Trực tiếp bóng đá Bỉ - Pháp: Thử thách khó cho Zidane và học trò (Nations League)

Nations League | 1h45, 29/9 | King Baudouin Stadium Bỉ 0 - 0 Pháp (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bỉ vs Pháp Pháp Điểm Lammens Castagne De Winter Theate De Cuyper Tielemans Lavia Lukebakio De Bruyne Godts De Ketelaere Điểm Maignan Kounde Upamecano Lacroix Truppert Kone Camavinga Cherki Olise Dembele Doue Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bỉ Bỉ Pháp Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper, Tielemans, Lavia, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truppert, Kone, Camavinga, Cherki, Olise, Dembele, Doue

Bỉ tự tin sau màn ra mắt ấn tượng của Van Bommel

ĐT Bỉ gây ấn tượng ngay trong trận đầu tiên dưới thời Mark Van Bommel khi đánh bại Italia 2-0 tại Stadio Olimpico. Chiến thắng này giúp “Quỷ đỏ” nhanh chóng cân bằng số trận thắng mà họ có được ở vòng bảng Nations League trước đó, chiến dịch cuối cùng khiến đội bóng phải đá play-off trụ hạng.

Sau khi vượt qua thử thách này, Bỉ đang hướng tới việc tái hiện thành tích ở mùa giải 2020/21, khi họ lọt vào bán kết và chỉ chịu thua Pháp, đội sau đó lên ngôi vô địch. Phong độ sân nhà cũng là điểm tựa đáng kể khi Bỉ đang có chuỗi 6 trận bất bại, gồm 5 chiến thắng và 1 trận hòa, đồng thời giữ sạch lưới ở 5 trận.

Pháp vắng Mbappe nhưng vẫn có cơ sở tự tin

ĐT Pháp cũng khởi đầu thuận lợi dưới thời Zinedine Zidane khi giành chiến thắng 1-0 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, niềm vui không trọn vẹn khi Kylian Mbappe dính chấn thương đầu gối sau khi ghi bàn quyết định.

Không có đội trưởng và chân sút số một, Pháp vẫn hướng tới mục tiêu vượt qua vòng bảng Nations League lần thứ ba trong 4 kỳ gần nhất. Ở chu kỳ trước, “Les Bleus” cán đích thứ ba.

Phong độ sân khách cũng mang tới tín hiệu tích cực cho Pháp. Đội bóng áo lam đang bất bại trong 5 trận xa nhà gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Đáng chú ý, 3 trong số 4 chiến thắng đó đều có cách biệt 2 bàn.

Trong lịch sử đối đầu, Pháp chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng cả 5 lần chạm trán gần nhất, bao gồm cả 3 trận tại Nations League. Lần gần nhất Bỉ đánh bại Pháp trong một trận đấu chính thức đã diễn ra từ tháng 9/1981.