Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Bắc Kinh Quốc An: Đại chiến vì vé vàng (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội

(19h15, 27/11, bảng E Cúp C2 châu Á) Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An đứng trước cuộc đấu mang tính quyết định đến tấm vé vượt qua vòng bảng.

19h15, 27/11 | Hàng Đẫy

Công an Hà Nội
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Bắc Kinh Quốc An: Đại chiến vì vé vàng (Cúp C2 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Bắc Kinh Quốc An: Đại chiến vì vé vàng (Cúp C2 châu Á) - 1
Bắc Kinh Quốc An
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Bắc Kinh Quốc An: Đại chiến vì vé vàng (Cúp C2 châu Á) - 1
Nguyễn Filip, Adou Minh, Hugo Gomes, Việt Anh, Quang Vinh, Thành Long, Mauk, Rogerio, Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Bắc Kinh Quốc An: Đại chiến vì vé vàng (Cúp C2 châu Á) - 1
Wang Guoming, Shinar Yeljan, Iago Maidana, Oliveira, Ruifeng, Wang Shangyuan, Abudulam, Zhong Yihao, Rodrigues, Acheampong, Abreu

Đại chiến vì tấm vé đi tiếp

1 trong những trận cầu hấp dẫn nhất lượt đấu thứ 5 vòng bảng Cúp C2 châu Á chính là trận cầu giữa Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An. 2 đội bóng này hiện đều nắm trong tay 5 điểm ở bảng E. Công an Hà Nội xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua (+2 so với 0).

Với tình hình như vậy, Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An đứng trước cuộc đấu mang tính quyết định đến tấm vé vượt qua vòng bảng Cúp C2 châu Á. Nếu đội nào thắng, cửa đi tiếp mở rất rộng. Còn nếu đôi bên cầm chân nhau, đôi bên sẽ có nguy cơ bị loại khi hiện họ chỉ hơn đội xếp cuối bảng là Tai Po đúng 1 điểm.

Video bóng đá Công an Hà Nội - PVF CAND: Bước ngoặt phạt đền (V-League)
Video bóng đá Công an Hà Nội - PVF CAND: Bước ngoặt phạt đền (V-League)

(Vòng 9) Công an Hà Nội đã gặp không ít khó khăn trong cuộc tiếp đón PVF CAND trên sân Hàng Đẫy.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/11/2025 12:42 PM (GMT+7)
