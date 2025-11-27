Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Bắc Kinh Quốc An: Đại chiến vì vé vàng (Cúp C2 châu Á)

19h15, 27/11 | Hàng Đẫy Công an Hà Nội 0 - 0 Bắc Kinh Quốc An (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công an Hà Nội vs Bắc Kinh Quốc An Bắc Kinh Quốc An Điểm Nguyễn Filip Adou Minh Hugo Gomes Việt Anh Quang Vinh Thành Long Mauk Rogerio Leo Artur Quang Hải Đình Bắc Điểm Wang Guoming Shinar Yeljan Iago Maidana Oliveira Ruifeng Wang Shangyuan Abudulam Zhong Yihao Rodrigues Acheampong Abreu Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công an Hà Nội Công an Hà Nội Bắc Kinh Quốc An Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Adou Minh, Hugo Gomes, Việt Anh, Quang Vinh, Thành Long, Mauk, Rogerio, Leo Artur, Quang Hải, Đình Bắc Wang Guoming, Shinar Yeljan, Iago Maidana, Oliveira, Ruifeng, Wang Shangyuan, Abudulam, Zhong Yihao, Rodrigues, Acheampong, Abreu

Đại chiến vì tấm vé đi tiếp

1 trong những trận cầu hấp dẫn nhất lượt đấu thứ 5 vòng bảng Cúp C2 châu Á chính là trận cầu giữa Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An. 2 đội bóng này hiện đều nắm trong tay 5 điểm ở bảng E. Công an Hà Nội xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua (+2 so với 0).

Với tình hình như vậy, Công an Hà Nội và Bắc Kinh Quốc An đứng trước cuộc đấu mang tính quyết định đến tấm vé vượt qua vòng bảng Cúp C2 châu Á. Nếu đội nào thắng, cửa đi tiếp mở rất rộng. Còn nếu đôi bên cầm chân nhau, đôi bên sẽ có nguy cơ bị loại khi hiện họ chỉ hơn đội xếp cuối bảng là Tai Po đúng 1 điểm.