Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: Bàn thứ hai phút 90+9 (Hết giờ)

Premier League | 18h30, 19/9 | SVĐ Tottenham Hotspur Tottenham 2 - 3 Aston Villa (H1: 0-1) Thông tin trước trận Tottenham vs Aston Villa Aston Villa Điểm Kinsky 5.8 Porro 6.4 Van Hecke 8.0 Van de Ven 6.7 Robertson 7.0 Bentancur 6.6 Tonali 7.2 Savio 7.2 Fernandes 6.1 Marmoush 6.3 Solanke 6.4 Điểm Suzuki 7.3 Wan Bissaka 6.4 Lindelof 6.5 Mings 6.7 Ruggeri 6.9 Kamara 7.1 Joao Gomes 6.9 Buendia 8.2 McGinn 7.0 Manzambi 8.6 Jackson 8.1 Thay người Gray 6.0 Kudus 7.2 Maddison 7.0 Bergvall 6.0 Gallagher 7.5 Thay người Cash 6.2 Hemmings 6.3 Barkley 6.0 Mbaye 6.0 Abraham 6.1 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Aston Villa Sút khung thành 20 (7) 15 (6) Thời gian kiểm soát bóng 64% 36% Phạm lỗi 9 13 Thẻ vàng 1 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 5 2 Phạt góc 11 1 Cứu thua 3 5 Gallagher 87' Van Hecke 90+9' 45+4' Manzambi 67' Jackson 79' Buendia Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Tottenham giao bóng. 3’ Tottenham nhập cuộc chủ động Tottenham đang dần bắt nhịp trận đấu và có nhiều thời điểm kiểm soát bóng tốt. Đội bóng thành London kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để tạo ra những cơ hội tấn công mới. 6’ Tottenham dốc sức tấn công Savio thực hiện đường chuyền bấm bóng nguy hiểm vào vòng cấm nhằm tạo cơ hội cho đồng đội, nhưng một hậu vệ đối phương đã kịp thời cắt bóng. 9’ Jackson phạm lỗi! Jackson có cơ hội đối mặt với thủ môn Kinsky bên phía Tottenham. Dù vậy, tiền đạo của Aston Villa đã phạm lỗi với Van Hecke từ trước đó. 11’ Thủ môn Suzuki chơi tuyệt hay, cứu thua liên tiếp! Thủ môn Suzuki vừa có 2 pha cứu thua liên tiếp cho Aston Villa, sau 2 cú dứt điểm cận thành liên tiếp. 15’ Dứt điểm trúng đích Johan Manzambi có pha xử lý ấn tượng trước khi tung cú sút từ sát mép vòng cấm, đưa bóng đi sệt về giữa khung thành. Tuy nhiên, thủ môn Antonin Kinsky đã quan sát tốt và dễ dàng bắt gọn bóng. 19’ Tottenham thiệt quân Hậu vệ Pedro Porro phải yêu cầu đội ngũ y tế vào sân sau khi dính chấn thương. Sau đó, cầu thủ người Tây Ban Nha rời sân vì chấn thương, Archie Gray thay thế. 21’ Cứu thua ngoạn mục! Archie Gray có pha khống chế bóng tuyệt vời! Anh đón đường chuyền chính xác vào sâu trong vòng cấm rồi tung cú sút chìm về phía cột dọc bên phải. Tuy nhiên, thủ môn Suzuki của Aston Villa đã có pha cứu thua xuất sắc để từ chối bàn thắng của Gray. 25’ Tottenham tiếp tục dồn ép Mateus Fernandes đón đường chuyền sệt chính xác, xoay xở tạo khoảng trống ngay sát mép vòng cấm rồi tung cú dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút thiếu chính xác đưa bóng đi chệch khá xa cột dọc bên trái. 27’ Aston Villa đáp trả cực kỳ đanh thép Emiliano Buendia tung cú sút về góc trái khung thành. Antonin Kinsky đã rời vị trí, nhưng vẫn kịp bật cao thực hiện pha cứu thua xuất sắc. 28’ Tiếp tục là cơ hội của Aston Villa Nicolas Jackson nhận đường chuyền thuận lợi rồi tung cú dứt điểm từ sát mép vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên trái khung thành Tottenham. 34’ KHÔNG CÓ PENALTY CHO TOTTENHAM! Sau cú đánh đầu của Solanke, bóng đã đi trúng tay của Wan Bissaka. Các cầu thủ Tottenham đòi hỏi penalty, nhưng trọng tài không cho là như vậy. 39’ Aston Villa tấn công ấn tượng Joao Gomes thực hiện quả tạt rất đẹp vào vòng cấm. Tuy nhiên, một hậu vệ Tottenham đã cảnh giác, kịp thời phá bóng xuất sắc để giải nguy cho đội nhà. 43’ Tranh chấp quyết liệt! Trọng tài Samuel Barrott phát hiện pha phạm lỗi của Omar Marmoush (Tottenham) và lập tức thổi còi. Aston Villa được hưởng quả đá phạt ở khu vực gần đường biên. 45’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 5 phút. 45+3’ Máu đã đổ trên khuôn mặt Van de Ven Trận đấu tạm dừng khi Micky van de Ven (Tottenham) dính chấn thương và đội ngũ y tế phải vào sân chăm sóc. 45+4’ VÀO, VÀO, VÀO!!! TOTTENHAM 0-1 ASTON VILLA Robertson trở thành tội đồ của Tottenham, khi nỗ lực cứu bóng để tránh quả phạt góc của cầu thủ này đã giúp Aston Villa có cơ hội tấn công. Johan Manzambi di chuyển không bóng thông minh, đón đường chuyền của Kamara trước khi đệm bóng cận thành, giúp đội khách có bàn vượt lên. 45+6’ Hiệp 1 khép lại Aston Villa dẫn trước Tottenham với tỷ số 1-0. 