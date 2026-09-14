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Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân ASIAD 2026

Sự kiện: Asiad 2026 Đội tuyển nữ Việt Nam

TPO - Hoàn tất buổi tập cuối và làm quen sân thi đấu Shizuoka ECOPA, tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho trận mở màn ASIAD 2026 gặp Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14/9.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân ASIAD 2026 - 1

Chiều 13/9, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập trên sân Shizuoka Ecopa Auxiliary, tập trung hoàn thiện chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các tuyến trước trận đấu đầu tiên tại ASIAD 2026.

Trong không khí khẩn trương nhưng tích cực, HLV Hoàng Văn Phúc cùng ban huấn luyện rà soát các yêu cầu chuyên môn, giúp các cầu thủ củng cố lối chơi và duy trì sự tập trung trước cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân ASIAD 2026 - 2

Sau buổi tập, toàn đội đi bộ làm quen sân Shizuoka ECOPA, địa điểm tổ chức trận đấu. Đây là dịp để các cầu thủ cảm nhận không gian, mặt sân và điều kiện thi đấu trước giờ ra quân.

Trước đó, sáng cùng ngày, lãnh đội Bùi Thị Hiền Lương cùng các thành viên ban huấn luyện tham dự cuộc họp kỹ thuật với ban tổ chức và đại diện các đội cùng bảng. Các nội dung về công tác tổ chức, điều lệ và quy định chuyên môn được phổ biến tại cuộc họp.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa diễn ra lúc 14h ngày 14/9 (giờ Việt Nam) trên sân Shizuoka ECOPA, mở đầu hành trình của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc tại ASIAD 2026.

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Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2026 20:38 PM (GMT+7)
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