỷ số 7-0 và 1 trận khác tỷ số 6-0.

Do đó kết quả thắng là kết quả duy nhất để ĐT nữ Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng A.

📝 Tính toán nhất/nhì bảng có còn cần thiết?

Dù vậy, việc nhất hay nhì bảng A có thể sẽ không trở nên quan trọng do diễn biến của bảng còn lại. Việc Australia thua Myanmar ở lượt đầu đã làm đảo lộn tình hình, và hiện Myanmar, Australia với Philippines đều đang có 3 điểm sau 2 lượt trận.

Ở lượt đấu cuối của bảng này, Philippines và Myanmar phải đấu nhau để tranh vé trong khi Australia có cơ hội tự quyết khi gặp đội yếu nhất bảng Timor Leste. Tính toán của 2 đội bảng A do đó có thể không cần thiết khi cả hai đội đều chưa thể biết diễn biến bảng B sẽ ra sao.

🩹 Khả năng vắng mặt của Dương Thị Vân

Tiền vệ Dương Thị Vân đã gặp chấn thương đáng tiếc ở trận thắng Indonesia và hiện chưa rõ tình trạng thể lực của cô trước trận đấu này. Dương Thị Vân được xem là tiền vệ hàng đầu của đội tuyển nhờ khả năng tranh chấp và càn quét khu vực trung tuyến để lấy bóng.