46’ Hiệp 2 bắt đầu Aston Villa giao bóng. 48’ Hàng thủ Aston Villa chơi tập trung Sandro Tonali thực hiện đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự, đưa bóng vào khoảng trống nơi Mohammed Kudus đang chờ sẵn. Nếu thành công, Kudus có thể đối mặt với thủ môn, nhưng một hậu vệ đối phương đã kịp thời can thiệp để hóa giải nguy hiểm. 54’ Cứu thua thành công! Một đường chuyền vừa tầm đưa Nicolas Jackson (Aston Villa) đến sát mép vòng cấm. Tiền đạo này lập tức tung cú sút căng về góc thấp bên trái, khiến Antonin Kinsky suýt bị đánh bại, nhưng thủ môn Tottenham vẫn kịp tung người cứu thua xuất sắc ở khoảnh khắc cuối cùng. 58’ Jackson liên tục khuấy đảo Nicolas Jackson nhận đường chuyền từ phần sân nhà rồi lập tức tung cú sút từ xa, nhưng một hậu vệ đối phương đã dũng cảm lao vào chắn bóng, hóa giải nỗ lực dứt điểm. 60’ LƯỚI CỦA ASTON VILLA ĐÃ RUNG LÊN!!! Pha tổ chức tấn công tốt của Tottenham, mở đầu bằng đường chọc khe ấn tượng của Tonali. Mohammed Kudus xuất hiện đúng lúc để đón bóng bật ra trong vòng cấm, rồi dứt điểm quyết đoán, đưa bóng đi sệt vào giữa khung thành. 62’ BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN!!! Trọng tài Samuel Barrott ra hiệu xem lại bàn thắng của Tottenham bằng VAR. Phán quyết từ VAR đã có: Không công nhận bàn thắng của Tottenham do lỗi việt vị của Robertson trong tình huống triển khai trước đó. 67’ VÀO, VÀO, VÀO!!! TOTTENHAM 0-2 ASTON VILLA Nicolas Jackson nhận bóng từ Manzambi, tung ra cú dứt điểm cực kỳ hiểm hóc. Mặc dù thủ môn Kinsky đã chạm được tay vào bóng, nhưng vẫn không thể cản phá cho Tottenham. 70’ Nỗ lực dứt điểm! Sandro Tonali nhận đường chuyền chính xác ngay sát mép vòng cấm rồi tung cú dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút thiếu chính xác đưa bóng đi chệch cột dọc bên phải. 75’ Tottenham dốc toàn lực tấn công Đội chủ nhà đang chơi với đội hình cao, liên tiếp uy hiếp khung thành Aston Villa. 79’ VÀO, VÀO, VÀO!!! TOTTENHAM 0-3 ASTON VILLA Emiliano Buendia ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp. Cú nã đại bác từ khoảng cách xa của anh găm thẳng vào góc cao khung thành Tottenham, hoàn toàn không cho thủ môn Kinsky cơ hội cản phá. 87’ VÀO, VÀO, VÀO!!! TOTTENHAM 1-3 ASTON VILLA Mohammed Kudus quan sát tinh tế rồi tung đường chuyền thuận lợi cho Conor Gallagher. Tiền vệ này dứt điểm một chạm chính xác vào góc thấp bên trái khung thành. Đây là bàn thắng đầu tiên của Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. 90’ Thời gian bù giờ Hiệp 2 có thêm 7 phút. 90+2’ Thủ môn Suzuki cứu thua Cú đá phạt hàng rào ấn tượng của James Maddison, nhưng thủ môn Suzuki là người chiến thắng với pha cứu thua chính xác. 90+4’ Thẻ vàng! Matty Cash (Aston Villa) bị trọng tài rút thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương. 90+9’ VÀO, VÀO, VÀO!!! TOTTENHAM 2-3 ASTON VILLA Jan Paul Van Hecke bật cao hơn tất cả, thực hiện cú đánh đầu quyết đoán. Tottenham nhờ vậy có bàn thứ hai. 90+10’ Trận đấu kết thúc Aston Villa giành chiến thắng 3-2 trên sân của Tottenham. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Kinsky, Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson, Bentancur, Tonali, Savio, Fernandes, Marmoush, Solanke Suzuki, Wan Bissaka, Lindelof, Mings, Ruggeri, Kamara, Joao Gomes, Buendia, McGinn, Manzambi, Jackson

Tottenham tiếp tục chìm trong khủng hoảng

Dù HLV Roberto De Zerbi đã có trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải đầu tiên cùng Tottenham và CLB đã chi hơn 300 triệu bảng để tăng cường lực lượng, Spurs vẫn đứng thứ 17 – đúng vị trí họ kết thúc hai mùa giải gần nhất.

