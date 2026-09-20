Nóng nhất thể thao trưa 20/9: Zverev bị đối thủ chỉ trích, khó tranh số 1 thế giới

Zverev bị đối thủ chỉ trích, khó tranh số 1 thế giới

Tallon Griekspoor công khai chỉ trích Alexander Zverev vì thói quen mất quá nhiều thời gian trong các game giao bóng, đồng thời cho rằng tay vợt người Đức khó có khả năng kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới. Zverev vừa đánh bại Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 ở chung kết US Open.

Zverev bị chỉ trích

Shelton phàn nàn về việc Zverev liên tục đập bóng trước cú giao thứ hai. Hiện luật chỉ quy định 25 giây cho cú giao đầu tiên. Shelton đề xuất áp dụng đồng hồ đếm ngược cho cả cú giao thứ hai, trong khi Griekspoor nhận định Zverev vẫn còn kém xa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz nếu cả hai đạt thể trạng tốt.

Salisbury bất ngờ giải nghệ, hướng tới chương mới

Cựu số 1 thế giới nội dung đôi nam Joe Salisbury tuyên bố giải nghệ quần vợt chuyên nghiệp, chỉ chưa đầy sáu tháng sau khi trở lại từ quãng nghỉ vì vấn đề sức khỏe tinh thần. Tay vợt người Anh sở hữu sáu Grand Slam, gồm bốn danh hiệu đôi nam và hai chức vô địch đôi nam nữ.

Đáng chú ý, Salisbury cùng Rajeev Ram từng ba năm liên tiếp vô địch US Open giai đoạn 2021-2023. Năm 2025, anh kết hợp với Neal Skupski và vào chung kết hai giải Grand Slam. Trở lại thi đấu, Salisbury tiếp tục sát cánh cùng Ram và dừng bước ở bán kết US Open 2026.

Colapinto tiết lộ quy tắc đặc biệt trước mỗi chặng F1

Franco Colapinto gây chú ý khi tiết lộ anh phải tuân thủ quy định kiêng quan hệ tình dục trước các cuộc đua F1, do lo ngại điều này ảnh hưởng tới màn trình diễn trên đường đua.

Chia sẻ trong chương trình truyền hình Tây Ban Nha La Revuelta, tay đua Alpine cho biết lịch thi đấu dày đặc khiến anh đã hơn một tháng không quan hệ tình dục. Colapinto cũng tiết lộ đời sống trước mỗi chặng đua được kiểm soát khá nghiêm ngặt, bao gồm việc tránh mọi hoạt động tình dục. Chia sẻ thẳng thắn của tay đua 23 tuổi nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Covington hạ Muhammad chóng vánh tại RAF 13

Colby Covington tiếp tục duy trì thành tích bất bại tại RAF sau khi đánh bại Belal Muhammad ở trận tâm điểm RAF 13 tại Miami. Cựu vô địch tạm thời UFC hạng bán trung chỉ cần chưa đầy hai hiệp để vươn lên dẫn 10-0, trước khi kết thúc trận đấu bằng đòn technical fall.

Trận đấu từng bị gián đoạn sau khi Muhammad dính đòn chọc mắt và cần thời gian hồi phục. Khi trở lại, Covington lập tức áp sát, quật Muhammad xuống sàn để ghi điểm. Sau chiến thắng, anh lập tức gọi tên hàng loạt đối thủ tiềm năng như Gilbert Burns, Kamaru Usman, Tyron Woodley và Khamzat Chimaev.

Chimaev tiết lộ chấn thương, vẫn quyết tâm tranh đai UFC

Khamzat Chimaev thừa nhận có thể cần nghỉ thi đấu một thời gian để điều trị những chấn thương dai dẳng, nhưng khẳng định sẽ sớm trở lại. Võ sĩ người Chechnya vẫn khao khát giành lại đai vô địch hạng trung UFC, dù hiểu rằng cơ hội tranh đai tiếp theo khó đến ngay lập tức.

Trong thời gian chờ đợi, Chimaev dự kiến tiếp tục thi đấu tại RAF và chuẩn bị cho màn đối đầu với đối thủ cũ Gilbert Burns tại Miami. “Tôi muốn chiến đấu. Đó là lý do tôi muốn thi đấu”, Chimaev nói. Anh cho biết vấn đề chủ yếu nằm ở hai bàn tay do thường xuyên tung những cú đấm rất mạnh.