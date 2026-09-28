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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng đá Singapore - Bangladesh: Đi tìm chiến thắng đầu tay (FIFA ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay FIFA ASEAN Cup 2026

(16h, 28/9) Cả Singapore và Bangladesh đều hướng tới chiến thắng đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026.

     

16h, 28/9 | Bung Karno

Singapore
Trực tiếp bóng đá Singapore - Bangladesh: Đi tìm chiến thắng đầu tay (FIFA ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Singapore - Bangladesh: Đi tìm chiến thắng đầu tay (FIFA ASEAN Cup) - 1
Bangladesh
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Singapore - Bangladesh: Đi tìm chiến thắng đầu tay (FIFA ASEAN Cup) - 1
Izwan Mahbud, Tan, Harun, Mahler, Stewart, Shahiran, Nakamura, Kweh, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi Ahmad
Trực tiếp bóng đá Singapore - Bangladesh: Đi tìm chiến thắng đầu tay (FIFA ASEAN Cup) - 1
Hasan, Uddin, Kazi, Ahad Topu, Ahmed, Choudhury, Rana, Ali Wahid, Shome, Islam, Hossain

Ngày ra quân, Singapore và Bangladesh đều có kết quả không như ý. Singapore để thua 0-2 trước Indonesia trong khi Bangladesh cũng thất thủ 0-3 trước Malaysia. Họ chơi không quá tệ nhưng đối thủ trên tầm nên chỉ có thể nhận kết quả thất bại. Bởi vậy, họ rất quý trọng cơ hội kiếm điểm từ đối thủ ngang tầm. 

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Thái Lan - Việt Nam 29.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Thái Lan
Việt Nam
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Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ
Kết quả bóng đá Indonesia - Singapore: Dàn sao nhập tịch phô trương uy thế (FIFA ASEAN Cup)
Kết quả bóng đá Indonesia - Singapore: Dàn sao nhập tịch phô trương uy thế (FIFA ASEAN Cup)

(Bảng A, FIFA ASEAN Cup) Indonesia với đội hình không một cầu thủ bản địa nào đã tỏ rõ ưu thế trình độ.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2026 10:58 AM (GMT+7)
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