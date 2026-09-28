Trực tiếp bóng đá Singapore - Bangladesh: Đi tìm chiến thắng đầu tay (FIFA ASEAN Cup)
(16h, 28/9) Cả Singapore và Bangladesh đều hướng tới chiến thắng đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026.
16h, 28/9 | Bung Karno
Điểm
Izwan Mahbud
Tan
Harun
Mahler
Stewart
Shahiran
Nakamura
Kweh
Harhys Stewart
Song Ui-young
Ilhan Fandi Ahmad
Điểm
Hasan
Uddin
Kazi
Ahad Topu
Ahmed
Choudhury
Rana
Ali Wahid
Shome
Islam
Hossain
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ngày ra quân, Singapore và Bangladesh đều có kết quả không như ý. Singapore để thua 0-2 trước Indonesia trong khi Bangladesh cũng thất thủ 0-3 trước Malaysia. Họ chơi không quá tệ nhưng đối thủ trên tầm nên chỉ có thể nhận kết quả thất bại. Bởi vậy, họ rất quý trọng cơ hội kiếm điểm từ đối thủ ngang tầm.
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(Bảng A, FIFA ASEAN Cup) Indonesia với đội hình không một cầu thủ bản địa nào đã tỏ rõ ưu thế trình độ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/09/2026 10:58 AM (GMT+7)