Đỉnh cao tennis ở châu Á: Alcaraz bảo vệ ngai vàng, Zverev săn thêm danh hiệu

Trận đấu giữa Alcaraz và Michelsen sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Alexander Zverev - Cameron Norrie: Khoảng 14h (vòng 1 đơn nam China Open)

Zverev sẽ bắt đầu hành trình tại China Open 2026 bằng cuộc chạm trán Norrie tại National Tennis Center, Bắc Kinh. Trên mặt sân cứng ngoài trời, tay vợt người Đức được đánh giá cao hơn đáng kể, đặc biệt khi đang có phong độ thăng hoa sau hai danh hiệu lớn liên tiếp tại US Open và Laver Cup.

Rất khó đánh bại Zverev lúc này

Zverev bước vào giải đấu với vị thế hạt giống số 1 và cũng là đương kim vô địch Roland Garros và US Open. Những thành công gần đây giúp tay vợt người Đức có thêm sự tự tin, trong khi khả năng giao bóng mạnh cùng những cú đánh cuối sân uy lực vẫn là vũ khí đặc biệt nguy hiểm trên mặt sân cứng.

Đáng chú ý, Norrie gần như chưa tìm được lời giải cho Zverev trong những lần đối đầu trước đây. Hai tay vợt đã gặp nhau 8 lần và Zverev toàn thắng cả 8, tạo ra khoảng cách áp đảo về thành tích đối đầu. Đây sẽ là áp lực không nhỏ với Norrie khi anh phải đối đầu một đối thủ mà mình chưa từng đánh bại.

Phong độ của Norrie cũng chưa thực sự ổn định. Tay vợt người Anh đã thua 3 trong 4 trận gần nhất, vì vậy nhiệm vụ tạo bất ngờ tại Bắc Kinh càng trở nên khó khăn. Dẫu vậy, thể lực có thể là biến số đáng chú ý khi Zverev vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc sau US Open và Laver Cup.

Norrie có khả năng gây khó dễ nếu tận dụng tốt những thời điểm Zverev xuống sức, nhưng xét về phong độ, đẳng cấp và đặc biệt là lịch sử đối đầu, Zverev vẫn nắm lợi thế rõ rệt.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng Norrie 2-0.

Carlos Alcaraz - Alex Michelsen: Khoảng 14h (vòng 1 đơn nam Japan Open)

Alcaraz sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Japan Open 2026 bằng cuộc chạm trán Michelsen tại Ariake Coliseum, Tokyo. Dĩ nhiên tay vợt người Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, nhưng Michelsen đang có phong độ đáng chú ý sau khi tiến vào tứ kết US Open.

Alcaraz được dự đoán sẽ thắng 2-0 trước đối thủ Michelsen

Alcaraz trở lại Tokyo với vị thế hạt giống số 1 và là nhà vô địch giải đấu năm 2025. Tay vợt 23 tuổi mới trở lại thi đấu đầu tháng 9 sau quãng nghỉ khoảng 4 tháng rưỡi vì chấn thương cổ tay. Tại US Open, Alcaraz vẫn tiến đến tứ kết trước khi dừng bước trước Ben Shelton, cho thấy anh nhanh chóng tìm lại cảm giác thi đấu dù chưa có quá nhiều giải đấu kể từ ngày tái xuất.

Sau đó, Alcaraz tiếp tục góp mặt tại Laver Cup và cùng đội châu Âu giành thành công. Việc bước vào Japan Open với trạng thái thể lực tốt và chưa phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc có thể giúp nhà vô địch người Tây Ban Nha phát huy tối đa những pha xử lý tốc độ cao, khả năng di chuyển và những cú đánh tạo đột biến từ cuối sân.

Tuy nhiên, Michelsen chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Tay vợt người Mỹ vừa có lần đầu tiên lọt vào tứ kết một Grand Slam tại New York, qua đó tích lũy thêm sự tự tin trước chuyến trở lại Tokyo. Michelsen từng vào tứ kết Japan Open và đang sở hữu phong độ đủ tốt để gây áp lực lên bất kỳ hạt giống nào.

Đây cũng là lần đầu Alcaraz và Michelsen đối đầu, khiến hai tay vợt chưa có nhiều dữ liệu trực tiếp để tham khảo. Dẫu vậy, kinh nghiệm, đẳng cấp và lợi thế sân đấu quen thuộc của nhà đương kim vô địch vẫn tạo ra khoảng cách đáng kể.

Dự đoán: Alcaraz thắng Michelsen 2-0.