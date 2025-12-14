Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: Sai lầm tai hại, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh)

Nottingham tiếp đón Tottenham trên sân ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Thực lực của đôi bên vào lúc này là "cân tài cân sức". Bởi vậy, hai đội tạo ra thế trận giằng co ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Sangare suýt nữa mở tỉ số cho chủ nhà nhưng bóng lại tìm tới cột dọc sau pha phi người đánh đầu cực mạnh.

Sai lầm khiến Tottenham phải trả giá trong hiệp một

Tottenham cũng liên tục tổ chức tấn công nhưng thiếu đi độ kết dính. Đúng vào lúc đôi bên giằng co nhất, bất ngờ lại tới. Phút 28, Gray để mất bóng ngay trước vòng cấm khi đang tổ chức tấn công. Sangare chơi rất đồng đội khi chuyền ngang cho Hudson Odoi mở tỉ số trận đấu.

Sau khi nhận bàn thua, Tottenham phải mất khoảng 10 phút để sốc lại tinh thần. Tuy nhiên, những nỗ lực của Kudus hay Kolo Muani chưa thể tạo nên khác biệt. Ngay đầu hiệp hai, Tottenham lại phải nhận thêm một bàn thua.

Thủ thành Vicario phán đoán sai điểm rơi cú treo bóng của Hudson Odoi nên băng ra hơi lố. Bóng đi vòng cung vào lưới và Nottingham dẫn trước 2-0. Các cầu thủ Tottenham cố gắng tổ chức tấn công nhưng không thể tạo ra được nguy hiểm.

HLV Thomas Frank thay liền 3 cầu thủ nhưng không có thay đổi. Phút 79, Nottingham có đường lên bóng đơn giản và Sangare tung cú dứt điểm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm để ấn định tỉ số 3-0. Với kết quả này, Nottingham vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau 16 vòng.

Tỉ số chung cuộc: Nottingham 3-0 Tottenham (H1: 1-0)

Ghi bàn: Hudson Odoi 28', 50', Sangare 79'

Đội hình xuất phát

Nottingham Forest: John, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hutchinson, Gibbs White, Hudson Odoi, Jesus

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Bentancur, Gray, Kudus, Simons, Kolo Muani, Richarlison

Thông sô trận đấu

Nottingham Forest Tottenham Sút khung thành 15(6) 6(1) Thời gian kiểm soát bóng 48% 52% Phạm lỗi 9 13 Thẻ vàng 1 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 1 Phạt góc 3 3 Cứu thua 1 3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)