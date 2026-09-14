Thái Lan gọi lại Chanathip, Theerathon, khoe đội hình A đấu tuyển Việt Nam

Huấn luyện viên Anthony Hudson vừa công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ của đội tuyển Thái Lan tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Đáng chú ý, hai ngôi sao hàng đầu của bóng đá xứ chùa vàng là Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin đều trở lại. Thái Lan nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam, Philippines và Pakistan.

FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong loạt trận quốc tế của FIFA từ ngày 24/9 đến 3/10 tại Indonesia. Việc giải đấu được tổ chức trong FIFA Days giúp các đội tuyển có điều kiện triệu tập lực lượng mạnh, đồng thời thuận lợi hơn khi làm việc với các câu lạc bộ về việc nhả quân.

Theerathon Bunmathan có thể góp mặt ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Sự trở lại của Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin giúp HLV Anthony Hudson có thêm những lựa chọn giàu kinh nghiệm. Đội tuyển Thái Lan đã thua Việt Nam trong hai trận chung kết gần nhất ở đấu trường Đông Nam Á.

Ngoài hai cầu thủ này, HLV Anthony Hudson tiếp tục giữ phần lớn nhóm nhân sự vừa tham dự ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8. Những cầu thủ như Suphanan Bureerat, Narubadin Weerawatnodom, Weerathep Pomphan, Thanawat Suengchitthawon và Teerasil Dangda cũng có tên.

Nhóm cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Nicholas Mickelson (SV Elversberg), Supachok Sarachat và Thiraphat Pruethong (Consadole Sapporo) đều được điền tên vào danh sách sơ bộ.

Trong khi đó, Suphanat Mueanta chắc chắn vắng mặt do chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu khoảng hai tháng.

Đội tuyển Thái Lan dự kiến công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ vào ngày 21/9, sau đó tập trung ngắn ngày trước khi lên đường sang Indonesia.

FIFA ASEAN Cup 2026 áp dụng thể thức khác với ASEAN Cup của AFF. Có 14 đội tuyển được chia thành hai hạng đấu dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA trước thời điểm bốc thăm.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Premier Division cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Pakistan và Bangladesh. Challenge Division gồm Brunei, Timor Leste, Lào, Campuchia, Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc).

Ở Premier Division, các đội được chia thành hai bảng. Hai đội nhất bảng giành quyền vào chung kết, trong khi hai đội nhì bảng gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

Danh sách sơ bộ 55 cầu thủ Thái Lan dự FIFA ASEAN Cup 2026

Thủ môn: Kampon Pathomakkun (Ratchaburi FC), Kittipong Phuthawchueak (Muangthong United), Khammai (Bangkok United), Saranon Anuin (BG Pathum United), Chatchai Budprom (Buriram United).

Hậu vệ: Nicholas Mickelson (SV Elversberg), Wanchai Jarunongkran (Bangkok United), Usama Thiamkham (PT Prachuap FC), Chaiphon Atta (Port FC), Manuel Tom Bihr (Port FC), Natthaphon Sairiya (Chonburi FC), Chansat Buaphan (BG Pathum United), Pilawat Arjthong (Kanchanaburi FC), Suksan Prompha (Sukhothai FC), Jonathan Khemdee (Ratchaburi FC), Adit Phromrak (Ratchaburi FC), Chinnapat Leeaoh (Buriram United), Suphan Thongsong (Bangkok United), Suphanan Bureerat (Port FC), Waris Chuthong (BG Pathum United), Narubadin Weerawatnodom (Buriram United), Sanchai Nonthasila (Ratchaburi FC).

Tiền vệ: Sarach Yooyen (BG Pathum United), Peeradon Chamratsamee (Kanchanaburi FC), Limwansathian (Ratchaburi FC), Thitiphan Puangchan (Bangkok United), Pitiwat Sukjitthammakul (Buriram United), William Weidersjö (Uthai Thani FC), Theerathon Bunmathan (Buriram United), Anan Yodsangwal (Buriram United), Pokklaw Anan (Bangkok United), Weerathep Pomphan (Bangkok United), Thanawat Suengchitthawon (Ratchaburi FC), Kritsada Kaman (BG Pathum United), Channarong Promsrikaew (Port FC), Chanathip Songkrasin (BG Pathum United), Korrakot Wiriyaudomsin (Bangkok United), Worachit Kanitsribampen (Port FC), Benjamin Davis (Uthai Thani FC).

Tiền đạo: Supachai Jaided (Buriram United), Ikhsan Fandi (Buriram United), Jude Soonsup-Bell (Port FC), Teerak Srichana (Port FC), Yotsakon Burapha (Chonburi FC), Supachok Sarachat (Consadole Sapporo), Thanakrit Chotimueangpak (Buriram United), Suphanat Mueanta (Omiya Ardija), Thiraphat Pruethong (Consadole Sapporo), Patrik Gustavsson (BG Pathum United), Channarong Promsrikaew (PT Prachuap FC), Chawalit Saelao (Bangkok FC), Teerasil Dangda (Bangkok United), Picha Autra (Bangkok United).