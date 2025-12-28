Trực tiếp bóng đá Crystal Palace - Tottenham: Không dễ bắt nạt Spurs (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 28/12 | Selhurst Park Crystal Palace 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Crystal Palace vs Tottenham Tottenham Điểm Henderson Canvot Lacroix Guehi Clyne Wharton Hughes Mitchell Pino Devenny Mateta Điểm Vicario Porro Danso Van de Ven Spence Gray Bentancur Kudus Bergvall Kolo Muani Richarlison Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Crystal Palace Crystal Palace Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Henderson, Canvot, Lacroix, Guehi, Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell, Pino, Devenny, Mateta Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Spence, Gray, Bentancur, Kudus, Bergvall, Kolo Muani, Richarlison

Crystal Palace không dễ làm khó Tottenham

Crystal Palace thi đấu khá thất thường trong thời gian qua. Họ không còn giữ được vị thế "ngựa ô", bởi đã không thắng trong 4 trận gần nhất với việc thua 3 trận và hòa 1 trận. Tình hình này khiến giới chuyên môn không đánh giá cao cơ hội thắng lợi của "The Eagles" trong cuộc tiếp đón Tottenham sắp tới.

Tottenham chơi trên sân khách không hề tồi. Trong số 22 điểm mà Spurs đạt được tại mùa giải hiện tại, có tới 14 điểm được thu lại trong những lần hành quân xa nhà. Thống kê này sẽ trở thành nguồn động lực lớn để Tottenham mơ tới chiến thắng trước Crystal Palace, từ đấy chấm dứt chuỗi 2 thất bại liên tiếp đã qua.