Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến cho ngôi nhất bảng (ASEAN Cup)
(19h30, 12/8, bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2025) ĐT Việt Nam phải thắng trận đại chiến này để chiếm ngôi đầu bảng.
19h30, 12/8 | Lạch Tray
Điểm
Kim Thanh
Diễm My
Chương Thị Kiều
Thu Hương
Trần Thị Duyên
Thái Thị Thảo
Hải Linh
Vạn Sự
Bích Thuỳ
Huỳnh Như
Hải Yến
Điểm
Homyamyen
Kaewnta
Intaraprasit
Klinklai
Rodthong
Phomsri
Manowang
Sontisawat
Jinantuya
Casteen
Moondong
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🥇 ĐT Việt Nam phải thắng nếu muốn nhất bảng
Ngôi nhất bảng A đang thuộc về Thái Lan mặc dù hai đội đang bằng điểm nhau, lý do là bởi Thái Lan đã hơn Việt Nam đúng 1 đơn vị hiệu số do thắng 2 trận với cùng tỷ số 7-0, trong khi ĐT Việt Nam thắng 1 trận tỷ số 7-0 và 1 trận khác tỷ số 6-0.
Do đó kết quả thắng là kết quả duy nhất để ĐT nữ Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng A.
📝 Tính toán nhất/nhì bảng có còn cần thiết?
Dù vậy, việc nhất hay nhì bảng A có thể sẽ không trở nên quan trọng do diễn biến của bảng còn lại. Việc Australia thua Myanmar ở lượt đầu đã làm đảo lộn tình hình, và hiện Myanmar, Australia với Philippines đều đang có 3 điểm sau 2 lượt trận.
Ở lượt đấu cuối của bảng này, Philippines và Myanmar phải đấu nhau để tranh vé trong khi Australia có cơ hội tự quyết khi gặp đội yếu nhất bảng Timor Leste. Tính toán của 2 đội bảng A do đó có thể không cần thiết khi cả hai đội đều chưa thể biết diễn biến bảng B sẽ ra sao.
🩹 Khả năng vắng mặt của Dương Thị Vân
Tiền vệ Dương Thị Vân đã gặp chấn thương đáng tiếc ở trận thắng Indonesia và hiện chưa rõ tình trạng thể lực của cô trước trận đấu này. Dương Thị Vân được xem là tiền vệ hàng đầu của đội tuyển nhờ khả năng tranh chấp và càn quét khu vực trung tuyến để lấy bóng.
