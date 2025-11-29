Trực tiếp bóng đá Man City - Leeds: Chờ Haaland tiếp tục tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)
(22h, 29/11, vòng 13 Ngoại hạng Anh) Man City đang rất khát chiến, sau khi thua 2 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Gặp Leeds là cơ hội tốt cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola.
Premier League | 22h, 29/11 | Etihad
Điểm
Donnarumma
Lewis
Stones
Gvardiol
Ait-Nouri
Gonzalez
Savinho
Reijnders
Foden
Doku
Haaland
Điểm
Perri; Bogle
Bogle
Rodon
Struijk
Gudmundsson
Longstaff
Ampadu
Stach
Aaronson
Nmecha
Okafor
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City dấu hiệu đáng lo
Man City đang xếp ở vị trí thứ 3 tại giải Ngoại hạng Anh với 22 điểm giành được sau 12 lượt trận. Mặc dù mùa giải mới chỉ trôi qua được gần 1/3 chặng đường, nhưng nửa xanh thành Manchester đã để thua tới 4 trận và đây không phải là sự ổn định cần có của một ứng cử viên vô địch.
Phụ thuộc vào Haaland
Đang tương đối phụ thuộc vào Haaland ở thời điểm hiện tại, HLV Pep Guardiola sẽ cần tìm ra những phương án để cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng khi tiền đạo người Na Uy bị bắt bài, điển hình là ở thất bại trước Newcastle tại vòng đấu vừa qua.
Leeds trong cơn khốn khó
Leeds đã dần cảm nhận được sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh. Trải qua 12 lượt trận, thầy trò HLV Daniel Farke chỉ giành được 11 điểm và hiện họ đang xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đã phải nhận thất bại ở 5/6 vòng đấu gần nhất, sẽ rất khó để Leeds cải thiện được thành tích của mình khi họ sẽ phải làm khách trên sân của Man City đang rất khát điểm ở vòng đấu này.
29/11/2025 16:03 PM (GMT+7)