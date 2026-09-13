Arsenal toàn thắng Ngoại hạng Anh: Guimaraes & Raya kiến tạo 121 giây điên rồ

Dấu ấn Guimaraes

HLV Arteta thực sự cần một tia sáng trong bối cảnh Arsenal bế tắc, và Guimaraes được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp hai để mong sắm vai người hùng. Cầu thủ người Brazil đã không làm người hâm mộ thất vọng.

Ai cũng biết Guimaraes có khả năng tạo ra điều kỳ diệu và cú sút xa tuyệt vời của anh ấy đã khiến thủ môn Roefs không có cơ hội cản phá. Bàn thắng đến vào thời điểm then chốt khi Sunderland vừa bỏ lỡ quả phạt đền để dẫn trước.

Guimarares chứng minh giá trị

Bàn thắng đó đã khiến đám đông khán giả đang hưng phấn. Trong khi đó, những người đã liên tục la ó chào đón sự xuất hiện của Guimaraes, hoàn toàn choáng váng.

Từ giây phút ấy, Arsenal đã nắm quyền kiểm soát và làm những gì họ giỏi nhất. Guimaraes đã đóng góp hơn cả mong đợi vào cuộc lật ngược tình thế. Anh đã tạo áp lực thực sự lên Lewis-Skelly cho suất đá chính ở tuyến giữa của Arsenal.

Tầm quan trọng của Raya

Chỉ 121 giây đã trôi qua giữa khoảnh khắc thủ môn Raya một lần nữa tạo nên màn cứu thua xuất thần cho Arsenal ở chấm 11m và thời điểm Bruno Guimaraes ghi bàn thắng đầu tiên cho "Pháo thủ".

Raya có thể không phải thủ môn bận rộn nhất giải đấu, nhưng dường như mỗi tuần, sự tập trung của anh lại tạo ra khác biệt cho Arsenal. Điểm khiến pha cứu thua của Raya trở nên đặc biệt chính là thời điểm anh đổ người. Thủ môn người Tây Ban Nha dường như chắc chắn rằng Le Fee sẽ sút về phía bên trái của mình trước khi tiền vệ của Sunderland thực hiện cú đá.

Khả năng bắt phạt đền đáng nể của Raya

Đáng chú ý, khoảnh khắc lớn đầu tiên của Raya trong màu áo Arsenal cũng đến từ những pha cản phá 11m, khi anh thực hiện hai pha cứu thua trong loạt luân lưu Cúp C1 trước Porto năm 2024. Không tính các loạt sút luân lưu, Raya cản phá thành công 4 quả phạt đền cho Arsenal.

Không chỉ mở ra chiến thắng, màn trình diễn này còn giúp Raya có trận giữ sạch lưới thứ 3 trong 4 trận tại Ngoại hạng Anh. Khi Arsenal hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh, cuộc đua giành Găng tay Vàng thứ 4 liên tiếp của Raya có lẽ cũng đáng theo dõi.

Chiều sâu đội hình đáng nể của Arsenal

Arsenal từng phải trả giá đắt ở giai đoạn cuối mùa giải 2024/25, khi chiều sâu đội hình không đủ đáp ứng cho cuộc đua tranh danh hiệu.

Đó cũng là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm của Arsenal ở mùa giải trước. Chiều sâu đội hình "Pháo thủ" cho thấy giá trị ngay từ những trận đầu tiên của mùa giải này, đặc biệt ở tuyến giữa.

Việc bổ sung Bruno Guimaraes vào các phương án ở khu vực tuyến giữa giúp Mikel Arteta sở hữu dàn tiền vệ khác biệt. Điều đó mang đến thêm nhiều phương án tấn công ở 1/3 cuối sân. Anh cũng có đường chuyền đưa Saka thoát xuống đối mặt khung thành, dẫn tới quả phạt đền mà cầu thủ chạy cánh người Anh thực hiện thành công.

Arteta đã liên tục xoay tua hàng tiền vệ trong các trận đấu, cho phép những cầu thủ đá chính được nghỉ ngơi trong khi vẫn duy trì sự cạnh tranh của các phương án dự bị.

Hiệu quả là rất rõ ràng khi những tiền vệ vào sân từ băng ghế dự bị đều mang đến màn trình diễn tích cực. Mikel Merino và Martin Zubimendi là những ví dụ điển hình khi được tung vào sân trong trận gặp Aston Villa.

Bên cạnh việc sử dụng các phương án dự bị để giúp đội bóng bảo toàn kết quả, chiều sâu và sự đa dạng về mẫu cầu thủ ở tuyến giữa còn khiến Arsenal trở nên khó đoán hơn trong từng trận đấu.