Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Indonesia: Trút giận vì huy chương danh dự (SEA Games)

SEA Games | 15h30, 17/12 | Nữ Thái Lan 0 - 0 Nữ Indonesia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nữ Thái Lan vs Nữ Indonesia Nữ Indonesia Điểm Waraporn Saowalak Natthakarn Kanyanat Jaruwan Phanphila Phetwiset Khwanrudi Wilaiporn Chawisa Kanyarat Điểm Fani Safira Nanda Anggraini Nurhalimah Fitria Dewi Puspita Poveda Maharani Puspitasari Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nữ Thái Lan Nữ Thái Lan Nữ Indonesia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Waraporn, Saowalak, Natthakarn, Kanyanat, Jaruwan, Phanphila, Phetwiset, Khwanrudi, Wilaiporn, Chawisa, Kanyarat Fani, Safira, Nanda, Anggraini, Nurhalimah, Fitria, Dewi, Puspita, Poveda, Maharani, Puspitasari

Tuyển nữ Indonesia vừa trải qua thất bại nặng nề 0-5 trước tuyển nữ Việt Nam tại bán kết. Dù việc lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất là một thành công, nhưng sự chênh lệch trình độ của họ so với nhóm "chị đại" khu vực vẫn rất lớn.

Ngược lại, tuyển nữ Thái Lan kém may mắn khi để nữ Philippines cầm hòa 1-1 và thua tức tưởi sau loạt đấu súng cân não. Xét về thực lực và kinh nghiệm, Thái Lan vượt trội hoàn toàn. Lịch sử đối đầu cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của người Thái họ toàn thắng cả 5 lần gặp nhau gần nhất, ghi tới 28 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

