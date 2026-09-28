Trực tiếp bóng đá Indonesia - Malaysia: Cuộc chiến của những sao nhập tịch (FIFA ASEAN Cup)
(19h30, 28/9) Với quyết tâm giành chiến thắng ở FIFA ASEAN Cup, cả hai đội đều mang tới rất nhiều cầu thủ nhập tịch.
19h30, 28/9 | Bung Karno
Điểm
Paes
Verdonk
Diks
Baggott
Hubner
James
Vickery
Pelupessy
Oratmangoen
Romeny
Lee Baker
Điểm
Haziq Nadzli
Quentin Cheng
Brad Tapp
Dion Cools
Corbin Ong
Hidalgo
Nooa Laine
Faisal Halim
Arif Aiman
Stuart Wilkin
Bergson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cuộc chiến của những cầu thủ nhập tịch
Với mong muốn đoạt chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, cả Indonesia và Malaysia đều triệu tập những cầu thủ nhập tịch tốt nhất. Indonesia không ngần ngại sử dụng toàn bộ 11 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát khi gặp Singapore. Thậm chí trong số những cầu thủ thay vào cũng chỉ có 2 người Indonesia gốc là Ridho và Hannan và cả hai đều vào sân ở cuối trận.
Trong khi đó, Malaysia cũng không hề kém cạnh với quá nửa vị trí trong đội hình xuất phát là nhập tịch. So với AFF Cup, "Hổ vàng" đem tới đội hình chất lượng hơn rất nhiều. Tiền đạo Bergson, tiền vệ Hidalgo hay hậu vệ Brad Tapp đều đã khẳng định được tên tuổi từ trước khi lên tuyển.
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(Bảng A, FIFA ASEAN Cup) Indonesia với đội hình không một cầu thủ bản địa nào đã tỏ rõ ưu thế trình độ.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-28/09/2026 12:20 PM (GMT+7)