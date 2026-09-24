Đội tuyển nữ và đội tuyển U23 Việt Nam nhận gửi gắm đặc biệt trước vòng tứ kết Asiad 20

Trong phần trao đổi với HLV trưởng Hoàng Văn Phúc (đội tuyển nữ Việt Nam), Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã nghe báo cáo về tình hình sức khỏe, thể lực cũng như tâm lý của các cầu thủ sau chuỗi trận căng thẳng tại vòng bảng. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần nỗ lực của toàn đội, đồng thời lưu ý Ban huấn luyện tiếp tục quan tâm, chăm sóc và giải tỏa áp lực cho các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc đối đầu quan trọng.

Thay mặt BCH VFF, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc tới toàn thể đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quyết tâm, cống hiến một trận đấu hay và đạt kết quả tốt nhất ở trận tứ kết.

Cũng trong chiều 24/9, ông Trần Quốc Tuấn đã gửi lời động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần tới đội tuyển U23 Việt Nam, trước trận Tứ kết gặp U23 Hàn Quốc.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể đội tuyển U23 Việt Nam, cùng sự nỗ lực và tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ qua từng trận đấu ở vòng bảng.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam sắp đối đầu đối thủ hàng đầu châu lục như U23 Hàn Quốc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn lưu ý toàn đội cần bước vào trận đấu với tinh thần thoải mái, tự tin, chủ động và kỷ luật, biến áp lực thành động lực để thể hiện tốt nhất về chuyên môn.

Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành, Thường trực BCH và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, cùng sự đồng hành, cổ vũ trực tiếp từ khán đài của các cổ động viên cũng như qua các kênh truyền thông, sẽ là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp hai đội tuyển thêm tự tin, sẵn sàng bước vào trận đấu quyết định với quyết tâm thi đấu tốt nhất vì màu cờ sắc áo.