Trực tiếp bóng đá Brighton - Arsenal: Raya cứu thua (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
(Vòng 5) Thủ môn David Raya cản phá xuất sắc giúp Arsenal tránh được bàn thua thứ tư ở cuối trận.
Premier League | 21h, 19/9 | American Express
Điểm
Verbruggen 8.1
Kadioglu 7.2
Struijk 7.3
Vuskovic 7.5
Boscagli 7.4
Ayari 7.1
Pascal Gross 8.5
Andres 8.3
Gomez 8.0
De Cuyper 7.8
Kostoulas 8.4
Điểm
Raya 5.9
Timber 5.8
Konsa 5.6
Gabriel 6.2
Calafiori 6.1
Bruno Guimaraes 6.2
Rice 6.7
Odegaard 6.0
Saka 7.0
Tzolis 6.3
Havertz 6.5
Thay người
Rutter 6.5
Costinha 6.0
Yalcouye
O'Riley
Svoboda
Thay người
Merino 6.1
Zubimendi 6.0
Eze 6.3
Gyokeres 6.0
Dowman
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!
Brighton giao bóng.
2’
Brighton khởi đầu đầy hứng khởi!
Thủ môn Raya phá bóng thẳng ra ngoài đường biên, khiến các CĐV Brighton tại sân Amex phấn khích. Sau đó, Gross được đưa bóng vào vị trí thuận lợi trong vòng cấm và căng ngang đầy khó chịu qua khu vực trước khung thành Arsenal.
Calafiori phá bóng không tốt, đưa bóng đến chân Kadioglu, nhưng cầu thủ này sút bóng vọt xà. Brighton đang khởi đầu rất mạnh mẽ!
6’
RAYA CỨU THUA XUẤT SẮC!
Đường chuyền lên phía trước của Guimaraes không tốt và bị Gomez cắt bóng. Anh chuyền bóng lên cho Kostoulas, người may mắn khi bóng tìm đến đúng vị trí của mình trong vòng cấm. Điều đó tạo cơ hội để anh dứt điểm, nhưng bóng chạm người đổi hướng và thủ môn Raya phải tung người đẩy bóng ra ngoài.
7’
NGUY HIỂM!
Từ quả phạt góc, bóng được đánh đầu đưa trở lại trước khung thành và Ayari có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần. Hàng thủ Arsenal đã kịp thời phá bóng giải nguy.
14’
Raya chệch choạc
Một lần nữa, Raya đưa bóng ra ngoài đường biên. Chỉ vài khoảnh khắc sau, Raya lại biếu bóng cho Brighton ở khoảng cách 23m khi Arsenal triển khai bóng từ sân nhà.
Rice kịp thời can thiệp để ngăn Kostoulas dứt điểm, nhưng Arsenal rõ ràng không thể hiện được sự chắc chắn vốn có trong những tình huống triển khai bóng từ sân nhà.
17’
Arsenal tấn công
Thủ môn Raya chơi tốt hơn, không còn chuyền ngắn mà tung đường bóng dài tuyệt đẹp ra sau hàng thủ Brighton cho Saka. Ngôi sao người Anh xâm nhập vòng cấm, nhưng Boscagli đã phòng ngự tốt để khiến Arsenal chỉ được hưởng một quả ném biên.
Sau đó, Arsenal triển khai bóng bên cánh phải thông qua Guimaraes, người thực hiện quả tạt mạnh nhưng bóng đi vào mép lưới.
Đó là hai tình huống Arsenal lần đầu tiên tổ chức tấn công về phía trước trong trận đấu.
19’
Không được
Timber tung đường chuyền đẹp xuống biên cho Saka, người thực hiện quả tạt bổng về phía cột xa. Calafiori có mặt ở cột xa nhưng cú đánh đầu của anh bị chặn lại. Bóng suýt đến được vị trí của Tzolis và Guimaraes ở trung lộ, nhưng hàng thủ Brighton kịp thời phá bóng giải nguy.
23’
ARSENAL ĐÒI PENALTY!
Tzolis băng xuống biên trái và đường chuyền của anh vào vòng cấm đưa bóng đến vị trí của Saka ở cột gần. Saka ngã xuống sau khi có va chạm, nhưng mức độ tác động là chưa đủ để trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền.
VAR nhanh chóng bác bỏ khiếu nại này. Không có nhiều cầu thủ Arsenal trên sân phản ứng với tình huống.
25’
ARSENAL PHẢN CÔNG!
