Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến cho ngôi nhất bảng (ASEAN Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến cho ngôi nhất bảng (ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan Đội tuyển nữ Việt Nam

(19h30, 12/8, bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2025) ĐT Việt Nam phải thắng trận đại chiến này để chiếm ngôi đầu bảng.

19h30, 12/8 | Lạch Tray

Việt Nam
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến cho ngôi nhất bảng (ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến cho ngôi nhất bảng (ASEAN Cup) - 1
Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến cho ngôi nhất bảng (ASEAN Cup) - 1
Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Hương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Vạn Sự, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Hải Yến
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến cho ngôi nhất bảng (ASEAN Cup) - 1
Homyamyen, Kaewnta, Intaraprasit, Klinklai, Rodthong, Phomsri, Manowang, Sontisawat, Jinantuya, Casteen, Moondong

🥇 ĐT Việt Nam phải thắng nếu muốn nhất bảng

Ngôi nhất bảng A đang thuộc về Thái Lan mặc dù hai đội đang bằng điểm nhau, lý do là bởi Thái Lan đã hơn Việt Nam đúng 1 đơn vị hiệu số do thắng 2 trận với cùng tỷ số 7-0, trong khi ĐT Việt Nam thắng 1 trận tỷ số 7-0 và 1 trận khác tỷ số 6-0.

Do đó kết quả thắng là kết quả duy nhất để ĐT nữ Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng A.

📝 Tính toán nhất/nhì bảng có còn cần thiết?

Dù vậy, việc nhất hay nhì bảng A có thể sẽ không trở nên quan trọng do diễn biến của bảng còn lại. Việc Australia thua Myanmar ở lượt đầu đã làm đảo lộn tình hình, và hiện Myanmar, Australia với Philippines đều đang có 3 điểm sau 2 lượt trận.

Ở lượt đấu cuối của bảng này, Philippines và Myanmar phải đấu nhau để tranh vé trong khi Australia có cơ hội tự quyết khi gặp đội yếu nhất bảng Timor Leste. Tính toán của 2 đội bảng A do đó có thể không cần thiết khi cả hai đội đều chưa thể biết diễn biến bảng B sẽ ra sao.

🩹 Khả năng vắng mặt của Dương Thị Vân

Tiền vệ Dương Thị Vân đã gặp chấn thương đáng tiếc ở trận thắng Indonesia và hiện chưa rõ tình trạng thể lực của cô trước trận đấu này. Dương Thị Vân được xem là tiền vệ hàng đầu của đội tuyển nhờ khả năng tranh chấp và càn quét khu vực trung tuyến để lấy bóng.

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Việt Nam - Thái Lan: Đại chiến cho ngôi nhất bảng (ASEAN Cup) - 1

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

8

PSG - Tottenham Hotspur 14.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 14/08
Thể lệ
Nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan, 19h30 ngày 12/8: Điểm tựa lịch sử
Nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan, 19h30 ngày 12/8: Điểm tựa lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan, Giải vô địch nữ Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu....

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/08/2025 12:25 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN