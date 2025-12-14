Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: Sai lầm tai hại, siêu phẩm ấn định (Ngoại hạng Anh)
Tottenham và Nottingham đã tạo ra thế trận giằng co trong suốt cả hiệp một nhưng chỉ một sai lầm nhỏ đã thay đổi hoàn toàn cục diện.
Nottingham tiếp đón Tottenham trên sân ở vòng 16 Ngoại hạng Anh. Thực lực của đôi bên vào lúc này là "cân tài cân sức". Bởi vậy, hai đội tạo ra thế trận giằng co ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, Sangare suýt nữa mở tỉ số cho chủ nhà nhưng bóng lại tìm tới cột dọc sau pha phi người đánh đầu cực mạnh.
Sai lầm khiến Tottenham phải trả giá trong hiệp một
Tottenham cũng liên tục tổ chức tấn công nhưng thiếu đi độ kết dính. Đúng vào lúc đôi bên giằng co nhất, bất ngờ lại tới. Phút 28, Gray để mất bóng ngay trước vòng cấm khi đang tổ chức tấn công. Sangare chơi rất đồng đội khi chuyền ngang cho Hudson Odoi mở tỉ số trận đấu.
Sau khi nhận bàn thua, Tottenham phải mất khoảng 10 phút để sốc lại tinh thần. Tuy nhiên, những nỗ lực của Kudus hay Kolo Muani chưa thể tạo nên khác biệt. Ngay đầu hiệp hai, Tottenham lại phải nhận thêm một bàn thua.
Thủ thành Vicario phán đoán sai điểm rơi cú treo bóng của Hudson Odoi nên băng ra hơi lố. Bóng đi vòng cung vào lưới và Nottingham dẫn trước 2-0. Các cầu thủ Tottenham cố gắng tổ chức tấn công nhưng không thể tạo ra được nguy hiểm.
HLV Thomas Frank thay liền 3 cầu thủ nhưng không có thay đổi. Phút 79, Nottingham có đường lên bóng đơn giản và Sangare tung cú dứt điểm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm để ấn định tỉ số 3-0. Với kết quả này, Nottingham vươn lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau 16 vòng.
Tỉ số chung cuộc: Nottingham 3-0 Tottenham (H1: 1-0)
Ghi bàn: Hudson Odoi 28', 50', Sangare 79'
Đội hình xuất phát
Nottingham Forest: John, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Anderson, Sangare, Hutchinson, Gibbs White, Hudson Odoi, Jesus
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Spence, Bentancur, Gray, Kudus, Simons, Kolo Muani, Richarlison
Thông sô trận đấu
Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)
Điểm
John 6.8
Williams 7.7
Murillo 6.9
Milenkovic 7.7
Savona 7.0
Anderson 6.5
Sangare 8.6
Hudson Odoi 8.8
Hutchinson 7.2
Gibbs-White 6.6
Jesus 7.1
Điểm
6.2Vicario
5.8Porro
6.3Romero
6.6Van de Ven
6.1Spence
7.4Bentancur
5.4Gray
6.4Kolo Muani
6.5Simons
6.0Kudus
6.2Richarlison
Thay người
Douglas Luiz
Ndoye
Thay người
6.7Davies
6.6Palhinha
5.8Bergvall
6.2Tel
6.0Johnson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
(Vòng 16 Ngoại hạng Anh) Tottenham không tìm được bàn gỡ trong những phút cuối.
