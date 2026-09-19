Trực tiếp bóng đá Newcastle - Hull City: Tất tay tấn công (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

C1 - Champions League | 21h, 19/9 | SVĐ St James' Park Newcastle 2 - 0 Hull City (H1: 2-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Hull City Hull City Điểm Hornicek Hall Botman Thiaw Murphy Steur Miley Wissa Ferandes Willock Barnes Điểm Tzolakis Ajayi Egan Herrington Coyle Slater Crooks Giles Belloumi Thomas McBurnie Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Hull City Sút khung thành 11(5) 21(4) Thời gian kiểm soát bóng 56% 44% Phạm lỗi 4 10 Thẻ vàng 1 4 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 1 Phạt góc 4 7 Cứu thua 3 3 Willock 3' Hall 7' 67' Cho Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! Newcastle giao bóng. 3’ VÀ...OOOOOO!! NEWCASTLE 1-0 HULL CITY! Ayaji phát bóng không tốt và Newcastle cướp lại được bóng. Willock nhận bóng trong vòng cấm và sút vào góc gần, mở tỉ số trận đấu. 7’ VÀ...OOOOOO!!! NEWCASTLE 2-0 HULL CITY! Lewis Hall bắt đầu tình huống bằng pha cướp bóng và kết thúc bằng cú sút chéo góc tung lưới đối thủ. 14’ Không được! Belloumi cố gắng tạt bóng từ ngoài đường biên nhưng đường chuyền không tới được với đồng đội. 18’ Tạt bóng không tốt! Barnes có cơ hội tạt bóng về phía cột hai nhưng cầu thủ này lại có pha chặt bóng không tốt. 24’ Không được! Thomas chưa thể đem về bàn thắng cho Hull City mà chỉ có thể đem về một quả phạt góc. 28’ Chưa thể dứt điểm! Hull City được hưởng đá phạt nhưng pha phối hợp chưa thể tạo ra được tình huống nguy hiểm. 33’ Không vào!!! Bóng trôi ngang khung thành dù 3 cầu thủ Newcastle băng vào dứt diểm cận thành. Đáng tiếc là bóng không bay vào lưới. 39’ Thẻ vàng cho Hull City! Cầu thủ Hull City cố gắng ngả bàn đèn nhưng bàn thắng chưa thấy chỉ thấy Miley bị đau. 45’ Phạt đền cho Newcastle! Thomas ngã vào người Murphy trong vòng cấm và trọng tài thổi phạt đền cho Newcastle. 45+2’ Không vào!!!! Wissa thực hiện cú sút 11m nhưng không thể giành chiến thắng trước thủ thành của Hull City. 45+4’ Hết hiệp một! Tỉ số là 2-0 cho Newcastle. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Hull City giao bóng. 53’ Không vào! Belloumi quyết định cứa lòng luôn sau đường chuyền của đồng đội nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 60’ Dứt điểm ngay! Belloumi nhận bóng trước vòng cấm và quyết định sút luôn nhưng bóng bay vọt xà ngang. 64’ Nguy hiểm! Barnes quyết định sút luôn vào góc gần. Thủ môn của Hull City đã đứng nhìn nhưng bóng lại không đi vào khung thành. 67’ VÀ...OOOO!! NEWCASTLE 2-1 HULL CITY! Tình huống phối hợp nhanh của Hull City và Cho tung ra cú cứa lòng hiểm hóc để rút ngắn tỉ số. 73’ Cứu thua tốt! Thủ môn của Newcastle vừa có pha bay người cứu thua tốt sau pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của cầu thủ bên phía Hull City. 78’ Thay người! Gourna-Douath vào sân thay Slater. 83’ Không vào! Iroegbunam có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng chưa thể đem về bàn thắng cho đội nhà. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 6 phút bù giờ. 90+6’ Hết giờ! Chung cuộc, Newcastle thắng 2-1. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hornicek, Hall, Botman, Thiaw, Murphy, Steur, Miley, Wissa, Ferandes, Willock, Barnes Tzolakis, Ajayi, Egan, Herrington, Coyle, Slater, Crooks, Giles, Belloumi, Thomas, McBurnie

Tìm lại niềm vui

Tuần trăng mật của Matthias Jaissle trên cương vị HLV Newcastle đã thực sự kết thúc, sau khi “Chích chòe” dưới diện mạo mới phải nhận thất bại 1-4 đầy cay đắng trên sân Leeds United, qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa.

Đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, đúng bằng vị trí Newcastle kết thúc mùa giải trước, đội bóng này sẽ trải qua quãng nghỉ FIFA Days kéo dài hai tuần xen giữa hai trận đấu tiếp theo tại Premier League với hai đội bóng mới lên hạng là Hull City và Coventry. Newcastle sẽ nhìn nhận hai trận đấu này với sự kết hợp giữa cơ hội và thận trọng, bởi họ hiểu rằng việc mất điểm trước một trong hai đối thủ bị đánh giá thấp hơn có thể khiến nhiều người đặt dấu hỏi về sự sẵn sàng của đội hình trẻ trung này.

Newcastle sẽ phải nỗ lực chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Hull City tại Premier League trên sân nhà vào cuối tuần này, sau khi hòa 1 và thua 2 trong 3 lần gần nhất tiếp đón đối thủ tại St James’ Park. Gần nhất, Newcastle phải lội ngược dòng từ thế bị dẫn 2 bàn để giành trận hòa 2-2 vào tháng 9/2014.

Lịch sử vẫy gọi Hull City

Hull City hành quân tới St James’ Park với thành tích bất bại tại Premier League từ đầu mùa. “Những chú hổ” giành được 8 điểm sau 4 trận đầu tiên (thắng 2, hòa 2). Chỉ có hai đội bóng mới lên hạng trong lịch sử từng giành nhiều điểm hơn họ ở 4 trận đầu tiên của một mùa giải mới là Nottingham Forest mùa 1994/95 và Bolton Wanderers mùa 2001/02 (cùng 10 điểm).

Hull City sẽ bước vào cuộc đối đầu với Newcastle với mục tiêu trở thành đội bóng mới lên hạng đầu tiên kể từ Portsmouth mùa 2003/04 không để thua trong bất kỳ trận nào ở 5 vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Tuy nhiên, nếu thất bại ở trận đấu này, đó sẽ là trận thua thứ 16 của họ trong 21 trận tại giải đấu cao nhất nước Anh.