Saka kéo giãn hàng thủ Brighton bằng cách bó vào trung lộ, trước khi chuyền bóng cho Tzolis đang có khoảng trống để xử lý. Cầu thủ người Hy Lạp đưa bóng hướng về phía khung thành, nhưng một pha chạm bóng hơi mạnh tạo điều kiện để Vuskovic kịp băng sang bọc lót ở vị trí hậu vệ cuối cùng.
31’
SIÊU PHẨM!!! 1-0 CHO BRIGHTON
Gross có rất nhiều thời gian ở sát rìa vòng cấm để bình tĩnh chỉnh bóng, lấy đà rồi tung cú dứt điểm. Bóng đi trúng mặt trong cột dọc bên trái trước khi bay vào góc đối diện. Thủ môn Raya hoàn toàn không có cơ hội cản phá.
34’
KHÔNG VÀO!
Kostoulas có cơ hội dứt điểm tại đúng vị trí mà Gross đã ghi bàn. Nhưng Kostoulas không phải Gross và cú sút của anh đi rất thiếu chính xác. Arsenal hoàn toàn chưa thể bắt nhịp với trận đấu. Brighton đang chơi đầy hưng phấn.
39’
CƠ HỘI CHO BRIGHTON!
Boscagli thực hiện đường chuyền tuyệt đẹp cắt ngang khu vực 5m50, khiến hàng thủ Arsenal rơi vào thế chịu áp lực. Kadioglu xử lý tốt khi trả bóng ngược lại cho Ayari, nhưng cú dứt điểm mạnh của cầu thủ này từ vị trí thuận lợi lại đi vào mép ngoài lưới.
44’
CƠ HỘI CHO ARSENAL!
Arsenal nhanh chóng phản công sau khi cú dứt điểm của Boscagli từ một tình huống phạt góc bị chặn lại. Saka chuyền bóng cho Calafiori ở khu vực trung lộ, trước khi hậu vệ người Italia đưa bóng sang cho Odegaard đang băng lên bên cánh phải.
Cú sút của Odegaard chạm người đổi hướng, đưa bóng tìm đến vị trí của Saka. Cầu thủ người Anh lập tức thực hiện cú vẩy bóng về phía khung thành, nhưng Verbruggen đã dễ dàng ôm gọn.
45’
VÀO!!! 2-0 CHO BRIGHTON
Một lần nữa, Arsenal để Kostoulas có quá nhiều thời gian ở sát rìa vòng cấm và cầu thủ này tung cú dứt điểm chìm quyết đoán, đưa bóng vào góc xa khung thành. Nhà đương kim vô địch Premier League hoàn toàn choáng váng.
45’
Bù giờ
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
HẾT HIỆP 1!!!
Arsenal đã không thể hiện được nhiều trong hiệp một và bị Brighton trừng phạt bằng hai siêu phẩm từ những cú sút xa.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU!
Arsenal giao bóng.
48’
BÓNG ĐI HẾT ĐƯỜNG BIÊN!
Saka thực hiện quả phạt góc và Gabriel không thể đón bóng. Bóng bay vượt qua tất cả và Arsenal nghĩ rằng họ sẽ được hưởng thêm một quả phạt góc. Có vẻ đúng là như vậy, nhưng trọng tài lại cho Brighton hưởng quả phát bóng lên.
50’
CƠ HỘI CHO BRIGHTON!
Arsenal để mất bóng ở khu vực giữa sân và bóng được chuyền lên cho Kostoulas. Anh băng vào vòng cấm nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc khung thành của thủ môn Raya. Nếu Brighton ghi thêm một bàn, trận đấu gần như chắc chắn sẽ được định đoạt.
52’
BRIGHTON ĐÒI PENALTY!
Gomez thực hiện đường chuyền tuyệt đẹp hướng đến Ayari trong vòng cấm Arsenal. Ayari khống chế bóng bằng ngực rồi chuyền cho Kadioglu, người ngã xuống sau pha truy cản của Calafiori. Tuy nhiên, trọng tài đã xua tay cho trận đấu tiếp tục.
57’
VÀO!!! 3-0 CHO BRENTFORD
Brighton ghi bàn quá dễ dàng khi quả phạt góc của Gross được đưa tới cột xa và Andres bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới. Hàng thủ Arsenal phòng ngự quá tệ và giờ đây họ phải đối mặt với một thử thách cực kỳ khó khăn.
60’
Arsenal chống đỡ
Brighton đòi hưởng phạt đền khi Kostoulas ngã xuống, nhưng trọng tài không cho rằng có lỗi. Ở thời điểm này, khả năng Brighton ghi bàn thứ tư có vẻ cao hơn nhiều so với việc Arsenal tìm được bàn rút ngắn tỷ số.
