Trực tiếp bóng đá Liverpool - Leeds United: Coi chừng có "địa chấn" (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 2/1, vòng 19) Liverpool đang hồi sinh mạnh mẽ, nhưng Leeds United cũng tràn đầy tự tin vào khả năng gây bất ngờ trên sân Anfield.
Premier League | 0h30, 2/1 | SVĐ Anfield
Alisson
Frimpong
Konate
Van Dijk
Kerkez
Gravenberch
Curtis Jones
Mac Allister
Szoboszlai
Wirtz
Ekitike
Perri
Struijk
Tanaka
Bijol
Bogle
Gudmundsson
Ampadu
Aaronson
Stach
Okafor
Calvert-Lewin
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
"Lữ đoàn đỏ" tiếp đà hồi sinh
Sau giai đoạn khủng hoảng, Liverpool đã có thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ bằng chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường. Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, họ thắng 4/6 trận (hòa 2), bao gồm 3 chiến thắng liên tiếp ở 3 vòng đấu gần nhất. Từ vị trí giữa bảng xếp hạng, thầy trò Arne Slot trở lại top 4 (32 điểm/18 trận).
Chờ cú sốc trên Anfield
Leeds United đang xếp thứ 16 (20 điểm/18 trận), hơn nhóm xuống hạng vỏn vẹn 6 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Daniel Farke là đội có phong độ ổn định bậc nhất trong tháng 12.
Cụ thể, họ bất bại cả 5 trận đã đấu trong khoảng thời gian này (2 thắng, 3 hòa), thậm chí vùi dập Chelsea (3-1), Crystal Palace (4-1) và cầm hòa chính Liverpool 3-3. Rõ ràng, "Lữ đoàn đỏ" có lí do để lo lắng khi tái đấu đối thủ.
