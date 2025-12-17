Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Indonesia: Trút giận vì huy chương danh dự (SEA Games)
(15h30, 17/12, Tranh hạng 3 SEA Games) Thất bại đầy tiếc nuối trên chấm luân lưu ở bán kết buộc tuyển nữ Thái Lan phải xuống tranh tấm Huy chương Đồng SEA Games 33. Trước một tuyển nữ Indonesia thua kém hoàn toàn về đẳng cấp, đội bóng xứ Chùa Vàng nhiều khả năng sẽ có một cơn mưa bàn thắng để gỡ gạc danh dự.
SEA Games | 15h30, 17/12 |
Điểm
Waraporn
Saowalak
Natthakarn
Kanyanat
Jaruwan
Phanphila
Phetwiset
Khwanrudi
Wilaiporn
Chawisa
Kanyarat
Điểm
Fani
Safira
Nanda
Anggraini
Nurhalimah
Fitria
Dewi
Puspita
Poveda
Maharani
Puspitasari
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tuyển nữ Indonesia vừa trải qua thất bại nặng nề 0-5 trước tuyển nữ Việt Nam tại bán kết. Dù việc lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất là một thành công, nhưng sự chênh lệch trình độ của họ so với nhóm "chị đại" khu vực vẫn rất lớn.
Ngược lại, tuyển nữ Thái Lan kém may mắn khi để nữ Philippines cầm hòa 1-1 và thua tức tưởi sau loạt đấu súng cân não. Xét về thực lực và kinh nghiệm, Thái Lan vượt trội hoàn toàn. Lịch sử đối đầu cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của người Thái họ toàn thắng cả 5 lần gặp nhau gần nhất, ghi tới 28 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/12/2025 10:50 AM (GMT+7)