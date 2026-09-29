Lịch thi đấu ASIAD 29/9: Tâm điểm cầu mây săn HCV và trận quyết định bóng chuyền nam

Đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày tranh tài 29/9 với một lịch trình thi đấu vô cùng bận rộn và trải dài từ sáng sớm cho đến tối muộn. Tâm điểm chú ý của người hâm mộ cả nước sẽ được đổ dồn vào nhà thi đấu Nagoya vào lúc 7h sáng, nơi các cô gái của đội tuyển cầu mây bước vào trận chung kết nội dung đôi nữ đối đầu với Philippines.

Với vị thế là nhà đương kim vô địch thế giới, áp lực phải giành chiến thắng để mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam đang đè nặng lên vai các tuyển thủ, nhất là khi chúng ta vẫn đang tạm thời bị chậm tiến độ so với chỉ tiêu đề ra. Một chiến thắng trước đối thủ Philippines không quá mạnh vào đầu giờ sáng sẽ là liều thuốc tinh thần hoàn hảo cho toàn bộ các vận động viên đang tranh tài tại đại hội.

Ngay sau khi cầu mây mở màn, bầu không khí thi đấu sẽ tiếp tục được hâm nóng bởi hàng loạt các môn phối hợp và võ thuật. Đội tuyển bắn cung sẽ xuất trận ở các nội dung cung 1 dây nam và nữ từ 6h15 với sự góp mặt của Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy, Hoàng Phương Thảo và Lộc Thị Đào.

Trong khi đó, môn bắn súng cũng bước vào vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam, còn môn võ Kurash chứng kiến các trận đánh từ vòng loại đến chung kết hạng cân trên 87kg nữ của Trần Thị Thanh Thủy và Dương Thanh Thanh. Đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam cũng sẽ có cuộc chạm trán quan trọng với Hồng Kông (TQ) vào lúc 8h sáng để quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng D.

Đặc biệt, ngày 29/9 cũng ghi nhận mật độ thi đấu nghẹt thở của các nội dung thể thao điện tử tại Aichi Sky Expo với các bộ môn PUBG Mobile, Identity V và ba trận đấu liên tiếp của tuyển Liên Minh Huyền Thoại gặp Ả Rập Saudi, Malaysia và UAE.

Đến khung giờ muộn, chảo lửa điền kinh Mizuho sẽ là nơi khép lại ngày thi đấu đầy cảm xúc với ba trận chung kết lớn của Dương Thị Thảo ở nội dung nhảy cao nữ lúc 17h05, cùng hai nội dung chạy tiếp sức 4x400m nam và nữ hứa hẹn sẽ mang đến những màn bứt tốc ngoạn mục để khép lại một ngày săn vàng đầy hy vọng của thể thao Việt Nam.