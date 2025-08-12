Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

HLV Thái Lan khen tuyển Việt Nam trước giờ quyết đấu

Sự kiện: Đại chiến Việt Nam - Thái Lan Bóng đá Thái Lan Đội tuyển nữ Việt Nam
ANTD.VN - Tiết lộ đã nghiên cứu kỹ tuyển nữ Việt Nam - một đội bóng mạnh, giàu kỹ thuật, HLV Futoshi Ikeda của Thái Lan cho biết sẽ cố gắng giành 3 điểm khi hai đội đối đầu tranh ngôi đầu bảng.

Ở bảng A Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 đang diễn ra tại Hải Phòng, cả chủ nhà Việt Nam và Thái Lan đều cùng giành 6 điểm sau hai lượt trận, trước khi đối đầu nhau vào 19h30 ngày 12-8.

Phát biểu trước trận tranh ngôi đầu bảng, HLV Futoshi Ikeda của Thái Lan dành sự tôn trọng và ngợi khen chủ nhà Việt Nam.

"Chúng tôi đã nghiên cứu lối chơi của Việt Nam. Họ là một đội bóng mạnh, có lối chơi rất kỹ thuật. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất có thể. Trận gặp Việt Nam rất quan trọng, vì vậy chúng tôi sẽ tập trung giành trọn 3 điểm", ông Ikeda nói.

HLV Futoshi Ikeda của Thái Lan dành sự tôn trọng và ngợi khen chủ nhà Việt Nam

HLV Futoshi Ikeda của Thái Lan dành sự tôn trọng và ngợi khen chủ nhà Việt Nam

Trong khi đó, tiền đạo chủ chốt của Thái Lan - Janista Jinantuya chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho giải đấu và sẽ nỗ lực hết mình trong mọi trận đấu. Việt Nam là một đội tuyển chất lượng, với nhiều cầu thủ sở hữu kỹ năng cá nhân mạnh mẽ. Chúng tôi đã nghiên cứu họ, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng tới một kết quả tốt".

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung khẳng định mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam là đánh bại Thái Lan.

"Ban huấn luyện đã theo dõi Thái Lan thi đấu từ đầu giải. Họ có nhiều cầu thủ trẻ và cả nhập tịch. Với tôi, cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành ngôi nhất bảng", ông Chung nói.

Trước giờ quyết đấu, Thái Lan nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+14 so với +13 của Việt Nam) nên chỉ cần một trận hòa, trong khi chủ nhà Việt Nam buộc phải thắng nếu muốn giành ngôi đầu bảng A.

Việc nhất bảng sẽ giúp Việt Nam hoặc Thái Lan tránh được đội đầu bảng B, nhiều khả năng sẽ là đương kim vô địch Philippines - đội bóng mang tới giải đội hình mạnh nhất, với 12 cầu thủ gốc Mỹ.

Hơn cả một trận thắng

Bóng đá nữ Thái Lan thời gian qua liên tục sa sút. Họ sớm thất bại chiến dịch World Cup 2027 từ vòng sơ loại châu Á, tụt xuống vị trí thấp nhất lịch sử - hạng 53, xếp sau Philippines, Việt Nam.

Vì vậy, đối đầu Việt Nam ngày 12-8 tại giải Đông Nam Á, với Thái Lan không đơn thuần là tranh ngôi đầu bảng, mà còn là quyết tâm chiến thắng đội bóng số 1 Đông Nam Á thời điểm này.
Thái Lan và chủ nhà Việt Nam tranh ngôi số 1
Thái Lan và chủ nhà Việt Nam tranh ngôi số 1

(PLO)- Đội chủ nhà Việt Nam đêm 12-8 sẽ bước vào trận “chung kết bảng A” gặp tuyển nữ Thái Lan, đối thủ lớn trong hành trình chinh phục ngôi vô địch...

Bấm xem >>

Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/08/2025 06:46 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
