Trực tiếp bóng đá Man City - Leeds: Chờ Haaland tiếp tục tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Bayern Munich vs St. Pauli
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Sunderland vs AFC Bournemouth
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Manchester City vs Leeds United
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brentford vs Burnley
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Barcelona vs Alavés
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Monaco vs Paris Saint-Germain
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Juventus vs Cagliari
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Everton vs Newcastle United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Trực tiếp bóng đá Man City - Leeds: Chờ Haaland tiếp tục tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Leeds United

(22h, 29/11, vòng 13 Ngoại hạng Anh) Man City đang rất khát chiến, sau khi thua 2 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Gặp Leeds là cơ hội tốt cho đoàn quân của HLV Pep Guardiola.

   

Premier League | 22h, 29/11 | Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Leeds: Chờ Haaland tiếp tục tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Leeds: Chờ Haaland tiếp tục tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 1
Leeds
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Leeds: Chờ Haaland tiếp tục tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Lewis, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri, Gonzalez, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland
Trực tiếp bóng đá Man City - Leeds: Chờ Haaland tiếp tục tỏa sáng (Ngoại hạng Anh) - 1
Perri; Bogle, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Longstaff, Ampadu, Stach, Aaronson, Nmecha, Okafor

Man City dấu hiệu đáng lo

Man City đang xếp ở vị trí thứ 3 tại giải Ngoại hạng Anh với 22 điểm giành được sau 12 lượt trận. Mặc dù mùa giải mới chỉ trôi qua được gần 1/3 chặng đường, nhưng nửa xanh thành Manchester đã để thua tới 4 trận và đây không phải là sự ổn định cần có của một ứng cử viên vô địch.

Phụ thuộc vào Haaland

Đang tương đối phụ thuộc vào Haaland ở thời điểm hiện tại, HLV Pep Guardiola sẽ cần tìm ra những phương án để cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng khi tiền đạo người Na Uy bị bắt bài, điển hình là ở thất bại trước Newcastle tại vòng đấu vừa qua.

Leeds trong cơn khốn khó

Leeds đã dần cảm nhận được sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh. Trải qua 12 lượt trận, thầy trò HLV Daniel Farke chỉ giành được 11 điểm và hiện họ đang xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đã phải nhận thất bại ở 5/6 vòng đấu gần nhất, sẽ rất khó để Leeds cải thiện được thành tích của mình khi họ sẽ phải làm khách trên sân của Man City đang rất khát điểm ở vòng đấu này.

29/11/2025 16:03 PM (GMT+7)
