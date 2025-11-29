Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Mbeumo vượt Fernandes thành "trùm chỉ số" của MU, việc gì cũng đến tay

Premier League 2025-26 Bruno Fernandes Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Bryan Mbeumo đang thể hiện tầm ảnh hưởng rất lớn tới MU, thậm chí vượt Bruno Fernandes trở thành nhân tố quan trọng nhất "Quỷ đỏ".

   

✨ Fernandes bất ổn, MU cũng "tậm tịt"

MU hiện đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 18 điểm sau 12 vòng. Ở trận gần nhất, “Quỷ đỏ” để thua Everton 0-1 dù được chơi hơn người từ phút 13, vì vậy HLV Ruben Amorim kỳ vọng toàn đội sẽ trở lại mạnh mẽ khi hành quân tới sân Crystal Palace vào cuối tuần này.

Chắc chắn, Amorim phải thực hiện nhiều điều chỉnh về chiến thuật nhằm giúp MU khởi sắc khi gặp Crystal Palace. Mặt khác, tình hình lực lượng cũng khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đau đầu, nhất là khi Matheus Cunha, Benjamin Sesko hay Harry Maguire đều vắng mặt vì chấn thương.

Mbeumo thay Fernandes&nbsp;trở thành "linh hồn" của MU

Mbeumo thay Fernandes trở thành "linh hồn" của MU

Một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại tủi hổ trên Goodison Park là do dàn sao trụ cột "quên" mất khả năng tạo đột biến, đặc biệt là Bruno Fernandes. Sau những màn trình diễn bùng nổ ở ĐT Bồ Đào Nha, tiền vệ này trở lại với phong độ thất thường trước Everton.

Từ khi Bruno Fernandes gia nhập MU vào tháng 1/2020, đội bóng đã phụ thuộc rất nhiều vào khả năng sáng tạo và ghi bàn của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Mùa trước, Fernandes giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB lần thứ 4. Thành tích này cho thấy Fernandes có tầm ảnh hưởng lớn đến mức nào tới đội chủ sân Old Trafford.

📊 Mbeumo vượt Fernandes thành "trùm chỉ số" của MU

Tuy nhiên, dưới thời Amorim, Fernandes được bố trí chơi lùi sâu hơn trong sơ đồ 2  tiền vệ trung tâm cùng Casemiro. Vai trò mới đòi hỏi sự kỷ luật và giảm bớt việc xuất hiện ở khu vực tấn công cuối sân. Ở vị trí số 10, Amorim ưu tiên sử dụng Bryan Mbeumo và Cunha. Hệ quả tất yếu, Mbeumo là cái tên "hưởng lợi" nhiều nhất.

Các thống kê mùa này cho thấy chân sút 26 tuổi đang làm tốt hơn Fernandes ở nhiều chỉ số, từ tấn công đến sáng tạo. Tiền đạo người Cameroon thực hiện 10 đường chuyền xuyên tuyến (Through Balls), nhiều nhất đội và hơn Fernandes (8). Về chỉ số kiến tạo kỳ vọng (Expected assists hay xA), anh đạt 2.9, so với 2.1 của Fernandes.

Mbeumo cũng là chân sút tốt nhất MU từ đầu mùa với 6 bàn thắng. Tuy vậy, anh sẽ phải vắng mặt một số trận trong tháng 12 và tháng 1 do tham dự Cúp bóng đá châu Phi, mở ra cơ hội để Fernandes thu hẹp khoảng cách thống kê.

Cầu thủ Trận Đường chuyền xuyên tuyến Kiến tạo kỳ vọng (xA) Bàn thắng Kiến tạo
Bryan Mbeumo 13 10 2.9 6 1
Bruno Fernandes 13 8 2.1 2 3

Thống kê của Mbeumo và Fernandes mùa này

Crystal Palace là "khắc tinh" của Mbeumo và Fernandes

Cuối tuần này, MU gặp Crystal Palace và Mbeumo, Fernandes đều muốn cải thiện thành tích đối đầu trước “Đại bàng”. Theo thống kê, Fernandes gặp Crystal Palace 10 lần tại Ngoại hạng Anh, chỉ thắng 3 trận và ghi 2 bàn. Trong khi đó, Mbeumo có 2 chiến thắng sau 7 lần chạm trán, cùng với 2 bàn và 1 kiến tạo.

8

PSG vung tiền gấp đôi Barcelona hỏi mua Rashford, MU mơ phá kỷ lục
PSG vung tiền gấp đôi Barcelona hỏi mua Rashford, MU mơ phá kỷ lục

MU có lẽ suy nghĩ nhiều về lời đề nghị của PSG dù cho họ từng xác định bán đứt Marcus Rashford cho Barcelona.

Bấm xem >>

29/11/2025 18:20 PM (GMT+7)
