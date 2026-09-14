Thủ môn Cao Văn Bình: “Tôi không mệt mỏi, sẽ cố gắng cùng U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng ASIAD”

Sau chiến thắng trước 1-0 trước Bắc Ninh FC, SLNA tiếp tục có khởi đầu như mơ tại V.League 2026/2027 khi giành chiến thắng đậm 4-1 trước chủ nhà Hà Nội FC ở vòng 2. Với Cao Văn Bình, niềm vui càng được nhân đôi khi ngay sau trận đấu, anh sẽ cùng các đồng đội lên đường hội quân với U23 Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD 20.

“Rất vui khi cả đội có được chiến thắng trước Hà Nội FC. Giờ chúng tôi sẽ lên đường phục vụ cho U23 Việt Nam. Mục tiêu của toàn đội là cố gắng vượt qua vòng bảng để vào tứ kết”, Cao Văn Bình chia sẻ.

Thủ môn sinh năm 2005 là một trong 5 cầu thủ SLNA được triệu tập vào đội hình U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20, bên cạnh Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Nguyên Hoàng, Lê Đình Long Vũ và Nguyễn Quang Vinh.

Do ASIAD 20 diễn ra ngoài thời gian FIFA Days, các giải VĐQG vẫn được tổ chức. Điều đó khiến nhóm cầu thủ SLNA phải đối mặt với lịch trình khá gấp gáp khi vừa thi đấu cho CLB, vừa phải lập tức di chuyển sang Nhật Bản hội quân cùng U23 Việt Nam.

Dù phải thi đấu rồi di chuyển trong thời gian ngắn, Cao Văn Bình cho biết anh không cảm thấy quá mệt mỏi.

Thủ môn Cao Văn Bình.

“Sau khi thi đấu cho SLNA xong và di chuyển sang Nhật Bản, tôi cảm thấy không mệt mỏi gì cả. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng”, Cao Văn Bình nói.

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và tiến vào tứ kết.

Với Cao Văn Bình, hành trình cùng U23 Việt Nam tại ASIAD cũng mang đến một trải nghiệm đáng chờ đợi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển, thủ thành SLNA tiết lộ món ăn đầu tiên anh muốn thưởng thức khi trở về quê nhà.

“Sau khi đi U23 Việt Nam về, tôi sẽ ăn súp lươn”, Cao Văn Bình vui vẻ chia sẻ.

Súp lươn là một trong những món ăn đặc trưng của xứ Nghệ, vì thế câu trả lời ngắn gọn của Cao Văn Bình cũng phần nào cho thấy sự gắn bó của thủ môn trẻ với quê hương.

Trước mắt, Cao Văn Bình và các đồng đội sẽ phải nhanh chóng thích nghi với điều kiện thi đấu tại Nhật Bản, đồng thời hồi phục thể lực để bước vào trận ra quân gặp U23 Kuwait ngày 15/9.

Một chiến thắng trước Hà Nội FC là cú hích tinh thần đáng kể, nhưng thử thách phía trước với Cao Văn Bình và các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ hoàn toàn khác. Mục tiêu mà thủ thành SLNA hướng tới rất rõ ràng: cùng đội tuyển vượt qua vòng bảng và tiến sâu tại ASIAD 20.

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