Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ)

Laliga | 2h, 20/9 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Sevilla 1 - 3 Barcelona (H1: 1-1) Thông tin trước trận Sevilla vs Barcelona Barcelona Điểm Vlachodimos 6.6 Sanchez 6.5 Castrin 5.8 Sangante 5.8 Suazo 6.4 Agoume 6.1 Fofana 7.6 Sierra 7.0 Kochorashvili 5.9 Correia 6.7 Ure 6.0 Điểm Livakovic 6.4 Eric Garcia 6.9 Cubarsi 6.7 Christensen 7.2 Cancelo 7.2 Fermin Lopez 6.9 Rodri 7.6 Pedri 7.0 Yamal 9.0 Raphinha 10 Gordon 6.7 Thay người Gonzalez 6.2 Guridi 6.2 Carmona 6.0 Romero 6.2 Ejuke 5.9 Thay người Bernal 6.0 Martín 7.0 Olmo 6.7 Adeyemi 6.1 Jesus 5.9 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sevilla Sevilla Barcelona Sút khung thành 7 (3) 24 (7) Thời gian kiểm soát bóng 30% 70% Phạm lỗi 10 11 Thẻ vàng 1 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 5 2 Phạt góc 1 3 Cứu thua 5 2 Fofana 19' Xem video Xem video 22' Raphinha Xem video 52' Raphinha Xem video 69' Raphinha Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Sevilla giao bóng. 8’ BÓNG CHẠM CỘT DỌC Xem video Yamal đi bóng hay và tung ra cú đá hiểm hóc vào góc xa. Tiếc thay anh đưa bóng trúng cột dọc. 11’ RẤT NGUY HIỂM Xem video Yamal treo bóng, Curbasi ở phía trong cố gắng dứt điểm nhưng anh không đưa bóng đi trúng khung thành. 19’ VÀO!! SEVILLA GHI BÀN MỞ ĐIỂM Xem video Correia đi bóng hay ở cánh trái, sau đó chuyền vào để Fofana đánh đầu tung lưới Barcelona. 22’ VÀO!! RAPHINHA GHI BÀN GỠ HÒA!! Xem video Christensen chọc khe hay, Raphinha thoát xuống, tiếp đó dùng động tác giả để loại bỏ đối phương. Raphinha kết thúc tình huống bằng pha dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona. 32’ KHÔNG ĐƯỢC Xem video Eric Garcia cố gắng tận dụng thời cơ bằng cú đá một chạm từ xa, nhưng anh lại chỉ sút bóng lên trời. 37’ YAMAL DỨT ĐIỂM KHÔNG TỐT Xem video Yamal bật nhả ăn ý với Fermin Lopez, nhưng cú đá cuối của Yamal do dùng chân phải không thuận nên đưa bóng lên trời. 40’ SEVILLA ĐÁP TRẢ Xem video Kochorashvili băng tới đánh đầu quyết đoán nhưng anh dứt điểm rất thiếu chính xác. 41’ KHÔNG VÀO!! Xem video Fofana bắt vô lê ở cự li gần đưa bóng đi chệch khung thành của Barcelona trong gang tấc. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. 45+4’ HẾT HIỆP MỘT Barcelona và Sevilla tạm hòa 1-1. 46’ HIỆP HAI BẮT ĐẦU Barcelona giao bóng. 47’ KHÔNG VÀO! Xem video Cú đá quyết đoán của Yamal găm bóng đi chệch khung thành của Sevilla trong gang tấc. 52’ VÀO!! BARCELONA GHI BÀN THỨ 2 Xem video Yamal treo bóng rất vừa tầm, Raphinha ở phía trong bật cao đánh đầu tung lưới Sevilla. 60’ QUÁ KHÓ CHO SEVILLA Barcelona cầm bón quá chắc, khiến Sevilla khó có cơ hội vùng lên để ghi bàn thứ 2. 69’ VÀO!! BARCELONA GHI BÀN THỨ 3!! Xem video Yamal thả bóng thuận lợi để Raphinha đối mặt thủ môn. Anh quyết định bấm bóng tinh tế, ghi bàn thứ 3 cho Barcelona. 78’ KHÔNG ĐƯỢC Gordon dứt điểm rất mạnh nhưng hậu vệ đối phương đã kịp truy cản. 84’ YAMAL ĐÁ PHẠT KHÔNG THÀNH Xem video Yamal tìm kiếm bàn thắng ở trận này bằng cú đá phạt, nhưng anh dứt điểm không qua hàng rào. 88’ KHÔNG VÀO!!! Xem video Olmo sút phạt nguy hiểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Sevilla vẫn bay người tốt để cản phá. 90’ BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. 90+6’ TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Barcelona thắng 3-1 Sevilla. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Vlachodimos, Sanchez, Castrin, Sangante, Suazo, Agoume, Fofana, Sierra, Kochorashvili, Correia, Ure Livakovic, Eric Garcia, Cubarsi, Christensen, Cancelo, Fermin Lopez, Rodri, Pedri, Yamal, Raphinha, Gordon

Quyết tâm giữ vững đỉnh bảng của Barca

Đoàn quân của HLV Hansi Flick đang thể hiện màn trình diễn không thể ngăn cản từ đầu mùa giải khi giành trọn vẹn 18 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên tại La Liga, bỏ xa đại kình địch Real Madrid 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Điểm tựa lớn nhất giúp gã khổng lồ xứ Catalunya thống trị giải đấu chính là hỏa lực tấn công khủng khiếp với 28 bàn thắng ghi được, trung bình đạt gần 5 bàn mỗi trận. Chiến thắng đậm đà 7-2 trước Racing Santander mới đây tiếp tục là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh áp đảo của nhà ĐKVĐ.

Sự thăng hoa của Barca gắn liền với phong độ rực rỡ của bộ đôi Lamine Yamal và Raphinha trên hàng công.

Trong khi thần đồng Yamal đóng góp 8 bàn cùng 4 kiến tạo sau 7 lần ra sân, Raphinha cũng thể hiện hiệu suất đáng kinh ngạc với 11 pha lập công và 3 đường kiến tạo.

Sự biến hóa cùng khả năng kết thúc đa dạng của dàn sao tấn công sẽ là vũ khí hạng nặng để thầy trò Hansi Flick hướng tới chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Sự tự tin và điểm tựa sân nhà của Sevilla

Ở chiều ngược lại, Sevilla cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Garcia Plaza.

Với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ chịu 1 thất bại sau 6 vòng đấu, đội bóng xứ Andalusia đã vọt lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Chuỗi 3 trận bất bại trong tháng 9, bao gồm 2 chiến thắng liên tiếp trước Valencia và Deportivo, đang giúp Los Nervionenses tràn đầy tự tin trên hành trình cạnh tranh tấm vé trở lại đấu trường Cúp C1.

Thánh địa Ramon Sanchez Pizjuan luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Sevilla, nơi họ từng tạo nên cơn địa chấn khi đè bẹp chính Barca với tỷ số 4-1 ở trận lượt đi mùa trước.

Dẫu vậy, trước một Barca đang đạt phong độ cực kỳ ổn định và sở hữu khả năng áp đặt lối chơi vượt trội, đội chủ nhà sẽ phải duy trì sự tập trung tối đa ở khâu phòng ngự nếu muốn giữ lại ít nhất 1 điểm.