Trực tiếp bóng đá Coventry - Brighton: Đội khách mở điểm (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 20h, 13/9 | Coventry Building Society Coventry 0 - 1 Brighton (H1: 0-1) Thông tin trước trận Coventry vs Brighton Brighton Điểm Rushworth Thomas Amenda Pinnock Van Ewijk Onyeka Matt Grimes Jy Dasilva Rudoni Mason-Clark Awoniyi Điểm Verbruggen Kadıoglu Vuskovic Lewis Dunk Boscagli Pascal Gross Ayari De Cuyper Diego Gomez Yalcouye Kostoulas Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Coventry Coventry Brighton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 35' Kostoulas Tình huống nổi bật 45+1’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về Brighton. 45+1’ Cơ hội cho Brighton Kostoulas đánh đầu, thủ môn Coventry đã đứng chôn chân nhưng hậu vệ đội khách vẫn kịp lùi về phá bóng trước vạch cầu môn. 35’ Vào! Vào! 1-0 cho Brighton!! Kostoulas khống chế bóng bằng đầu kĩ thuật vượt qua hậu vệ Coventry, trước khi vung chân dứt điểm hiểm hóc tung lưới đội chủ nhà, mở tỷ số trận đấu. 33’ Thủ môn Brighton cứu thua!! Thêm một tình huống lộn xộn nữa trong vòng cấm địa Brighton. Verbruggen cản phá cú dứt điểm của cầu thủ Coventry xuất thần. 27’ Thủ môn Brighton cứu thua!! Từ quả tạt bên cánh trái, Rudoni dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Verbruggen đã phản xạ nhanh như chớp, bay người cản phá bóng thành công. 21’ Cơ hội của Coventry 3 cầu thủ Coventry phối hợp trong vòng cấm địa Brighton, dù vậy Mason-Clark lại dứt điểm khi mất trụ, bóng đi quá nhẹ và bị thủ môn Verbruggen bắt gọn. 17’ Cầu thủ Brighton bỏ lỡ Tình huống tấn công trung lộ của Brighton. Kostoulas nhận bóng bên góc phải và dứt điểm, bóng đi vào phần lưới sau khung thành. 12’ Cầu thủ Brighton sút xa Boscagli quyết định dứt điểm từ cự li rất xa sau khi nhận thấy thủ môn Coventry dâng lên cao, tuy nhiên cú sút quá thiếu chuẩn xác, bóng ra biên. 6’ Cơ hội củ Brighton Hậu vệ Coventry phá bóng không dứt khoát, Diego Gomez băng vào vô lê hiểm hóc đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 1’ Trận đấu bắt đầu Coventry giao bóng trước. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Rushworth, Thomas, Amenda, Pinnock, Van Ewijk, Onyeka, Matt Grimes, Jy Dasilva, Rudoni, Mason-Clark, Awoniyi Verbruggen, Kadıoglu, Vuskovic, Lewis Dunk, Boscagli, Pascal Gross, Ayari, De Cuyper, Diego Gomez, Yalcouye, Kostoulas

Coventry tìm bàn thắng đầu tiên

Coventry trở lại Premier League theo cách đầy khó khăn khi toàn thua 3 vòng đầu trước Arsenal, Hull City và Man City. Đáng lo hơn, đoàn quân của HLV Frank Lampard vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Dù vừa phòng ngự khá tốt trong thất bại 0-1 trước Man City, Coventry cần cải thiện đáng kể khả năng tấn công. Trở lại sân nhà và nhiều khả năng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, đội bóng của Lampard sẽ hướng tới bàn thắng cũng như điểm số đầu tiên.

Brighton lấy hàng công làm điểm tựa

Trái ngược Coventry, Brighton đã ghi tới 8 bàn sau 3 vòng. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler từng thắng Aston Villa 4-0 và ghi 3 bàn vào lưới Chelsea, cho thấy khả năng tạo đột biến rất đáng gờm.

Coventry có thể khiến Brighton gặp khó nhờ lợi thế sân nhà và lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Tuy nhiên, với sức tấn công đa dạng và hiệu quả hơn, Brighton vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc đua giành trọn 3 điểm.