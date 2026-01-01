Trực tiếp bóng đá Liverpool - Leeds United: Coi chừng có "địa chấn" (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 2/1 | SVĐ Anfield Liverpool 0 - 0 Leeds United (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Leeds United Leeds United Điểm Alisson Frimpong Konate Van Dijk Kerkez Gravenberch Curtis Jones Mac Allister Szoboszlai Wirtz Ekitike Điểm Perri Struijk Tanaka Bijol Bogle Gudmundsson Ampadu Aaronson Stach Okafor Calvert-Lewin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Leeds United Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Curtis Jones, Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike Perri, Struijk, Tanaka, Bijol, Bogle, Gudmundsson, Ampadu, Aaronson, Stach, Okafor, Calvert-Lewin

"Lữ đoàn đỏ" tiếp đà hồi sinh

Sau giai đoạn khủng hoảng, Liverpool đã có thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ bằng chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, họ thắng 4/6 trận (hòa 2), bao gồm 3 chiến thắng liên tiếp ở 3 vòng đấu gần nhất. Từ vị trí giữa bảng xếp hạng, thầy trò Arne Slot trở lại top 4 (32 điểm/18 trận).

Chờ cú sốc trên Anfield

Leeds United đang xếp thứ 16 (20 điểm/18 trận), hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 6 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Daniel Farke là đội có phong độ ổn định bậc nhất trong tháng 12.

Cụ thể, họ bất bại cả 5 trận đã đấu trong khoảng thời gian này (2 thắng, 3 hòa), thậm chí vùi dập Chelsea (3-1), Crystal Palace (4-1) và cầm hòa chính Liverpool 3-3. Rõ ràng, "Lữ đoàn đỏ" có lí do để lo lắng khi tái đấu đối thủ.