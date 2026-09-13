Hull City gây sốc Ngoại hạng Anh: Chiếc "xe buýt" bất khả chiến bại

Chiếc “xe buýt” khó chịu

Hull City dưới thời HLV Sergej Jakirovic, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng, không áp đảo đối thủ nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng “nghiền nát” đối phương. Đây không phải hệ thống có thể duy trì trong cả mùa giải, nhưng chắc chắn là công thức giúp họ trụ hạng và có thể sẽ được tái hiện trong tương lai.

Hull City tiếp tục gây sốc khi cầm hòa Chelsea 2-2 ngay tại Stamford Bridge

Hull City thực sự đang “dựng xe buýt”. Chỉ có điều, đó là một chiếc xe buýt lớn, mạnh mẽ và được nâng cấp, có thể biến 30% thời lượng kiểm soát bóng thành mối đe dọa đáng sợ.

Sau trận hòa Chelsea, Jakirovic nói: “Tôi cảm thấy rất tốt. Chúng tôi phải hài lòng với 1 điểm. Tôi biết chúng tôi đã dẫn 2-1, nhưng trong hiệp hai, đặc biệt là khi có bóng, chúng tôi không chơi tốt, chúng tôi không đủ mạnh dạn. Chúng tôi có cơ hội 100% để nâng tỷ số lên 3-1 với McBurnie, nhưng thủ môn Martinez đã cứu thua xuất sắc.

Sau khi tỷ số là 2-2, tất nhiên họ sẽ đẩy cao hơn, nhưng sau đó chúng tôi lại có một cơ hội tuyệt vời dành cho McBurnie và Mohamed Ali Cho, và Martinez một lần nữa cứu thua, với tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cuối cùng, chúng tôi có thể rất hài lòng vì đã giành được 1 điểm trong một trận đấu vô cùng khó khăn”.

Sau 9 năm vắng bóng tại Premier League, tân binh Hull City đã giành 8 điểm trên tổng số 12 điểm tối đa

“Những chú hổ” hiện là đội bóng gồm những cầu thủ mạnh mẽ và tận tâm, những người không chỉ lùi sâu để bịt kín khoảng trống. Họ luôn nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra ngay khi giành được bóng và có thể tấn công đối phương.

Để một chiếc “xe buýt” như thế đưa cả đội đến đích, điều quan trọng là phải giữ được sự bình tĩnh về mặt tinh thần. Tâm lý có ý nghĩa rất lớn đối với một tập thể bị đánh giá thấp, và Jakirovic rõ ràng đang mang theo đà hưng phấn từ vòng play-off mùa trước vào Premier League mùa này.

Jakirovic đã khiến các cầu thủ của mình, như McBurnie, hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch. Nếu Premier League là giải đấu có tính thể chất cao nhất và khả năng kèm người chặt chẽ nhất thế giới, Hull City đang làm tất cả để trở nên mạnh mẽ nhất và kèm người sát sao nhất có thể, họ không hề ảo tưởng.

McBurnie nói: “Không chắc Hull City sẽ vô địch giải đấu hay giành quyền dự Champions League, nhưng đây là điều mà người hâm mộ có thể trân trọng và các cầu thủ cũng vậy. Cách tốt nhất để tận hưởng những trận đấu này là thể hiện những màn trình diễn như vậy”.

Jakirovic nâng cấp “xe buýt” của Hull City như thế nào?

Hãy nhìn cách Hull City phản ứng sau khi bị Chelsea dẫn 1-0 tại Stamford Bridge. Jakirovic nói: “Chúng tôi tổ chức đội hình tốt và biết Chelsea sẽ để 4 cầu thủ phía trên, chúng tôi phải thật sắc bén, phá bóng thật mạnh. Thật không may, chúng tôi đã để thủng lưới từ tình huống đó. Chúng tôi giữ đội hình chặt chẽ vì tôi dự đoán mình sẽ chơi với khối thấp, khối trung bình, rồi lại khối thấp bởi họ có những cầu thủ tấn công rất mạnh”.

Phần cuối trong phát biểu này thực sự đáng chú ý, bởi Hull City được xây dựng để đối phó với những cầu thủ to khỏe... vì chính họ cũng đã chiêu mộ những cầu thủ to khỏe.

Có lẽ Hull City trông còn cao lớn hơn đôi chút nhờ những đường sọc hổ trên áo đấu, nhưng khối phòng ngự thấp với 10 người của “Những chú hổ” đầy ắp những cầu thủ cao lớn và giàu khát khao. Đó là một hàng 5 người và một hàng 4 người, chuyển thành 6 và 3 khi bóng được đưa ra biên và hậu vệ gần nhất di chuyển tới khu vực nguy hiểm.

John Egan chỉ huy hàng phòng ngự với chiều cao 1,85 m. Anh thi đấu như thể còn cao hơn thế và có kinh nghiệm phòng ngự cùng một đội bóng yếu thế tại Premier League từ thời còn khoác áo Sheffield United dưới sự dẫn dắt của Chris Wilder, một đội bóng đạt phong độ tốt nhất khi triển khai những pha phản công khác thường ngay từ hàng thủ.

Semi Ajayi đá bên cạnh anh cao 1,93 m, Nobel Mendy cao 1,88 m và trông vững chắc như một bức tường gạch. Tiền vệ Matt Crooks cao 1,93 m, Elliot Stroud cao 1,85 m. Ryan Giles cũng cao đúng 1,83 m. Và họ sẵn sàng chiến đấu.

Thống kê kiểm soát bóng của Hull City sau 4 trận ở Ngoại hạng Anh

“Sau 4 vòng đấu, chúng tôi giành được 8 điểm trước những đối thủ rất khó chơi. Chúng tôi đang ở một vị trí tốt và phải tiếp tục như thế này”, Jakirovic chia sẻ.

Chiến lược gia người Bosnia cũng cho biết Mendy, người rời sân trong trạng thái choáng váng sau pha tranh chấp ở cột xa với Joao Pedro, sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian.

“Cậu ấy đã đến bệnh viện và được chụp chiếu. Cậu ấy mất phương hướng. Đó là chấn động não, chắc chắn 100%”, Jakirovic tiết lộ.

Và ai là người thay Mendy? Cầu thủ tuổi teen Lucas Herrington, người chuyển đến từ MLS và cao 1,93 m. Rõ ràng Hull City có một kế hoạch... và cho đến lúc này, kế hoạch đó đang hoạt động rất hiệu quả.

Sẽ có những trận đấu mà kế hoạch này bị các cầu thủ tấn công đang đạt phong độ cao của đối phương xuyên phá, nhưng phần lớn thời gian, “Những chú hổ” có thể vượt qua thử thách và điều đó có thể giúp họ bỏ xa rào cản quan trọng hơn: khu vực xuống hạng.