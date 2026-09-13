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Ngoại hạng Anh kiếm tiền "vô đối", Haaland khẳng định vị thế độc tôn

Sự kiện: Bóng đá Erling Haaland Manchester City

Sau hàng loạt sự ra đi của các ngôi sao lẫn HLV tên tuổi, Premier League đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi Erling Haaland vươn lên trở thành biểu tượng toàn cầu độc tôn của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Biểu tượng sức hút độc tôn của Erling Haaland

Sau một mùa hè đầy biến động với sự ra đi của những tên tuổi lớn như Mohamed Salah (sang Trabzonspor) hay Son Heung-min (sang MLS), cùng việc hàng ghế huấn luyện không còn những cái tên lừng lẫy như Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Pep Guardiola, Jose Mourinho hay Jurgen Klopp, Erling Haaland hiện là siêu sao toàn cầu duy nhất còn sót lại ở Premier League.

Erling Haaland là biểu tượng thương hiệu duy nhất còn lại ở Premier League.

Erling Haaland là biểu tượng thương hiệu duy nhất còn lại ở Premier League.

Chân sút người Na Uy không chỉ chứng tỏ giá trị trên sân cỏ mà còn bùng nổ mạnh mẽ về mặt thương hiệu cá nhân.

Đoạn video ghi lại phản ứng kinh ngạc của Noel Gallagher, Zlatan Ibrahimovic, Jack Grealish và Pep Guardiola khi Haaland khoe kiểu tóc mới đã thu hút hàng triệu lượt xem.

Màn khoe kiểu tóc mới của Haaland thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Màn khoe kiểu tóc mới của Haaland thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Lượng người theo dõi Instagram của anh tăng vọt 30,3 triệu lượt (từ 40,7 triệu lên 71 triệu), mức tăng kỷ lục so với bất kỳ cầu thủ nào.

Lượng theo dõi của Haaland tăng 30,3&nbsp;triệu lượt sau kỳ nghỉ hè.

Lượng theo dõi của Haaland tăng 30,3 triệu lượt sau kỳ nghỉ hè.

Từ kiểu tóc mới gây bão cho đến chiếc xe nhà di động Supreme đắt giá, Haaland đang thực sự làm chủ sân khấu Premier League cả trong lẫn ngoài đường biên.

Sức mạnh thương hiệu và mô hình chuyển nhượng bền vững

Mặc dù thiếu vắng những cuộc đối đầu nảy lửa giữa các chiến lược gia huyền thoại, Premier League vẫn giữ vững vị thế giải đấu thương mại số một thế giới nhờ giá trị thương hiệu và lượng CĐV trung thành.

Theo đánh giá từ Deloitte, doanh thu tập thể của Ngoại hạng Anh đạt tới 8,098 tỷ euro, bỏ xa các đối thủ như Bundesliga (4,3 tỷ euro), La Liga (4,1 tỷ euro), Serie A (3 tỷ euro) và Ligue 1 (2,2 tỷ euro).

Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua chứng kiến các CLB chi ra tới 3,46 tỷ bảng, trong đó 11 trên 15 thương vụ đắt giá nhất là cuộc giao dịch nội bộ giữa các đội bóng Anh.

Thay vì vung tiền mua những bom tấn ngoại nhập mang tính đánh bóng tên tuổi, các đội bóng Premier League đang chuyển hướng sang mô hình mua sắm dựa trên phân tích dữ liệu và quy định chi tiêu Squad Cost Ratio (SCR), ưu tiên sự ổn định, tiềm năng phát triển và chiều sâu đội hình.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2026 09:44 AM (GMT+7)
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