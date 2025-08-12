Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan, 19h30 ngày 12/8: Điểm tựa lịch sử

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam Bóng đá Thái Lan
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan, Giải vô địch nữ Đông Nam Á - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong lịch sử đối đầu với nữ Thái Lan, đã 10 năm qua Việt Nam không biết thua là gì. Đây sẽ là bệ phóng đưa đội chủ nhà tới chiến thắng.

Nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan, 19h30 ngày 12/8: Điểm tựa lịch sử - 1

Nhận định trước trận đấu Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

Dĩ nhiên Việt Nam đang hướng tới 3 điểm để giành ngôi đầu. Một chiến thắng cũng mang tới niềm vui cho người hâm mộ đất cảng, những người đã hết mình cổ vũ cho các cô gái nước nhà. Về lý thuyết, vị trí dẫn đầu sẽ giúp Việt Nam hoặc Thái Lan nắm lợi thế ở vòng bán kết. Nhưng tình thế hiện tại đã thay đổi. Bảng B diễn ra theo kịch bản rất khó lường khi Philippines, Australia và Myanmar chưa rõ đội nào sẽ đi tiếp và đội nào bị loại.

Viễn cảnh 3 đội cùng 6 điểm ở lượt đấu cuối cùng là rất khả thi. Khi ấy, mọi thứ sẽ được quyết định bằng chỉ số phụ nên lúc này, chưa thể khẳng định rằng đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ là cái tên nào trong số ba đội bóng trên.

Nhưng với bất cứ đối thủ nào, họ chắc chắn sẽ mang tới vô vàn khó khăn cho Việt Nam. Australia và Philippines sở hữu chiều cao, thể lực tốt. Trong khi đó, Myanmar là một tập thể của những cầu thủ giàu tốc độ, giàu thể lực và tính chiến đấu.

Vậy nên, trước khi nghĩ tới trận bán kết, các cô gái Việt Nam hãy cứ thể hiện tốt nhất trước Thái Lan, đội đang dần lấy lại vị thế hàng đầu Đông Nam Á.

Nữ Thái Lan đang nắm lợi thế nhờ hơn Việt Nam về chỉ số phụ

Nữ Thái Lan đang nắm lợi thế nhờ hơn Việt Nam về chỉ số phụ

Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

Thái Lan hạ quyết tâm lấy lại danh tiếng ở giải vô địch Đông Nam Á và thực tế là họ đang làm khá tốt công việc của mình. Trước Indonesia và Campuchia, Thái Lan thể hiện lối chơi tấn công áp đảo, đa dạng để cùng vượt qua 2 đối thủ này với tỷ số 7-0. Họ đặc biệt nguy hiểm với cầu thủ nhập tịch Madison Casteen, người sở hữu những tố chất của một chân sút hàng đầu với thể hình, thể lực và kỹ năng dứt điểm vượt trội.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng có điểm mạnh của mình. Đội bóng dàn trải các họng pháo trên từng tuyến. Huỳnh Như có thể chưa ghi bàn nhưng Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Hải Yến hay hậu vệ Hoàng Thị Loan vẫn thường xuyên trở thành những mối đe dọa cho hàng thủ đối phương. Họ mang tới sự đa dạng cho hàng công Việt Nam.

Và không thể bỏ qua chi tiết là sự áp đảo của Việt Nam trong lịch sử đối đầu với người Thái. Thái Lan vẫn thường xuyên khuynh đảo Đông Nam Á nhưng đã 10 năm qua họ không một lần thắng Việt Nam.

Có thể Thái Lan rất quyết tâm đòi nợ, nhưng có lẽ họ phải chấp nhận một sự thật rằng Việt Nam có đủ điểm tựa để hướng tới một chiến thắng.

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ Thái Lan

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Chương Thị Kiều, Thu Hương, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Hải Linh, Vạn Sự, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Hải Yến.

Nữ Thái Lan: Homyamyen, Kaewnta, Intaraprasit, Klinklai, Rodthong, Phomsri, Manowang, Sontisawat, Jinantuya, Casteen, Moondong.

Dự đoán tỷ số: Nữ Việt Nam 1-0 Nữ Thái Lan

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Thái Lan và chủ nhà Việt Nam tranh ngôi số 1
Thái Lan và chủ nhà Việt Nam tranh ngôi số 1

(PLO)- Đội chủ nhà Việt Nam đêm 12-8 sẽ bước vào trận “chung kết bảng A” gặp tuyển nữ Thái Lan, đối thủ lớn trong hành trình chinh phục ngôi vô địch...

Bấm xem >>

Theo Đặng Lai

Nguồn: [Link nguồn]

12/08/2025 08:56 AM (GMT+7)
