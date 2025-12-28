Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Tottenham: Không dễ bắt nạt Spurs (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 28/12, vòng 18 Ngoại hạng Anh) Tottenham có phong độ trên sân khách không hề tồi nên họ có hy vọng khuất phục Crystal Palace ở trận đấu tới.
Premier League | 23h30, 28/12 | Selhurst Park
Điểm
Henderson
Canvot
Lacroix
Guehi
Clyne
Wharton
Hughes
Mitchell
Pino
Devenny
Mateta
Điểm
Vicario
Porro
Danso
Van de Ven
Spence
Gray
Bentancur
Kudus
Bergvall
Kolo Muani
Richarlison
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Crystal Palace không dễ làm khó Tottenham
Crystal Palace thi đấu khá thất thường trong thời gian qua. Họ không còn giữ được vị thế "ngựa ô", bởi đã không thắng trong 4 trận gần nhất với việc thua 3 trận và hòa 1 trận. Tình hình này khiến giới chuyên môn không đánh giá cao cơ hội thắng lợi của "The Eagles" trong cuộc tiếp đón Tottenham sắp tới.
Tottenham chơi trên sân khách không hề tồi. Trong số 22 điểm mà Spurs đạt được tại mùa giải hiện tại, có tới 14 điểm được thu lại trong những lần hành quân xa nhà. Thống kê này sẽ trở thành nguồn động lực lớn để Tottenham mơ tới chiến thắng trước Crystal Palace, từ đấy chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp đã qua.
28/12/2025 18:17 PM (GMT+7)