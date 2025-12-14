Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Mainz 05 14/12/25 - Trực tiếp
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
1
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
1
Brentford vs Leeds United 14/12/25 - Trực tiếp
Logo Brentford - BRE Brentford
0
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Genoa vs Inter Milan 15/12/25 - Trực tiếp
Logo Genoa - GEN Genoa
0
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
1
Bologna vs Juventus
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Monaco
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Alavés vs Real Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester United vs AFC Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Betis
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-

Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: Sai lầm tai hại, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26

Tottenham và Nottingham đã tạo ra thế trận giằng co trong suốt cả hiệp một nhưng chỉ một sai lầm nhỏ đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

   

Nottingham tiếp đón Tottenham trên sân ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Thực lực của đôi bên vào lúc này là "cân tài cân sức". Bởi vậy, hai đội tạo ra thế trận giằng co ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Sangare suýt nữa mở tỉ số cho chủ nhà nhưng bóng lại tìm tới cột dọc sau pha phi người đánh đầu cực mạnh.

Sai lầm khiến Tottenham phải trả giá trong hiệp một

Sai lầm khiến Tottenham phải trả giá trong hiệp một

Tottenham cũng liên tục tổ chức tấn công nhưng thiếu đi độ kết dính. Đúng vào lúc đôi bên giằng co nhất, bất ngờ lại tới. Phút 28, Gray để mất bóng ngay trước vòng cấm khi đang tổ chức tấn công. Sangare chơi rất đồng đội khi chuyền ngang cho Hudson Odoi mở tỉ số trận đấu. 

Sau khi nhận bàn thua, Tottenham phải mất khoảng 10 phút để sốc lại tinh thần. Tuy nhiên, những nỗ lực của Kudus hay Kolo Muani chưa thể tạo nên khác biệt. Ngay đầu hiệp hai, Tottenham lại phải nhận thêm một bàn thua. 

Thủ thành Vicario phán đoán sai điểm rơi cú treo bóng của Hudson Odoi nên băng ra hơi lố. Bóng đi vòng cung vào lưới và Nottingham dẫn trước 2-0. Các cầu thủ Tottenham cố gắng tổ chức tấn công nhưng không thể tạo ra được nguy hiểm. 

HLV Thomas Frank thay liền 3 cầu thủ nhưng không có thay đổi. Phút 79, Nottingham có đường lên bóng đơn giản và Sangare tung cú dứt điểm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm để ấn định tỉ số 3-0. Với kết quả này, Nottingham vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau 16 vòng.

Tỉ số chung cuộc: Nottingham 3-0 Tottenham (H1: 1-0)

Ghi bàn: Hudson Odoi 28', 50', Sangare 79'

Đội hình xuất phát

Nottingham Forest: John, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hutchinson, Gibbs White, Hudson Odoi, Jesus

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Bentancur, Gray, Kudus, Simons, Kolo Muani, Richarlison

Thông sô trận đấu

Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: Sai lầm tai hại, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 2 Nottingham Forest Tottenham Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: Sai lầm tai hại, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
15(6)
6(1)
Thời gian kiểm soát bóng
48%
52%
Phạm lỗi
9
13
Thẻ vàng
1
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
4
1
Phạt góc
3
3
Cứu thua
1
3

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Nottingham Forest Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: Sai lầm tai hại, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: Sai lầm tai hại, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh) - 5 Tottenham

Điểm

John 6.8

Williams 7.7

Murillo 6.9

Milenkovic 7.7

Thẻ vàng Savona 7.0

Anderson 6.5

Ghi bàn Sangare 8.6

Ghi bànGhi bànKiến tạo Hudson Odoi 8.8

Hutchinson 7.2

Gibbs-White 6.6

Jesus 7.1

Điểm

6.2Vicario

5.8Porro Thẻ vàng

6.3Romero

6.6Van de Ven

6.1Spence

7.4Bentancur

5.4Gray Thẻ vàng

6.4Kolo Muani

6.5Simons

6.0Kudus

6.2Richarlison

Thay người

Douglas Luiz

Ndoye

Thay người

6.7Davies

6.6Palhinha

5.8Bergvall Thẻ vàng

6.2Tel

6.0Johnson

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Tottenham - Liverpool 21.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Tottenham
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 00:30 ngày 21/12
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest – Tottenham: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Nottingham Forest – Tottenham: Nỗ lực không thành (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 16 Ngoại hạng Anh) Tottenham không tìm được bàn gỡ trong những phút cuối.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/12/2025 21:58 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN