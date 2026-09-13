Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal vượt Man City, Chelsea xếp dưới đội mới lên hạng

Arsenal đối diện với ngày thi đấu đầy kịch tính trước Sunderland ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Có những thời điểm "Pháo thủ" đứng trước nguy cơ thua trận, khi Sunderland được hưởng phạt đền ở đầu hiệp hai. Nhưng thủ môn Raya sắm vai người hùng khi cản phá trên chấm 11m.

Raya ở phía dưới bảo toàn được mành lưới của Arsenal. Ở bên trên, các đồng đội không làm phụ lòng anh. Guimaraes và Saka lần lượt lập công, giúp "Pháo thủ" giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.

Arsenal duy trì mạch thăng hoa

Chiến thắng này giúp Arsenal duy trì chuỗi trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27. Họ có 12 điểm, từ đó tạm chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh, đẩy Man City xuống vị trí thứ 2.

Đoàn quân HLV Arteta đang gây ra sức ép không hề nhỏ tới Man City. Nửa xanh thành Manchester sắp đối đầu MU tại sân Old Trafford. Nếu không thể giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn, "The Citizens" sẽ không thể đòi lại ngôi đầu từ tay Arsenal.

Ở diễn biến khác, Chelsea đã trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước Hull City. Đoàn quân HLV Alonso mở tỷ số từ sớm, nhưng sau đó để đối thủ dẫn ngược lại 2-1. May cho "The Blues" khi họ vẫn có thể ghi bàn gỡ hòa 2-2 để có được 1 điểm chung cuộc ở trận đấu này.

Hull City vẫn xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng với 8 điểm nắm trong tay. Trong khi đó, Chelsea đứng ngay phía dưới với 1 điểm ít hơn.

Tottenham và Fulham ở vòng đấu này gây thất vọng lớn khi chỉ hòa 0-0 trước các đối thủ dưới cơ. Liverpool bị Fulham chia điểm, còn Tottenham hòa Everton.

Spurs tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ sau trận hòa kể trên. Trong khi đó, Liverpool bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 4 khi xếp thứ 6.

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh