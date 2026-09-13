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Arsenal lên đỉnh Ngoại hạng Anh, Arteta vẫn nổi giận vì quả phạt đền

Sự kiện: Premier League 2026-27 Arsenal HLV Mikel Arteta

HLV Mikel Arteta chỉ trích gay gắt quyết định của trọng tài khi cho Sunderland hưởng phạt đền trong trận đấu với Arsenal, dù đội bóng của ông sau đó vẫn giành chiến thắng 2-0.

   

Arteta nổi giận vì quyết định thổi phạt đền

Sunderland được hưởng phạt đền ngay đầu hiệp hai sau khi trung vệ Ezri Konsa bị xác định đã phạm lỗi với Dan Ballard trong một tình huống phạt góc. Trọng tài John Brooks chỉ tay vào chấm phạt đền, trước khi quyết định này được VAR kiểm tra và giữ nguyên phán quyết của ông.

Raya cản phá cú sút phạt đền của Le Fee

Raya cản phá cú sút phạt đền của Le Fee

Đó đã trở thành bước ngoặt của trận đấu. Thủ môn David Raya xuất sắc cản phá cú sút phạt đền của Enzo Le Fee, đưa bóng chạm cột dọc. Chỉ vài phút sau, Arsenal vươn lên dẫn trước nhờ cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm của cầu thủ vào sân thay người, Bruno Guimaraes.

Đoàn quân của Arteta rời vùng đông bắc nước Anh với chiến thắng thứ 9 liên tiếp tại Premier League, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận toàn thắng. Dù vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn vô cùng tức giận với quả phạt đền dành cho Sunderland, tình huống suýt khiến đội bóng của ông phải trả giá.

Arteta nói với BBC Match of the Day: “Đó là một pha quật ngã kiểu judo từ phía đối phương. Konsa không làm gì cả. Hãy xem lại đi. Chúng ta có rất nhiều máy quay và VAR, chúng ta phải chịu trách nhiệm bảo vệ trận đấu. Hôm nay, trận đấu đã không được bảo vệ và điều đó có thể khiến chúng tôi phải trả giá bằng trận đấu cũng như đà tiến của mình, và đó thực sự là một vấn đề rất, rất nghiêm trọng.

Điều này không bao giờ nên xảy ra, nó không công bằng, và tôi buồn, rất buồn vì điều đó. Tôi nói rất rõ điều này trước công chúng vì lợi ích của bóng đá, không chỉ riêng Arsenal. Điều này không thể xảy ra ở cấp độ này. Không thể chấp nhận được. Tôi đã xem lại tình huống 20 lần mà vẫn không thể hiểu tại sao quả phạt đền lại được trao”.

Arteta bị phạt thẻ vàng trong hiệp một vì nhiều lần rời khỏi khu vực kỹ thuật

Arteta bị phạt thẻ vàng trong hiệp một vì nhiều lần rời khỏi khu vực kỹ thuật

Mùa giải này, các trọng tài Premier League được chỉ đạo mạnh tay hơn với những tình huống kéo, giữ người trong các pha phạt góc, vấn đề từng trở thành chủ đề được bàn luận nhiều ở mùa giải trước.

Cựu tiền vệ tuyển Anh Karen Carney nói trên TNT Sports: “Với những luật mới nhằm loại bỏ các pha kéo, giữ người, Konsa đang ôm chặt Ballard. Bạn phải hướng sự chú ý vào trái bóng”.

Huyền thoại Arsenal Martin Keown nói thêm: “Ballard có giữ tay Konsa, nhưng bạn phải chấp nhận rủi ro đó. Họ muốn siết chặt vấn đề này, vì vậy không có lý do gì để tranh cãi về quyết định”.

Tuy nhiên, Arteta không phải người duy nhất đặt câu hỏi về quyết định này. Cựu hậu vệ tuyển Xứ Wales Ashley Williams nói: “Hoàn toàn không phải phạt đền. Trọng tài đã quyết định sai hoàn toàn. Vai của Konsa bị Ballard kéo xuống và cậu ấy ngã đè lên đối phương. Nó giống như một pha quật ngã hoàn hảo trong môn judo. Ballard đã xử lý rất thông minh, nhưng trong mọi trường hợp, đó không thể là một quả phạt đền”.

Dù vẫn tức giận về quả phạt đền, Arteta đã tận dụng buổi họp báo sau trận để ca ngợi màn trình diễn của hàng phòng ngự Arsena;.

Ông nói: “Chúng tôi biết mình sẽ phải trải qua một số thời điểm khó khăn và hỗn loạn để có quyền giành chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng chúng tôi đã làm được”.

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Trước 22:30 ngày 13/09
Thể lệ
Arsenal toàn thắng Ngoại hạng Anh: Guimaraes & Raya kiến tạo 121 giây điên rồ
Arsenal toàn thắng Ngoại hạng Anh: Guimaraes & Raya kiến tạo 121 giây điên rồ

Bản lĩnh là thứ mà Sunderland còn thiếu so với Arsenal, qua đó để thua cay đắng "Pháo thủ" ở vòng 4 Ngoại hạng Anh.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/09/2026 07:52 AM (GMT+7)
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