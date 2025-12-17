Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Indonesia: Trút giận vì huy chương danh dự (SEA Games)

Sự kiện: SEA Games 33 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(15h30, 17/12, Tranh hạng 3 SEA Games) Thất bại đầy tiếc nuối trên chấm luân lưu ở bán kết buộc tuyển nữ Thái Lan phải xuống tranh tấm Huy chương Đồng SEA Games 33. Trước một tuyển nữ Indonesia thua kém hoàn toàn về đẳng cấp, đội bóng xứ Chùa Vàng nhiều khả năng sẽ có một cơn mưa bàn thắng để gỡ gạc danh dự.

SEA Games | 15h30, 17/12 |

Nữ Thái Lan
0 - 0
Nữ Indonesia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Waraporn, Saowalak, Natthakarn, Kanyanat, Jaruwan, Phanphila, Phetwiset, Khwanrudi, Wilaiporn, Chawisa, Kanyarat
Fani, Safira, Nanda, Anggraini, Nurhalimah, Fitria, Dewi, Puspita, Poveda, Maharani, Puspitasari

Tuyển nữ Indonesia vừa trải qua thất bại nặng nề 0-5 trước tuyển nữ Việt Nam tại bán kết. Dù việc lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất là một thành công, nhưng sự chênh lệch trình độ của họ so với nhóm "chị đại" khu vực vẫn rất lớn.

Ngược lại, tuyển nữ Thái Lan kém may mắn khi để nữ Philippines cầm hòa 1-1 và thua tức tưởi sau loạt đấu súng cân não. Xét về thực lực và kinh nghiệm, Thái Lan vượt trội hoàn toàn. Lịch sử đối đầu cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của người Thái họ toàn thắng cả 5 lần gặp nhau gần nhất, ghi tới 28 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Theo dòng sự kiện: SEA Games 33
