Trực tiếp bóng đá Singapore - Bangladesh: Đi tìm chiến thắng đầu tay (FIFA ASEAN Cup)

16h, 28/9 | Bung Karno Singapore 0 - 0 Bangladesh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Singapore vs Bangladesh Bangladesh Điểm Izwan Mahbud Tan Harun Mahler Stewart Shahiran Nakamura Kweh Harhys Stewart Song Ui-young Ilhan Fandi Ahmad Điểm Hasan Uddin Kazi Ahad Topu Ahmed Choudhury Rana Ali Wahid Shome Islam Hossain Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Singapore Singapore Bangladesh Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Izwan Mahbud, Tan, Harun, Mahler, Stewart, Shahiran, Nakamura, Kweh, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi Ahmad Hasan, Uddin, Kazi, Ahad Topu, Ahmed, Choudhury, Rana, Ali Wahid, Shome, Islam, Hossain

Ngày ra quân, Singapore và Bangladesh đều có kết quả không như ý. Singapore để thua 0-2 trước Indonesia trong khi Bangladesh cũng thất thủ 0-3 trước Malaysia. Họ chơi không quá tệ nhưng đối thủ trên tầm nên chỉ có thể nhận kết quả thất bại. Bởi vậy, họ rất quý trọng cơ hội kiếm điểm từ đối thủ ngang tầm.

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