Tottenham lần đầu tiên trong lịch sử CLB khởi đầu một mùa giải Premier League mà không ghi bàn trong bốn trận liên tiếp. Hai trận hòa 0-0 là những điểm số ít ỏi giúp họ tạm đứng trên nhóm xuống hạng. Đáng chú ý, trước đó Tottenham chỉ có hai trận hòa không bàn thắng trong 181 trận Premier League.

Spurs ít nhất đã tìm được bàn thắng trong thất bại 1-3 trước Liverpool ở Cúp Liên đoàn giữa tuần. Tuy nhiên, với thành tích chỉ thắng 2 trong 20 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (hòa 7, thua 11), người hâm mộ Tottenham khó có thể kỳ vọng quá nhiều.

Aston Villa chưa cần hoảng loạn

Aston Villa có lý do để bình tĩnh hơn trước chuỗi trận không thắng đầu mùa. Mùa trước, họ cũng trải qua một tháng khởi đầu đáng thất vọng nhưng sau đó vẫn giành vé dự Champions League.

Trong lịch sử, Villa mới chỉ ba lần, tính cả mùa trước, mở màn một mùa giải hạng đấu cao nhất nước Anh bằng năm trận liên tiếp không thắng. Dù vậy, phong độ sân khách gần đây đang khiến đội bóng của Unai Emery lo ngại về khả năng lịch sử lặp lại.

Sau trận hòa không bàn thắng trên sân Hull, Villa chỉ thắng 1 trong 9 chuyến làm khách gần nhất tại Premier League, bên cạnh 4 trận hòa và 4 thất bại. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra trận đấu này có thể mang đến tín hiệu tích cực: Villa đã thắng 4 trong 5 trận sân khách gần nhất tại Premier League diễn ra cùng khung giờ này, chỉ thua 1 trận.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Aston Villa

Tottenham có thể đã thắng Aston Villa tới 80 trận trong các giải đấu chính thức – nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác – nhưng cán cân đối đầu gần đây lại nghiêng mạnh về phía đội bóng thành Birmingham.

Theo thống kê, Aston Villa thắng 7 trong 10 lần chạm trán Tottenham gần nhất. Đáng chú ý, 22 cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội tại Premier League đều không kết thúc với tỷ số hòa. Tottenham thắng 15 trận, trong khi Villa giành chiến thắng 7 lần.

Trận đấu giải tỏa áp lực

Với cả Tottenham lẫn Aston Villa, cuộc đối đầu này mang ý nghĩa nhiều hơn ba điểm. Hai đội đều cần một chiến thắng để chấm dứt chuỗi trận không thắng và tạo cú hích cho mùa giải.

Tottenham chịu sức ép lớn sau khoản đầu tư hơn 300 triệu bảng nhưng vẫn loay hoay ở nhóm cuối bảng. Trong khi đó, Villa cần cải thiện thành tích sân khách nếu không muốn khởi đầu đáng thất vọng tiếp tục kéo dài.

Một chiến thắng có thể giúp một trong hai đội tạm thời thoát khỏi khủng hoảng, đồng thời giảm bớt áp lực đang đè nặng lên ban huấn luyện.

Cuộc chiến giữa “những kẻ cùng khổ”

Thất bại 1-3 trước Liverpool ở vòng 3 League Cup hồi giữa tuần đã kéo dài chuỗi không thắng của Tottenham trên mọi đấu trường lên 4 trận. Những tiếng la ó đáng ngại đã bắt đầu vang lên tại sân Tottenham Hotspur, nơi “Gà trống” phải chật vật để giành trận hòa 0-0 trước Everton cuối tuần qua.

Là một trong 5 đội chưa thắng và một trong 2 đội vẫn chưa ghi bàn, Tottenham đang đứng ở vị trí quen thuộc đến mức đáng lo ngại: thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ hơn nhóm xuống hạng 1 điểm.

Dẫu vậy, Tottenham bước vào vòng 5 với thành tích nhỉnh hơn đôi chút so với Aston Villa. Chiến thắng hỗn loạn tại Club Brugge tại Champions League không thể giúp Aston Villa tạo ra bước ngoặt ở Premier League. Trận thua Nottingham Forest ngay tại Villa Park là thất bại thứ 3 của thầy trò HLV Unai Emery sau 4 trận tại Premier League mùa 2026/27.