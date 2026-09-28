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FIFA ASEAN CUP 2026

Trực tiếp bóng đá Indonesia - Malaysia: Cuộc chiến của những sao nhập tịch (FIFA ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay FIFA ASEAN Cup 2026

(19h30, 28/9) Với quyết tâm giành chiến thắng ở FIFA ASEAN Cup, cả hai đội đều mang tới rất nhiều cầu thủ nhập tịch.

     

19h30, 28/9 | Bung Karno

Indonesia
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Malaysia: Cuộc chiến của những sao nhập tịch (FIFA ASEAN Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Malaysia: Cuộc chiến của những sao nhập tịch (FIFA ASEAN Cup) - 1
Malaysia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Malaysia: Cuộc chiến của những sao nhập tịch (FIFA ASEAN Cup) - 1
Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, James, Vickery, Pelupessy, Oratmangoen, Romeny, Lee Baker
Trực tiếp bóng đá Indonesia - Malaysia: Cuộc chiến của những sao nhập tịch (FIFA ASEAN Cup) - 1
Haziq Nadzli, Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin Ong, Hidalgo, Nooa Laine, Faisal Halim, Arif Aiman, Stuart Wilkin, Bergson

Cuộc chiến của những cầu thủ nhập tịch

Với mong muốn đoạt chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026, cả Indonesia và Malaysia đều triệu tập những cầu thủ nhập tịch tốt nhất. Indonesia không ngần ngại sử dụng toàn bộ 11 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát khi gặp Singapore. Thậm chí trong số những cầu thủ thay vào cũng chỉ có 2 người Indonesia gốc là Ridho và Hannan và cả hai đều vào sân ở cuối trận.

Trong khi đó, Malaysia cũng không hề kém cạnh với quá nửa vị trí trong đội hình xuất phát là nhập tịch. So với AFF Cup, "Hổ vàng" đem tới đội hình chất lượng hơn rất nhiều. Tiền đạo Bergson, tiền vệ Hidalgo hay hậu vệ Brad Tapp đều đã khẳng định được tên tuổi từ trước khi lên tuyển.

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Thái Lan - Việt Nam 29.09

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Thái Lan
Việt Nam
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Trước 19:30 ngày 29/09
Thể lệ
Kết quả bóng đá Indonesia - Singapore: Dàn sao nhập tịch phô trương uy thế (FIFA ASEAN Cup)
Kết quả bóng đá Indonesia - Singapore: Dàn sao nhập tịch phô trương uy thế (FIFA ASEAN Cup)

(Bảng A, FIFA ASEAN Cup) Indonesia với đội hình không một cầu thủ bản địa nào đã tỏ rõ ưu thế trình độ.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2026 12:20 PM (GMT+7)
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