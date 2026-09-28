Trực tiếp bóng đá Indonesia - Malaysia: Cuộc chiến của những sao nhập tịch (FIFA ASEAN Cup)

19h30, 28/9 | Bung Karno Indonesia 0 - 0 Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Indonesia vs Malaysia Malaysia Điểm Paes Verdonk Diks Baggott Hubner James Vickery Pelupessy Oratmangoen Romeny Lee Baker Điểm Haziq Nadzli Quentin Cheng Brad Tapp Dion Cools Corbin Ong Hidalgo Nooa Laine Faisal Halim Arif Aiman Stuart Wilkin Bergson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Indonesia Indonesia Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, James, Vickery, Pelupessy, Oratmangoen, Romeny, Lee Baker Haziq Nadzli, Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin Ong, Hidalgo, Nooa Laine, Faisal Halim, Arif Aiman, Stuart Wilkin, Bergson

Cuộc chiến của những cầu thủ nhập tịch

Với mong muốn đoạt chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, cả Indonesia và Malaysia đều triệu tập những cầu thủ nhập tịch tốt nhất. Indonesia không ngần ngại sử dụng toàn bộ 11 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát khi gặp Singapore. Thậm chí trong số những cầu thủ thay vào cũng chỉ có 2 người Indonesia gốc là Ridho và Hannan và cả hai đều vào sân ở cuối trận.

Trong khi đó, Malaysia cũng không hề kém cạnh với quá nửa vị trí trong đội hình xuất phát là nhập tịch. So với AFF Cup, "Hổ vàng" đem tới đội hình chất lượng hơn rất nhiều. Tiền đạo Bergson, tiền vệ Hidalgo hay hậu vệ Brad Tapp đều đã khẳng định được tên tuổi từ trước khi lên tuyển.

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