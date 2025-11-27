Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Bắc Kinh Quốc An: Đại chiến vì vé vàng (Cúp C2 châu Á)
(19h15, 27/11, bảng E Cúp C2 châu Á) Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An đứng trước cuộc đấu mang tính quyết định đến tấm vé vượt qua vòng bảng.
19h15, 27/11 | Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Adou Minh
Hugo Gomes
Việt Anh
Quang Vinh
Thành Long
Mauk
Rogerio
Leo Artur
Quang Hải
Đình Bắc
Điểm
Wang Guoming
Shinar Yeljan
Iago Maidana
Oliveira
Ruifeng
Wang Shangyuan
Abudulam
Zhong Yihao
Rodrigues
Acheampong
Abreu
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đại chiến vì tấm vé đi tiếp
1 trong những trận cầu hấp dẫn nhất lượt đấu thứ 5 vòng bảng Cúp C2 châu Á chính là trận cầu giữa Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An. 2 đội bóng này hiện đều nắm trong tay 5 điểm ở bảng E. Công an Hà Nội xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua (+2 so với 0).
Với tình hình như vậy, Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An đứng trước cuộc đấu mang tính quyết định đến tấm vé vượt qua vòng bảng Cúp C2 châu Á. Nếu đội nào thắng, cửa đi tiếp mở rất rộng. Còn nếu đôi bên cầm chân nhau, đôi bên sẽ có nguy cơ bị loại khi hiện họ chỉ hơn đội xếp cuối bảng là Tai Po đúng 1 điểm.
(Vòng 9) Công an Hà Nội đã gặp không ít khó khăn trong cuộc tiếp đón PVF CAND trên sân Hàng Đẫy.
