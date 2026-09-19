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Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Nottingham Forest Premier League 2026-27

(Vòng 5) Coventry đã bảo vệ thành công cầu môn trong 7 phút bù giờ đầy hồi hộp.

   

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Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
0 - 1
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Coventry City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
56' Dasilva

1’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI CHO MCATEE

Nottingham giao bóng và chỉ sau hơn 40 giây họ đã hãm thành. Bóng tới chân McAtee ở trung lộ và anh tung cú đá chân trái khá căng, nhưng bóng đi thẳng về phía thủ môn Rushworth.

13’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI CỦA MCATEE!!

McAtee từ cánh phải tạt chân trái xoáy về cột xa, Neco Williams đã băng xuống đánh đầu ngược trở ra nhưng Ndoye ngả bàn đèn hụt. Chính McAtee là người lao vào sút nối ở khu chữ D nhưng một cầu thủ Coventry kịp lao tới chắn bóng!

Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

16’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

COVENTRY TẤN CÔNG

Pha phối hợp khá hay của Coventry, họ ban bật từ ngoài vòng cấm vào nhưng cú sút của Ashante đi chìm và không gây được nguy hiểm cho Sels.

18’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

NDOYE SÚT VỌT XÀ!

Nottingham phản công và Gibbs-White giữ được bóng trước khi Delap băng xuống bên cánh phải. Delap cắt vào rê qua 2 cầu thủ Coventry, anh trượt chân ở khu chữ D nhưng kịp đẩy bóng sang ngang cho Ndoye, người đặt lòng quá cuộn và đưa bóng bay vọt xà!

20’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

NECO WILLIAMS SÚT XA

Neco Williams cắt từ cánh trái bó vào trong, anh nhận thấy có khoảng trống về tung cú sút xa nhưng Rushworth bắt dính cú sút.

28’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

COVENTRY TẤN CÔNG

Đội khách đưa được bóng xuống cánh trái, nhưng quả tạt vào rơi tương đối xa so với cầu môn và Asante dù nỗ lực đổ người đánh đầu cũng không đưa bóng đi trúng đích.

32’

CƠ HỘI CHO NOTTINGHAM

Munoz thoát xuống bên góc phải vòng cấm Coventry để đón đường chuyền bổng chéo sân, nhưng anh lại bấm bóng vào quá cao trong lúc Delap và Ndoye đã chờ ở trong.

35’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

DELAP SÚT CHỆCH CỘT DỌC!

Nottingham tạo ra một pha bóng hỗn độn trong vòng cấm Coventry nhưng đội khách che kín mọi góc sút. Coventry sau đó phản công hỏng, Delap đoạt lại bóng bên nách trái nhưng cú sút xa của anh đi chệch cột gần!

38’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

NOTTINGHAM PHẠT GÓC

Neco WIlliams đá phạt góc bên cánh trái cho Nottingham. Murillo đã bật lên đón bóng ở cột xa nhưng đánh đầu đi quá bổng.

43’

VIỆT VỊ

Một cơ hội hiếm hoi cho Coventry, Asante đã khống chế được một pha bóng dài trước khi bị đẩy sau. Các cầu thủ Nottingham chững cả lại và Rudoni tranh thủ lao lên lấy bóng chọc khe cho Mason-Clark. Nhưng ở pha đối mặt Mason-Clark không thắng được Sels và sau đó cờ việt vị cũng giương lên.

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

HIỆP 1 KẾT THÚC

Nottingham Forest và Coventry tạm hòa nhau 0-0.

46’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI CHO MCATEE!!

Coventry giao bóng nhưng sau 30 giây Nottingham được hưởng ném biên. Họ đưa bóng nhanh xuống cho Ndoye và sau đó anh trả bóng ngược ra tuyến hai cho McAtee, nhưng Pinnock lao vào chắn bóng giải nguy!

52’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

COVENTRY TẤN CÔNG

Đội khách đưa được bóng xuống cánh phải cho dự bị Tchaouna chơi 1-chọi-1, anh sút vào góc gần xỏ háng Murillo nhưng bóng đi không hiểm và căng để khiến Sels khó khăn.

56’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

VÀO!!! NOTTINGHAM FOREST 0-1 COVENTRY!!!

25 NĂM CHỜ ĐỢI ĐÃ CHẤM DỨT, COVENTRY ĐÃ GHI BÀN Ở PREMIER LEAGUE!! Một pha phòng ngự sai lầm của Daniel Munoz, thủ môn Rushworth của đội khách phất thẳng từ sân nhà xuống cánh trái và Dasilva không việt vị, anh đã vượt lên trước Munoz đón bóng trước khi đánh bại Sels ở pha đối mặt!!

Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

58’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

COVENTRY ĐÁ PHẠT

Đội khách có quả phạt từ cánh trái cự ly 30m, Thomas trong vòng cấm khá thoải mái nhảy lên đánh đầu nhưng anh lại đưa bóng ra ngoài.

64’

VIỆT VỊ

Diomande đã căng ngang cắt mặt cầu môn Coventry nhưng không ai bên phía Nottingham băng vào, dù vậy chính Diomande việt vị.

76’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

THOMAS TUNG MÓC CỨU THUA VẠCH VÔI!!!

Gibbs-White chọc khe đưa Igor Jesus thoát xuống đối mặt Rushworth ở góc phải vòng cấm Coventry, Jesus đã bấm bóng qua Rushworth nhưng cầu môn trống vẫn còn Thomas lao về tung cú ngả bàn đèn phá bóng ra!!!

86’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 3

KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Nottingham đánh trung lộ và Delap bật tường cho Igor Jesus. Yirenkyi đã cắt bóng nhưng anh chới với mất thăng bằng, ngã ra và Jesus tranh thủ cướp bóng sút cận thành. Dù vậy tổ VAR vào việc và chính Jesus đã dẫm lên chân của Yirenkyi từ trước khi hậu vệ này cắt bóng.

Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 3

90+7’

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

NOTTINGHAM PHẠT GÓC

Cơ hội cuối cùng cho Nottingham và thủ môn Sels đã lên vòng cấm Coventry. Chính Sels đón được quả treo vào ở cột xa nhưng đánh đầu trúng phải một cầu thủ đội khách áp sát. Asante cầm bóng lao lên trong lúc cầu môn bỏ trống, anh bị tỉ đè lấy bóng nhưng trọng tài cũng đã thổi còi hết giờ!

 Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 2

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Coventry City đánh bại Nottingham Forest 1-0.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Sels, Jair Cunha, Diomande, Murillo, Munoz, Schlager, McAtee, Williams, Gibbs White, Ndoye, Delap
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest - Coventry City: Trụ vững sau 7 phút bù giờ (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Rushworth, Mfuni, Thomas, Pinnock, Dasilva, Grimes, Onyeka, Yirenkyi, Rudoni, Mason-Clark, Thomas-Asante

Kể từ khi bị loại ở vòng 2 League Cup, Nottingham Forest có 2 trận hòa và 1 chiến thắng tại Premier League. Họ lần lượt giành điểm trước Tottenham và Liverpool, trước khi biến Villa Park của Aston Villa thành sân khấu của riêng mình.

Thầy trò Oliver Glasner bất ngờ tiến sát nhóm nửa trên bảng xếp hạng Premier League, khi chỉ còn kém khu vực này 1 điểm. Tuy nhiên, City Ground vẫn chưa được chứng kiến bàn thắng nào của Nottingham Forest ở mùa giải này, khi họ đã tịt ngòi trước Leeds United (2 lần) và Tottenham.

Hơn nữa, hôm nay (19/9), sẽ vừa tròn 5 tháng kể từ lần gần nhất Nottingham Forest giành chiến thắng trên sân nhà tại Premier League, trận thắng Burnley 4-1 vào ngày 19/4.

Trong khi đó, màn trở lại thảm họa của Coventry City tại Premier League đã chạm đáy. Thầy trò HLV Frank Lampard có lý do để lạc quan sau thất bại 0-1 đầy nỗ lực trước Man City, đội bóng từng phải nhờ đến Gianluigi Donnarumma cứu thua trong một vài tình huống. Tuy nhiên, trận thua tan nát 0-5 trước Brighton đã trở thành lời cảnh tỉnh nghiệt ngã.

Là đội duy nhất chưa có điểm và một trong hai đội vẫn chưa ghi được bàn thắng đầu tiên tại giải đấu cao nhất nước Anh cùng Tottenham, Coventry City hiện đứng trước nguy cơ trở thành đội bóng thứ bảy trong lịch sử Premier League toàn thua cả 5 trận mở màn mùa giải.

Trong 6 đội từng rơi vào tình cảnh không mong muốn này trước đây, có 4 đội phải xuống hạng. Hai ngoại lệ là Crystal Palace mùa 2017/18 và Southampton mùa 1998/99. Thầy trò Lampard cũng vừa chứng kiến giấc mơ ngắn ngủi tại League Cup tan vỡ sau thất bại 1-3 trước Aston Villa hồi giữa tuần.

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Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: Bàn thứ hai phút 90+9 (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Aston Villa: Bàn thứ hai phút 90+9 (Hết giờ)

(Vòng 5) Gallagher và Van Hecke ghi bàn cuối trận cho Tottenham. Dù vậy, Aston Villa vẫn ra về với chiến thắng 3-2.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2026 16:53 PM (GMT+7)
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