Trực tiếp bóng đá Brighton - Arsenal: Raya cứu thua (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

2’

Brighton khởi đầu đầy hứng khởi!

Thủ môn Raya phá bóng thẳng ra ngoài đường biên, khiến các CĐV Brighton tại sân Amex phấn khích. Sau đó, Gross được đưa bóng vào vị trí thuận lợi trong vòng cấm và căng ngang đầy khó chịu qua khu vực trước khung thành Arsenal.

Calafiori phá bóng không tốt, đưa bóng đến chân Kadioglu, nhưng cầu thủ này sút bóng vọt xà. Brighton đang khởi đầu rất mạnh mẽ!