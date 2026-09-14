Nhận định tuyển nữ Việt Nam vs Đài Loan (TQ): Thắng trận ra quân

Tại bảng A, ngoài Nhật Bản rất mạnh gần như chắc chắn đi tiếp, cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại vào tứ kết Asiad 20 là câu chuyện của Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và tuyển nữ Việt Nam.

Trận ra quân giữa tuyển nữ Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) vì thế có tính chất quan trọng. Cả hai đội đều quyết tâm giành chiến thắng để dễ tính toán hơn cho những trận đấu tiếp theo.

Chuẩn bị cho Asiad, tuyển nữ Việt Nam vừa có 2 trận đấu giao hữu trong chuyến tập huấn tại Tô Châu (Trung Quốc). Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thắng CLB Jiangsu Suning 1-0, trước khi thua tuyển nữ Trung Quốc 0-3.

Tuyển nữ Việt Nam quyết thắng trận ra quân.

Những trận đấu này giúp HLV Hoàng Văn Phúc và Ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, rà soát chiến thuật và tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào giải đấu.

Đặc biệt ở cuộc đọ sức với đối thủ mạnh hàng đầu châu lục là Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam thu được nhiều bài học, có trạng thái tốt để bước vào giải đấu.

Đài Loan (Trung Quốc) không phải là đối thủ xa lạ với các cô gái Việt Nam. Trong những năm gần đây, hai đội mỗi khi gặp nhau luôn thi đấu sòng phẳng. Riêng tại đấu trường Asiad, cả hai từng đối đầu nhau vào năm 2018 và hoà 0-0, sau đó Đài Loan (Trung Quốc) thắng luân lưu 4-3.

Ở lần gặp nhau gần nhất hồi tháng 3 tại Asian Cup, tuyển nữ Việt Nam thua 0-1. Tính từ trước tới nay, hai đội gặp nhau 10 trận, tuyển nữ Việt Nam thắng 5, hòa 2 và thua 3.

Trước đối thủ được đánh giá là ngang tài, ngang sức, việc tuyển Việt Nam có đấu pháp hợp lý, hạn chế mắc sai lầm và tận dụng cơ hội, sẽ là yếu tố quan trọng để giành chiến thắng.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam vs Đài Loan (Trung Quốc) diễn ra vào lúc 14h ngày 14/9.