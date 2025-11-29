Trực tiếp bóng đá Man City - Leeds: Chờ Haaland tiếp tục tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 29/11 | Etihad Man City 0 - 0 Leeds (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Leeds Leeds Điểm Donnarumma Lewis Stones Gvardiol Ait-Nouri Gonzalez Savinho Reijnders Foden Doku Haaland Điểm Perri; Bogle Bogle Rodon Struijk Gudmundsson Longstaff Ampadu Stach Aaronson Nmecha Okafor Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Leeds Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Lewis, Stones, Gvardiol, Ait-Nouri, Gonzalez, Savinho, Reijnders, Foden, Doku, Haaland Perri; Bogle, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Longstaff, Ampadu, Stach, Aaronson, Nmecha, Okafor

Man City dấu hiệu đáng lo

Man City đang xếp ở vị trí thứ 3 tại giải Ngoại hạng Anh với 22 điểm giành được sau 12 lượt trận. Mặc dù mùa giải mới chỉ trôi qua được gần 1/3 chặng đường, nhưng nửa xanh thành Manchester đã để thua tới 4 trận và đây không phải là sự ổn định cần có của một ứng cử viên vô địch.

Phụ thuộc vào Haaland

Đang tương đối phụ thuộc vào Haaland ở thời điểm hiện tại, HLV Pep Guardiola sẽ cần tìm ra những phương án để cụ thể hóa những cơ hội thành bàn thắng khi tiền đạo người Na Uy bị bắt bài, điển hình là ở thất bại trước Newcastle tại vòng đấu vừa qua.

Leeds trong cơn khốn khó

Leeds đã dần cảm nhận được sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh. Trải qua 12 lượt trận, thầy trò HLV Daniel Farke chỉ giành được 11 điểm và hiện họ đang xếp ở vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đã phải nhận thất bại ở 5/6 vòng đấu gần nhất, sẽ rất khó để Leeds cải thiện được thành tích của mình khi họ sẽ phải làm khách trên sân của Man City đang rất khát điểm ở vòng đấu này.