Thái Lan và chủ nhà Việt Nam tranh ngôi số 1

Sau hai lượt trận, cả chủ nhà Việt Nam và Thái Lan đều toàn thắng để sớm đoạt vé vào bán kết. Nhưng ngôi nhất bảng A vẫn là mục tiêu tối thượng của hai ứng cử viên nặng ký ở giải Đông Nam Á, vừa nhằm “dằn mặt” các đối thủ khác trong loạt trận đấu bán kết.

Lợi thế chiến lược của ngôi đầu bảng

Hiện tại, cục diện bảng B vẫn chưa ngã ngũ. Ba ứng viên Myanmar, U-23 Úc và đương kim vô địch Philippines sẽ bước vào loạt trận quyết định sau khi bảng A khép lại một ngày. Điều này đồng nghĩa, đội nhất bảng A chưa thể xác định ngay đối thủ ở bán kết, nhưng có thể sẽ tránh được nguy cơ chạm trán đối thủ mạnh nhất ngay lập tức nếu giành được vị trí này.

Đội tuyển nữ Thái Lan đang có tâm lý thoải mái sau khi dễ dàng vượt qua Indonesia và Campuchia, ghi tới 14 bàn mà không để lọt lưới bàn nào. Ở trận gần nhất, họ đánh bại Campuchia 7-0, với dấu ấn nổi bật từ tiền đạo Janista Jinantuya, người lập hat trick và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Tuyển nữ Thái Lan sung sức với lứa cầu thủ trẻ dưới 23 tuổi nhưng giàu bản lĩnh. Ảnh: CCT.

HLV Futoshi Ikeda, nhà cầm quân người Nhật, hài lòng nhưng không chủ quan: “Thời tiết nóng ở Hải Phòng khiến chúng tôi gặp khó khăn hơn, nhưng các cầu thủ đã thích nghi tốt và tận dụng cơ hội để ghi nhiều bàn thắng. Chúng tôi đã nghiên cứu lối chơi của chủ nhà Việt Nam, một đội bóng kỹ thuật và giàu kỷ luật. Trận đấu ngày 12-8 rất quan trọng, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng để giành 3 điểm và ngôi nhất bảng”.

Ông Ikeda tiết lộ đội tuyển nữ Thái Lan đã phân chia khối lượng tập luyện dựa trên thể trạng từng cầu thủ, giúp họ hồi phục thể lực tối đa. Đồng thời, ban huấn luyện cũng rà soát những điểm chưa tốt trong hai trận đấu trước để điều chỉnh một cách hợp lý.

Tiền vệ Thawanrat Promthongmee cho thấy quyết tâm: “Tôi không lo lắng khi phải đối đầu với chủ nhà Việt Nam, bất chấp họ có lợi thế khán giả. Ngược lại, tôi muốn tiếng reo hò trên sân Lạch Tray trở thành động lực cho Thái Lan chiến thắng. Mục tiêu của chúng tôi là giành 3 điểm và đứng đầu bảng”.

Thầy trò HLV Futoshi Ikeda chỉ cần hòa tuyển nữ Việt Nam là nhất bảng A vẫn hạ quyết tâm giành chiến thắng. Ảnh: CCT.

Ngôi sao trẻ Janista Jinantuya cũng khẳng định sự sẵn sàng: “Chúng tôi vừa có sự bổ sung lực lượng chất lượng. Ai cũng biết đội chủ nhà Việt Nam là đối thủ mạnh với nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị các phương án ứng phó”.

Chủ nhà Việt Nam giữ vững uy thế

Về phía tuyển nữ Việt Nam, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đang đạt phong độ cao sau hai trận toàn thắng Campuchia 6-0 và Indonesia 7-0. Do kém Thái Lan một bàn, đội chủ sân Lạch Tray buộc phải thắng mới lên ngôi nhất bảng, trong lúc đối phương chỉ cần hòa.

Chiến lược gia kỳ cựu Mai Đức Chung cho biết ông đã quan sát kỹ màn trình diễn của Thái Lan và nhận thấy sự trẻ hóa đáng kể trong đội hình của họ, thậm chí có cầu thủ nhập tịch. Ông Chung chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng A. Tôi đánh giá cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ chiến thắng”.

Hải Yến, Bích Thùy cùng đồng đội sẽ rất nỗ lực để soán ngôi số 1 bảng A của Thái Lan. Ảnh: CCT.

Sự chuẩn bị của chủ nhà Việt Nam cho trận quyết đấu này rất kỹ lưỡng. Và bên cạnh việc phân tích lối chơi của Thái Lan, ban huấn luyện chú trọng rèn luyện thể lực để đáp ứng cường độ cao cho cuộc so tài căng thẳng trong suốt 90 phút. Công tác tâm lý cũng được chú trọng, khi toàn đội xác định phải giữ được sự bình tĩnh trước sức ép lẫn kỳ vọng lớn từ khán giả nhà.

Trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam từng nhiều lần chạm trán Thái Lan ở các trận đấu then chốt, và không phải lúc nào cũng giành phần thắng. Nhưng lần này là thời cơ không thể tốt hơn để thủ quân Huỳnh Như cùng đồng đội áo đỏ tái khẳng định vị thế số một Đông Nam Á, nhất là trên sân nhà Lạch Tray.

Cả chủ nhà Việt Nam và Thái Lan đều đã chứng tỏ sự vượt trội so với phần còn lại của bảng A, nhưng cách họ bước vào trận “chung kết bảng” sẽ khác nhau. Thái Lan mang đến sức trẻ, sự hưng phấn và tinh thần thoải mái. Việt Nam có lợi thế sân nhà, kinh nghiệm và sự gắn kết của tập thể đã thi đấu cùng nhau nhiều năm. Điểm đáng chú ý nữa là hai đội sẽ phải tính toán chiến thuật hợp lý, bởi dù sao đây mới chỉ là vòng bảng, và việc phân phối sức lực cho bán kết cũng quan trọng không kém.

U-23 Úc bất ngờ đánh bại đương kim vô địch Philippines khiến cục diện bảng B khó lường và không chắc đội nào sẽ vào bán kết gặp chủ nhà Việt Nam hoặc Thái Lan. Ảnh: CCT.

Sân nhà là lợi thế lớn cho Việt Nam, khi các cổ động viên cuồng nhiệt trên sân Lạch Tray như cầu thủ thứ 12. Những tiếng hò reo, trống và cờ đỏ sao vàng sẽ tạo nên bầu không khí lễ hội, tiếp thêm năng lượng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Điều thú vị khác là bất chấp trận “chung kết bảng A” sẽ ảnh hưởng đến đối thủ ở bán kết, nhưng cả hai đội vẫn chưa thể xác định rõ mình sẽ gặp ai. Bảng B vẫn đang trong thế tam hùng giữa Myanmar, U-23 Úc và Philippines. Cần biết Myanmar giàu thể lực và tinh thần chiến đấu, U-23 Úc có lối chơi hiện đại và tốc độ, còn nhà đương kim vô địch Philippines sở hữu hàng công cực mạnh với nhiều cầu thủ gốc ngoại. Việc tránh đối thủ nặng ký ngay ở bán kết là phần thưởng quý giá cho đội nhất bảng A.