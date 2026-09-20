"Ngọc nữ" Quỳnh Hương ghi điểm số 1 bóng chuyền ASIAD, Trung Quốc có đáng sợ?

Sau vòng bảng ASIAD 2026, Phạm Quỳnh Hương đang tạo nên một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tay đập 18 tuổi ghi 46 điểm sau 3 trận, dẫn đầu danh sách ghi điểm của giải ở vòng bảng và quan trọng hơn, cô duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi đội tuyển gặp đối thủ có chất lượng cao.

Quỳnh Hương (số 6) đang chơi rất hay ở lần đầu dự ASIAD cùng tuyển Việt Nam.Ảnh Đoàn ASIAD Việt Nam

Từ 15 điểm đến 17 điểm, Quỳnh Hương lớn dần qua từng trận

Quỳnh Hương mở màn ASIAD bằng 15 điểm trước Qatar, trong đó có 13 điểm tấn công, 1 điểm chắn và 1 điểm phát bóng. Trận đấu chỉ kéo dài 49 phút nên chưa thể xem đây là thước đo đầy đủ về năng lực của cô, nhưng cách ghi điểm cho thấy Hương không phụ thuộc vào một phương án duy nhất.

Đến trận gặp Hong Kong (Trung Quốc), Hương tiếp tục ghi 14 điểm, gồm 13 điểm tấn công và 1 điểm phát bóng. Đáng chú ý, tổng điểm của cô ngang Thanh Thúy, cho thấy khoảng cách giữa tay đập trẻ và đàn chị đã bắt đầu thu hẹp trên phương diện đóng góp điểm số.

Thử thách thực sự đến ở trận gặp Hàn Quốc. Việt Nam thua 1-3, nhưng Quỳnh Hương lại có màn thể hiện nổi bật nhất đội với 17 điểm, gồm 12 điểm tấn công, 3 điểm chắn và 2 điểm phát bóng. Đây là chi tiết đáng chú ý về chuyên môn, bởi khi trận đấu khó hơn, khả năng ghi điểm của Hương không giảm mà còn tăng.

Sau 3 trận, Quỳnh Hương có 46 điểm, dẫn đầu bảng ghi điểm. Bích Thúy đứng sau với 38 điểm, còn Trà My có 30 điểm. Đặc biệt, trước Hàn Quốc, Quỳnh Hương và Bích Thúy cùng ghi 17 điểm, trong khi Thanh Thúy có 12 điểm.

Điều đó không có nghĩa Thanh Thúy bị vô hiệu hóa. Ngược lại, giá trị của Quỳnh Hương nằm ở chỗ cô tạo thêm một đầu ra ghi điểm đáng tin cậy khi những mũi tấn công giàu kinh nghiệm chịu sức ép. Việt Nam vì thế có thêm phương án phân phối bóng, thay vì quá phụ thuộc vào một vài cái tên quen thuộc.

Quỳnh Hương dẫn đầu danh sách ghi điểm sau vòng bảng ASIAD 2026

Quỳnh Hương đem đến điều gì cho hệ thống tấn công?

Điểm đáng nói nhất không phải con số 46, mà là cách 46 điểm ấy xuất hiện.

Trong cả ba trận, Quỳnh Hương đều ghi từ 14 điểm trở lên. Cô không có một trận đấu bùng nổ đơn lẻ rồi giảm mạnh ở trận kế tiếp. Đến cuộc đối đầu với Hàn Quốc, Hương còn bổ sung 3 điểm chắn và 2 điểm phát bóng, cho thấy đóng góp của cô không nằm hoàn toàn ở khả năng đập bóng.

Đây là bước tiến quan trọng của một tay đập trẻ. Khi hàng chắn đối phương bắt đầu đọc được hướng tấn công, một cầu thủ có thể tạo thêm điểm từ chắn và phát bóng sẽ khó bị kéo ra khỏi trận đấu.

Với Việt Nam, sự trưởng thành của Hương cũng giúp Thanh Thúy và Bích Thúy có thêm khoảng trống. Đối thủ càng phải phân bổ nguồn lực để theo dõi nhiều mũi tấn công, khả năng tổ chức chắn bóng tập trung vào một chủ công sẽ càng giảm.

Và đây chính là giá trị lớn nhất mà Quỳnh Hương tạo ra sau vòng bảng. Cô không đơn thuần trở thành người ghi nhiều điểm nhất Việt Nam, mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong cách đội tuyển vận hành hệ thống tấn công.

Trung Quốc đáng sợ ở sự đồng đều

Đối thủ của Việt Nam ở tứ kết là Trung Quốc, đội đứng đầu bảng B với 2 chiến thắng và không thua một set nào.

Zhuang Yushan ghi được 33 điểm sau vòng bảng cho Trung Quốc, cô là tay đập mà hàng chắn Việt Nam cần phải chăm sóc kĩ

Trước Philippines, Trung Quốc ghi 52 điểm tấn công, 7 điểm chắn và 3 điểm phát bóng. Gặp Kazakhstan, họ có 47 điểm tấn công, 10 điểm chắn và 5 điểm phát bóng. Hai trận đấu cho thấy sức mạnh của Trung Quốc không nằm ở một tay đập duy nhất.

Zhuang Yushan, Tang Xin, Wu Mengjie cùng các mũi tấn công khác có thể chia sẻ nhiệm vụ ghi điểm. Khi đối thủ tìm cách khóa một hướng tấn công, Trung Quốc vẫn có thể chuyển trọng tâm sang vị trí khác. Hàng chắn cũng là vũ khí đáng kể khi họ có tới 10 điểm chắn trước Kazakhstan.

Đây là khác biệt lớn so với những đối thủ Việt Nam vừa gặp. Trung Quốc có chiều sâu, khả năng tạo điểm từ nhiều khu vực và đủ sức gây áp lực bằng cả tấn công, chắn bóng lẫn phát bóng.

Việt Nam từng thua Trung Quốc 0-3 tại giải vô địch châu Á hồi tháng 8. Vì vậy, tứ kết ASIAD sẽ là bài kiểm tra ở cấp độ cao hơn rất nhiều.

Quỳnh Hương chính là biến số đáng chờ đợi

Việt Nam khó có thể đấu Trung Quốc bằng cuộc đua sức mạnh thuần túy. Bài toán quan trọng hơn là giữ được bước một, kéo dài các pha bóng và phân phối tấn công đủ đa dạng để không cho hàng chắn Trung Quốc tập trung vào Thanh Thúy.

Ở điểm này, phong độ của Quỳnh Hương tạo ra một cơ sở đáng chú ý.

Nếu tiếp tục duy trì khả năng ghi điểm như ba trận vòng bảng, Hương có thể buộc Trung Quốc phải dành thêm sự chú ý cho mũi tấn công trẻ. Khi đó, khoảng trống dành cho Thanh Thúy và Bích Thúy cũng có thể xuất hiện.

Trung Quốc vẫn là đối thủ có ưu thế rõ rệt về lực lượng và sức mạnh tổng thể. Nhưng với Quỳnh Hương đang dẫn đầu danh sách ghi điểm, Việt Nam bước vào tứ kết với một vũ khí mới. Câu hỏi lớn nhất là tay đập 18 tuổi có thể duy trì sự hiệu quả ấy khi đối diện hàng chắn mạnh nhất mà cô gặp tại ASIAD hay không, câu trả lời sẽ có ở trận tứ kết diễn ra vào 11h, 20/9.