68’
SUÝT CÓ BÀN THỨ TƯ!
Brighton suýt có bàn thắng thứ tư. Một lần nữa, cơ hội đến từ quả phạt góc. Thủ môn Raya băng ra nhưng không thể chạm vào bóng. Struijk đón được bóng bằng cú đánh đầu ở cột gần, nhưng bóng đi chệch cột dọc.
75’
Không được
Saka được đồng đội chọc khe đưa vào phía sau hàng thủ Brighton, nhưng một cầu thủ đội chủ nhà kịp băng sang cản cú dứt điểm, khiến Arsenal chỉ được hưởng một quả phạt góc.
78’
CƠ HỘI!!!
Cơ hội tốt nhất của Arsenal từ đầu trận khi Havertz thoát xuống phía sau hàng thủ Brighton. Từ đường chuyền của Gyokeres, Havertz băng xuống đối mặt nhưng cú dứt điểm lại quá tệ, đưa bóng thẳng vào người thủ môn Verbruggen.
84’
Không được
Calafiori tung đường căng ngang nguy hiểm vào khu vực 5m50, nhưng không có cầu thủ Arsenal nào kịp băng vào đón bóng.
87’
CƠ HỘI!
Gabriel nỗ lực ngăn chặn quả tạt của Brighton và bóng vô tình đổi hướng, đi thẳng vào vị trí của thủ môn Raya. Nếu bóng đi lệch sang một trong hai bên của thủ môn Arsenal, đó chắc chắn đã là bàn thắng.
89’
CẢN PHÁ XUẤT SẮC!
Brighton phối hợp tấn công tuyệt đẹp và tạo cơ hội cho O'Riley, nhưng cú dứt điểm ở khoảng cách 9m đã bị thủ môn Raya cản phá xuất sắc. O'Riley đáng lẽ phải ghi bàn trong tình huống này. Rutter đã có pha bỏ bóng rất tinh tế trong tình huống phối hợp trước đó.
90’
Bù giờ
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
HẾT GIỜ!
Arsenal phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải, nhưng điều đáng lo ngại nhất với họ chính là cách thất bại này diễn ra. "Pháo thủ" bị Brighton áp đảo cả về sức chiến đấu lẫn đẳng cấp.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Timber và Guimaraes đá chính cho Arsenal
Arsenal có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Sunderland 2-0 ở vòng trước. Ben White dính chấn thương, vì vậy Jurrien Timber đá chính cho Arsenal lần đầu tiên kể từ tháng 3.
Sự thay đổi còn lại là Bruno Guimaraes được lựa chọn thay Myles Lewis Skelly, người phải ngồi dự bị. Đây là lần đầu tiên Guimaraes đá chính cho Arsenal tại giải đấu.
Việc White vắng mặt trong danh sách Arsenal giúp Max Dowman được góp mặt trong đội hình thi đấu, sau khi lập cú đúp vào lưới Ipswich Town hồi giữa tuần. Piero Hincapie, người bỏ lỡ trận đấu với Ipswich Town, trở lại băng ghế dự bị.
Arsenal là “Vua” sân khách
Arsenal là đội kiếm được số điểm sân khách nhiều nhất Premier League trong 5 mùa giải gần đây với 160 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Man City (149 điểm), Liverpool (123 điểm) và Aston Villa (105 điểm). Đoàn quân của HLV Mikel Arteta thực sự là một “cỗ máy” trong các trận đấu xa nhà.
Tâm điểm khu trung tuyến
Điểm đáng chú ý nằm ở tương quan giữa hàng công Brighton và hàng thủ Arsenal. Brighton có xu hướng chơi chủ động, khai thác chiều rộng và tạo áp lực bằng tốc độ ở hai biên. Tuy nhiên, đội chủ nhà đang chịu tổn thất đáng kể về nhân sự tấn công khi Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh và Evan Ferguson đều vắng mặt. Jack Hinshelwood, Mats Wieffer, Stefanos Tzimas và Zadok Yohanna cũng nằm trong danh sách chấn thương.
Arsenal cũng không có lực lượng mạnh nhất. William Saliba tiếp tục vắng mặt vì chấn thương lưng, trong khi Ben White và Cristhian Mosquera chưa chắc kịp bình phục. Jurrien Timber đã trở lại và nhiều khả năng được sử dụng ở hàng thủ.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/09/2026 16:10 PM (GMT+7)