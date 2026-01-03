Hiếu "Khổng lồ", Hồng Sơn, Hòa "Bưởi" khuấy đảo hội làng: Vật truyền thống bùng nổ

Từ những sới vật đình làng mỗi độ xuân về, vật cổ truyền Việt Nam 2025 sống trong thời khắc rực rỡ nhất khi xuất hiện dày đặc trên không gian mạng. Nhờ loạt gương mặt đình đám như Hiếu “Khổng lồ”, đô ngoại Zakhar, nữ đô Anh Thơ, Hòa “Bưởi” hay Đào Hồng Sơn... môn thể thao dân tộc tưởng như chỉ dành cho hội làng nay trở thành hiện tượng triệu view trên các nền tảng mạng xã hội năm vừa qua.

Hiếu "Khổng lồ" và Zakhar tạo ra trận đấu vật hấp dẫn bậc nhất hội làng 2025

Từ ao làng tới TikTok: Vật cổ truyền “lên đời” ngoạn mục

Suốt nhiều thập kỷ, vật cổ truyền Việt Nam chỉ hiện diện trong không gian đình làng với điệu múa se đài trang nghiêm, ba bước tiến lùi trước khi giao đấu. Nhưng năm 2025, cùng với sự bùng nổ của TikTok và YouTube, những khoảnh khắc trên sới vật bất ngờ vượt khỏi lũy tre làng.

Các hashtag như #VatHoiLang, #VatCoTruyen nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt xem. Khán giả quốc tế cũng tiếp cận được và dành nhiều lời tán dương cho đấu vật hội làng. Hệ quả thấy rõ, số lượng hội vật tăng vọt, tiền thưởng mỗi trận lên tới hàng trăm triệu đồng, nhiều làng quê bỗng trở thành điểm check-in du lịch dịp Tết.

Hiếu “Khổng lồ”, ngôi sao giàu sức mạnh

Hà Văn Hiếu, biệt danh Hiếu “Khổng lồ”, nổi lên như “ông vua sới vật” năm 2025. Thân hình hơn 100kg, thể lực vượt trội nhưng không thuần sức mạnh, Hiếu gây ấn tượng bởi lối đánh mềm mại, khôn ngoan đậm chất “nội công” Việt.

Trận giao hữu với Zakhar tại Mẫn Xá (Bắc Ninh) hồi tháng 4/2025 có tổng giải thưởng hơn 260 triệu đồng nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Video Hiếu hòa với đô vật Belarus Khan được chia sẻ rộng rãi, nhận được rất nhiều lượt xem.

Đào Hồng Sơn (giữa) là người góp công lớn giúp vật hội làng được lan tỏa năm 2025

Zakhar, "Thần sấm” Belarus tài năng

Zakhar Dzmitrychenka, đô vật Belarus từng đoạt HCĐ jiujitsu thế giới, là “chất xúc tác” làm bùng nổ phong trào. Được Đào Hồng Sơn mời giao lưu tại hàng loạt hội làng từ Cổ Loa, Triều Khúc tới Châu Phong, Zakhar ban đầu gây choáng bởi thể hình vượt trội, và giành chiến thắng trước nhiều đối thủ.

Tài khoản TikTok của Zakhar nhanh chóng đạt hơn 140.000 người theo dõi, giúp hình ảnh điệu se đài, nghi thức đình làng lan tỏa tới Đông Âu. Qua Zakhar, khán giả quốc tế dần hiểu rằng vật cổ truyền không chỉ là đấu sức, đó còn là cuộc đấu trí.

Anh Thơ, Hòa “Bưởi” và cuộc cách mạng nữ đô

Nếu trước đây vật hội làng đa phần là “sân chơi của đàn ông”, thì năm 2025, những cái tên như Anh Thơ, Ứng Thị Thơm, Hòa “Bưởi” có sức hút chẳng kém các đồng nghiệp nam.

Anh Thơ xinh đẹp, nổi lên nhờ những trận đấu với đối thủ nam, còn Hòa “Bưởi” tại hội Lim khiến khán giả choáng ngợp bởi vẻ ngoài xinh đẹp, lối đánh dũng mãnh nhận “cơn mưa thưởng” từ người xem.

Anh Thơ (trang phục đen) và Hòa "Bưởi" là hai nữ đô nổi tiếng bật nhất của sới vật 2025

Đào Hồng Sơn, người đứng sau những cơn sốt

Ít ai biết, phía sau các video triệu view là Đào Hồng Sơn, nhà vô địch jiujitsu thế giới của Việt Nam. Sơn chính là người quay dựng, kết nối đô Việt với đô ngoại, biến sới vật thành “studio” mạng xã hội. Nhờ anh, vật cổ truyền không chỉ được bảo tồn, mà còn khoác lên chiếc áo hiện đại của thời đại số.

Với đà phát triển hiện tại, hội vật 2026 hứa hẹn bùng nổ, kỳ vọng tạo ra sức hút về du lịch - thể thao. Không ít ý kiến đề xuất tổ chức World Folk Wrestling Festival tại Việt Nam, biến đất vật thành điểm hẹn toàn cầu, sánh cùng sumo Nhật Bản hay kurash Trung Á.