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Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2026-27

(Vòng 7 La Liga) Barcelona không tận dụng được cơ hội ghi bàn thứ 4 vào lưới Sevilla.

  

Laliga | 2h, 20/9 | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Sevilla
Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1
1 - 3
Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1
Barcelona
(H1: 1-1)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Fofana 19' Xem video
Xem video 22' Raphinha
Xem video 52' Raphinha
Xem video 69' Raphinha

Tình huống nổi bật

1’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

Sevilla giao bóng.

8’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

BÓNG CHẠM CỘT DỌC

Yamal đi bóng hay và tung ra cú đá hiểm hóc vào góc xa. Tiếc thay anh đưa bóng trúng cột dọc.

11’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

RẤT NGUY HIỂM

Yamal treo bóng, Curbasi ở phía trong cố gắng dứt điểm nhưng anh không đưa bóng đi trúng khung thành.

19’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

VÀO!! SEVILLA GHI BÀN MỞ ĐIỂM

Correia đi bóng hay ở cánh trái, sau đó chuyền vào để Fofana đánh đầu tung lưới Barcelona. 

22’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

VÀO!! RAPHINHA GHI BÀN GỠ HÒA!!

Christensen chọc khe hay, Raphinha thoát xuống, tiếp đó dùng động tác giả để loại bỏ đối phương. Raphinha kết thúc tình huống bằng pha dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 cho Barcelona. 

32’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Eric Garcia cố gắng tận dụng thời cơ bằng cú đá một chạm từ xa, nhưng anh lại chỉ sút bóng lên trời. 

37’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

YAMAL DỨT ĐIỂM KHÔNG TỐT

Yamal bật nhả ăn ý với Fermin Lopez, nhưng cú đá cuối của Yamal do dùng chân phải không thuận nên đưa bóng lên trời. 

40’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

SEVILLA ĐÁP TRẢ

Kochorashvili băng tới đánh đầu quyết đoán nhưng anh dứt điểm rất thiếu chính xác. 

41’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Fofana bắt vô lê ở cự li gần đưa bóng đi chệch khung thành của Barcelona trong gang tấc. 

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. 

45+4’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP MỘT

Barcelona và Sevilla tạm hòa 1-1.

46’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Barcelona giao bóng.

47’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!

Cú đá quyết đoán của Yamal găm bóng đi chệch khung thành của Sevilla trong gang tấc. 

52’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

VÀO!! BARCELONA GHI BÀN THỨ 2

Yamal treo bóng rất vừa tầm, Raphinha ở phía trong bật cao đánh đầu tung lưới Sevilla. 

60’

QUÁ KHÓ CHO SEVILLA

Barcelona cầm bón quá chắc, khiến Sevilla khó có cơ hội vùng lên để ghi bàn thứ 2.

69’

VÀO!! BARCELONA GHI BÀN THỨ 3!!

Yamal thả bóng thuận lợi để Raphinha đối mặt thủ môn. Anh quyết định bấm bóng tinh tế, ghi bàn thứ 3 cho Barcelona. 

78’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Gordon dứt điểm rất mạnh nhưng hậu vệ đối phương đã kịp truy cản.

84’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

YAMAL ĐÁ PHẠT KHÔNG THÀNH

Yamal tìm kiếm bàn thắng ở trận này bằng cú đá phạt, nhưng anh dứt điểm không qua hàng rào. 

88’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!!

Olmo sút phạt nguy hiểm ở góc hẹp, nhưng thủ môn Sevilla vẫn bay người tốt để cản phá. 

90’

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. 

90+6’

 Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Barcelona thắng 3-1 Sevilla. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1
Vlachodimos, Sanchez, Castrin, Sangante, Suazo, Agoume, Fofana, Sierra, Kochorashvili, Correia, Ure
Trực tiếp bóng đá Sevilla - Barcelona: Bỏ lỡ bàn thứ 4 (La Liga) (Hết giờ) - 1
Livakovic, Eric Garcia, Cubarsi, Christensen, Cancelo, Fermin Lopez, Rodri, Pedri, Yamal, Raphinha, Gordon

Quyết tâm giữ vững đỉnh bảng của Barca

Đoàn quân của HLV Hansi Flick đang thể hiện màn trình diễn không thể ngăn cản từ đầu mùa giải khi giành trọn vẹn 18 điểm sau 6 vòng đấu đầu tiên tại La Liga, bỏ xa đại kình địch Real Madrid 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Điểm tựa lớn nhất giúp gã khổng lồ xứ Catalunya thống trị giải đấu chính là hỏa lực tấn công khủng khiếp với 28 bàn thắng ghi được, trung bình đạt gần 5 bàn mỗi trận. Chiến thắng đậm đà 7-2 trước Racing Santander mới đây tiếp tục là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh áp đảo của nhà ĐKVĐ.

Sự thăng hoa của Barca gắn liền với phong độ rực rỡ của bộ đôi Lamine Yamal và Raphinha trên hàng công.

Trong khi thần đồng Yamal đóng góp 8 bàn cùng 4 kiến tạo sau 7 lần ra sân, Raphinha cũng thể hiện hiệu suất đáng kinh ngạc với 11 pha lập công và 3 đường kiến tạo.

Sự biến hóa cùng khả năng kết thúc đa dạng của dàn sao tấn công sẽ là vũ khí hạng nặng để thầy trò Hansi Flick hướng tới chiến thắng thứ 8 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Sự tự tin và điểm tựa sân nhà của Sevilla

Ở chiều ngược lại, Sevilla cũng đang trải qua giai đoạn thi đấu vô cùng ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Garcia Plaza.

Với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ chịu 1 thất bại sau 6 vòng đấu, đội bóng xứ Andalusia đã vọt lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 13 điểm. Chuỗi 3 trận bất bại trong tháng 9, bao gồm 2 chiến thắng liên tiếp trước Valencia và Deportivo, đang giúp Los Nervionenses tràn đầy tự tin trên hành trình cạnh tranh tấm vé trở lại đấu trường Cúp C1.

Thánh địa Ramon Sanchez Pizjuan luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Sevilla, nơi họ từng tạo nên cơn địa chấn khi đè bẹp chính Barca với tỷ số 4-1 ở trận lượt đi mùa trước.

Dẫu vậy, trước một Barca đang đạt phong độ cực kỳ ổn định và sở hữu khả năng áp đặt lối chơi vượt trội, đội chủ nhà sẽ phải duy trì sự tập trung tối đa ở khâu phòng ngự nếu muốn giữ lại ít nhất 1 điểm.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 17:50 PM (GMT+7)
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